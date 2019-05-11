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你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>二刷《如果可以这样爱》 看女性到底钟意什么样的爱情

二刷《如果可以这样爱》 看女性到底钟意什么样的爱情

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2019-5-11 10:22:59

白考儿与耿墨池、祁树礼三个人之间到最后一刻也分不出胜负分不出对错的爱情，着实让观众跟着一路的伤心也一路的伤脑筋，说实话，太折腾人了。

 但从白考儿的身上也看到了当代“意识觉醒”之后的女性对待爱情的态度，那么，现代的女性到底喜欢什么样的爱情呢？

看似简单的问题，想要厘清，除了参考白考儿的态度，还需要米兰和樱之的选择来作为补充，毕竟，三个人基本涵盖了三种类型的女性，也涵盖了三种阶层甚至三个时代的女性形象。

 

第一，会沟通的人占据绝对优势

“沟通”的问题是白考儿和耿墨池最早遇到的问题，两个家庭突然出现另一半自杀如此重大的变故，一般家庭基本上无法消化，而留下的人带着被“背叛”的怀疑，也是没有正常沟通的可能，但耿墨池不管是避重就轻也好，胡搅蛮缠也好，在一次次的沟通中打消了白考儿的心结，让她能够在短时间内重新面对生活，有着至关重要的作用，而这种沟通，对白考儿在之后对他的爱情忠诚度上，有着不可估量的影响。 

与之相比，米兰的男友瞒着米兰将两人积攒了数年的存款借给姐姐，从而导致恋情的破裂，不可否认的是，两人之间的沟通出现了重大问题，而樱之躺在床上和老公念叨了几句之后，老公起身就去睡客厅，也是沟通出现了障碍，no沟通，no爱情。

 

第二，适当的身体接触比只谈情更有效

 

剧集中，有个非常重要的情节就是耿墨池动不动就把白考儿扛起来夺门而出，白考儿挣扎了吗？挣扎了，但接受了吗？也接受了。

而祁树礼呢，直到临近收官，才对抱着他的白考儿说，这个拥抱，我等了五年——众所周知，在白考儿养病的五年时间中，祁树礼对她可以说是寸步不离，但，他和她之间，连一个拥抱都没有过。

诶，这位同志，你是真多爱我吗？

与之相对，是米兰雪夜之中痛苦不堪的往事……所以，发乎情止乎礼，基本是最合适的状态，壁咚也好，扛起来夺门而出也好，必须有和恋慕对象“亲密接触”的机会，——五百倍的暗恋都比不上一次互相碰触。

当然，互相喜欢才是情调，否则，就是猥亵与非礼……甚至是犯罪。

 

第三，忘记生死困境才能赢得真爱

 一般人的爱情，基本止于前两种——精神上能沟通，身体上有接触，但想要抛却生死这种大事而共度难关，就相当困难了，所以，只有介入对方的生死困境之后，才能真正形成生死与共的真爱。

白考儿和耿墨池、祁树礼三人之间就属于这样的爱情，从三人不到最后掀开白床单不知道谁才是幸存者，到劝米兰自首的罗浩，所有真爱者都有着充分准备，所以，观众会相信罗浩最终可以赢得爱情，也会在祁树礼诸多刁难白考儿和耿墨池的爱情之后，仍然对他投以感性的认同，便可知道，女性，最终还是会给那个死心塌地的人，在心里留一个位置。 

虽然，看一部电视剧不能改变恋爱观，但谈恋爱这事跟厨艺一样，吃的多了看的多了，也能学到点什么

 

 


8.2 

如果可以这样爱 (2019)

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