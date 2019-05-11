《香港制造》:青春的着色很冷，也很妖艳

遇见阿屏之后，中秋以为青春终于有了本该有的色彩。

他们穿过长廊放肆地奔跑大笑，一如《戏梦巴黎》模仿朱尔与吉姆；他们在墓地之上呼唤死去的少女，他们似乎很自由很快乐。中秋终于吻住了阿屏的唇，山中雾气涌上来，仿佛他们已经是世外的鬼魂，只有在这里他们无须杀戮。

然而，残酷的青春从来没有停止坠落，像从楼顶坠落的那片蓝色的身影，不显像的电视机，像被撕碎的遗书散落在风中，没人能阻止生活的失控，也没人在意他们的生死。傻，躁动，成人不屑地指责青春时代，然后将暴力、出轨等丑陋的现实施加到他们身上。









青春与成人世界不同，没有重生。他们还没有学会逃避，背叛，出走，还没有学会放弃自己珍视的东西。所以，那个叫宝珊的少女会为了羞耻的爱情自杀，而她爱恋的老师可以面无表情地让他们之间的一切随风而逝。她决定去死的那天，白色的飞机掠过，天很蓝，满溢出了整个屏幕。身体坠地后流出鲜血，交错成长长的树枝，在梦中又变成乳白的精液涌过来。





值得吗？宝珊。花朵一般的容颜就这样枯萎，像放在你课桌上风干的小野菊。不疼惜爱你的人吗？跃下的片刻没有留恋吗？对着十字架自尽能得到救赎吗？镜头雕琢了弥漫在你死亡周围的蓝，只属于你的蓝，美到动人心魄。你把这一切亲手毁灭，为了你痴迷的爱情的幻象，而你还未真正经历过爱情。

这里陈果关于死亡的影像是诗意的，阴郁、颓丧，过分浓重的鲜明的着色最令人着迷。单纯从美丽的身体瞬时消陨，展现世界不动声色地失去了什么。









屏，濒死的少女，所以你才那样在意另一个陌生人的死亡，你很想从她的死亡中汲取力量，从而更好地面对自己必然的结局。可是这时你有了中秋，有了真正的爱情，将死时拥有这一切，不知是幸还是不幸。归根到底还是幸运的，你从爱情中汲取了所有力量，终于不再害怕。最终离去的时候你是温暖的，是被爱的人搂抱着的。如果那天奔跑大笑过后的哭泣，是生之欲，是不甘是怨恨，那么当你可能存活的时候，你选择了爱，你为另一人的生而喜极而泣，你已经完全释然，你的死如此平静，在最美的年纪，在爱情最盛的时候，一切都得到永恒。









中秋，充满戾气的你灵魂深处真的是意想不到的温柔。世界很危险，不可理解，你像受伤的野兽，小心翼翼地对周边环境试探着，并在喘息的间隙中舔舐伤口。你有你独特的隐晦的情话：在梦中为阿屏打下无数架飞机。当你觉得自己的生活像被强暴了，却发现别人的更是如同地狱，忽然，仇恨一下子减轻，确实，世界本就混乱不堪，或许自己本就不该太认真。生活哪怕浑浑噩噩，你也还是试图保护弱智的阿龙，甚至愿意献出一个肾救阿屏，只是你谁也保护不了，救不了，甚至你因为过分陶醉于杀手的情节而错过伙伴的呼喊。

这里陈果用近乎扭曲的镜头不断制造这个时刻迷幻眩晕的效果。摇曳的腰肢，沉醉的眼，那时你最自由，也最远离自己的所求。可是，你不是天生杀人狂，你只因为强烈的恨而杀人。终于你发现生比死更需要勇气。最后，你是在乌鸦的凝视中重复了宝珊的死亡，还是为民除害，倚靠在恋人的墓碑停下呼吸，你是怎样安排自己对世界的告别的，或者一切只是幻想，其实已经不重要了。同样，明天的世界没有中秋、阿屏、阿龙、宝珊，又有什么关系呢？





这个世界不是他们的。影像中不断出现的网，将他们望向远方的脸划得支离破碎。他们看到的世界并不完整。当青春失控坠落，就会一直坠落下去，像片尾断线的风筝垂落在黑色树枝上，那样绷紧的力忽然全部失去，就这样放弃了。世事是不由人的。远处火车碾过大地，如同时代不作任何停留。



