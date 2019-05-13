《权力的游戏》第八季第五集：史上最烂的一集诞生了！

今天，《权力的游戏》播出了第八季第五集，作为整部剧的倒数第二集，这一集继续保持了上一集的水准，赢得了中外观众的一致否定。甚至在外网上有网友发起了让摇铃修女天天去编剧跟前摇铃大喊“shame”的情愿，我觉得这些网友还是太善良了，应该让魔山天天给编剧们抠抠眼才对得起他们编的这个烂剧情。







不走流程了，直接开喷。



本集一开始，便是人类命运的思考者瓦里斯在整理丹妮莉丝的黑材料，然后我们发现了瓦里斯的小小鸟，看来他搞情报的那一套并没有丢，那么问题来了，既然你瓦里斯的情报系统还在，那之前干什么吃的去了？更牛的是，在艰苦卓绝的环境中还不忘发展谍报组织的瓦里斯竟然就这么作死之后等死，那你还谈什么人类幸福的大义？完全没道理啊。





其实从第二集开始编剧就在明确的传达一个信息，那就是踢丹妮莉丝滚蛋，扶琼恩上位，因此导致了这之后丹妮莉丝以及所有角色的集体智商情商掉线，从这一点出发，有助于我们理解很多傻到极点的情节。

瓦里斯，人精中的人精，间谍中的间谍，万仞丛中长袖善舞的谋略家，竟然直愣愣的跑到海滩上，在众目睽睽之下跟琼恩说我要造反，这种神级作死操作你甚至在其他二三流电视剧中都难得一见。





之后便是处死瓦里斯。我真就郁闷了，你说丹妮莉丝刚刚遭遇一场大败，作为一个打着高大上旗号的女王陛下，遭遇到这种挫折是不是该跟底下人交待交待？

作为龙之母，龙的死对于整个阵营来说都是一个沉重的打击，你一个魔法生物怎么会被凡人的武器所干死呢？这时候丹妮莉丝只要把瓦里斯推到众人面前说就是这个大叛徒偷偷搞破坏才让我军蒙受巨大损失，我代表人民代表党枪决了他，一顿操作既能稳定人心还能鼓舞士气，结果丹妮莉丝是怎么做的，找了个没人的地方偷偷摸摸一把火把瓦里斯烧了，整的自己跟3K党搞私刑一样，非常的不体面。





没了弥桑黛，丹妮莉丝只能自己报菜名了，然后是一口龙焰烧了瓦里斯，要说瓦里斯这个没有蛋的倒是真男人，多少英雄好汉在龙焰的灼烧下都大呼小叫的，唯有瓦里斯一声不吭的就被烧死了。我觉得这更有可能是饰演瓦里斯的康勒斯·希尔对这智障的剧本十分无语，连声“啊”的惨叫都懒得喊。

接下来就是琼恩和丹妮莉丝的谈话环节。“什么都不懂”这本来只是琼恩的绰号，但在此时已经完全成为了琼恩雪诺的人物注释，都这个时候了，这个形势了，琼恩还在一遍遍的表忠心，说我不想当王我只想爱你，但是我想请问，此时琼恩对丹妮莉丝爱的基础是什么？倒是此时的丹妮莉丝还有点理智，她能看出，这个维斯特洛大陆上没有人真的尊敬她，她现在已经是四面楚歌了。

然后就是小恶魔救哥哥的环节，在这里出现了一个非常非常烂的语言梗，可以说是毫无笑点。然后提利昂三言两语就把看守詹姆的无垢者给打发走了。我们都知道，无垢者向来以严格执行命令而著称，但在这里提利昂用“官大一级压死人”这种拙劣的手段就骗走了无垢者，让我不得不怀疑他们是不是半路上捡来临时被阉了的。





当初詹姆在死牢中救提利昂的时候，说的就是一套亲情的话，而如今弟弟救哥哥，也是说了一大通亲情的话，但这两段内容的差距实在太大，提利昂在这里说出的话简直让人无法理解，还让詹姆跟瑟曦一起远渡重洋，去寻找稳稳的幸福，那大哥您这么些年遭的罪是为了啥?

我们勉强可以把提利昂偷放詹姆视为他想让詹姆在关键时刻解救君临百姓，但在后面我们看到，詹姆心中根本没有百姓，只有瑟曦，那詹姆之前去北境作那一大圈死又是为什么？难道就是为了“离开你我才发现自己 ，那爱笑的眼睛，流过泪 ，像躲不过的暴风雨 ，淋湿的昨天删去？”

詹姆这个角色用了八年去成长，到头来编剧却告诉我们，看，他还是一个大傻叉。





之后是丹妮莉丝方面在君临大战中的第一阶段胜利，编剧在这里再一次向我们展示了什么叫金手指操作。上一集的伏击战中，铁船队拥挤在狭窄的海峡处，可以说机动性为0，这种情况下尚能干死一头龙，并且万箭齐发逼走丹妮莉丝，而这一集呢，我们却看到庞大的铁船队分散在黑水河开阔的水面上瞪着眼看自己被一个接一个的烧毁，而且君临城头数不清的巨弩也都跟螺丝锈住了一样反应迟钝，真让人感觉是编剧们在一夜之间把所有巨弩操作员的等级从60级调到了1级。





按理说，守军已经投降，丹妮莉丝现在已经没有任何的威胁了，她大摇大摆走进去把瑟曦找出来砍头就完事了，但当钟声敲响的时候她却突然像个被邻居家装修吵醒的失眠患者一样暴走，如同李云龙附体一般，不断的操作着自己的“意大利炮”开炮开炮开炮，而且冤有头债有主，你丹妮莉丝不去找瑟曦决一死战反而朝着老百姓一顿猛喷，说好的人类大救星呢？说好的解放者呢？我甚至都怀疑这钟声是不是某个别有用心的人用来催眠丹妮莉丝的，我觉得编剧真是太不容易了，看看他们为了埋汰丹妮莉丝做出了多大的努力。





然后是两段武戏，这剧播到现在，人设和智商一直没有崩塌的也只剩下艾丽娅和桑铎克里冈这对“二狗组合”了，但在编剧强大的功力下，这对杀手拍档也展现出了令人迷惑的行为，两个要去实施暗杀计划的杀手竟然就一直这么大摇大摆的在路上走着，而且神奇的是他们遇到了从北境赶来围城的谷地士兵。两个人两匹马，竟然走的要比千军万马的北境大军还要慢，这只能解释为要么北境大军加速器比他俩的好使，要么他俩半道上又去孪河城刷了一遍屠城副本。

从围城大军中大摇大摆走过去还好说，毕竟艾莉亚史塔克现在是皇亲国戚，还是战斗模范，她要发起狠来谁也不敢拦，可当两人混进君临城的时候还这么横就有点说不通了。我们看到君临的市民们一个个慌不择路的向前奔跑，四处都是守军在监视，但艾丽娅和猎狗俩人仍然不慌不忙，踏着六亲不认的冷静步伐在人群中前进，周围那么多守军却没有一个人对他俩产生怀疑，我怀疑他俩身上穿得可能是跟哈利波特借的隐形斗篷。





不过当接近刺杀目标的时候，这对组合的表现却没有让人失望，望着发了疯的丹妮莉丝骑着龙在天上各种喷，猎狗毫不犹豫的把艾丽娅劝了回去。

你想变成我这样吗？

看起来什么事都不care的猎狗其实一直都对身边人充满了感情，简简单单的一句话便包含了他对艾丽娅的爱。他明白，自己已经成了一个被仇恨所蒙蔽的怪物，他不想看着艾丽娅也变得和他一样，被仇恨所控制，白白的将自己的生命浪费在这座即将崩塌的城堡之中，目前的情况下瑟曦肯定是性命难保，艾丽娅如果执着于寻找瑟曦，最终只能是和自己的仇敌一起死于废墟之中。





桑铎，谢谢你

请注意，在这部剧中，虽然猎狗一直这个角色贯穿了始终，但几乎没有人会叫出他的真名字。但在这里艾丽娅却叫出了他的真名字。这两个都不怎么喜欢说话的人其实早已在内心中把彼此当做了挚友，如今，猎狗的使命已经结束，他必须要直面死亡，但艾丽娅不一样，她需要活下去。

之后便是名副其实的“克里冈德比大战”了，桑铎克里冈与生化版的格雷果克里冈终于能够不受约束的面对彼此，正儿八经的打一仗了，此处提一下科本。作为七大国中后期少有的谋略家、医学家和行政专家，科本竟然就这么轻飘飘的被魔山给摔死了让人实在无法理解，这只能说传达给我们一个真理，那就是不管你有多牛，嘴贱就得死。





兄弟相残这段真可以说是本集最佳片段了，在残垣断壁之中，实力相差悬殊的二人开始了一场精彩的打斗，虽然明知道自己是不会从这个怪物手底下活着的，但猎狗仍然拼劲全力的挥出每一剑，这不是他的战争，但这却是他的战斗，既然死亡在召唤，那么就堂堂正正的面对他，剑没有了就用拳头，当哥哥的手掌最终扼住他的喉咙之时，他笑了，来吧死亡，我已经努力过了，我的心愿已了。

当魔山的双手抠向猎狗的眼睛时，我甚至都有点不敢看，因为我实在不愿意看到这个被命运所诅咒但却一直用自己的方式去抗争的人这么悲惨的死掉，但好歹编剧还有些良心。在猎狗的怒吼中，他抱着自己早已死去又复活过来的哥哥，抱着这个纠缠他一生的阴影，共同跌落于烈焰之中。





我们都知道，让猎狗闻名于世的是火焰，而使他这一生对哥哥都怀有愤怒的也是火焰，如今，抱着这个自己的血亲同时也是自己的宿敌一同焚身烈焰之中，这也算是桑铎克里冈最好的命运归宿了。

而詹姆和攸伦的决斗就没这么值得说道了，但毕竟也是合情合理。有人会觉得都死到临头了，为什么攸伦还念念不忘要搞詹姆一下子。请别忘了，攸伦这个角色从在剧中出场之时就是一种疯疯癫癫的状态，跟个疯狗一样的攸伦一向都是以自己爽而不是以活下来为第一要务，更何况他也能想到，自己这个爹当得有点绿油油的，此时逮着詹姆那还不得干他一下啊。





最终，这位跳来跳去的摇滚明星，也被编剧给整下线了。

然后是詹姆和瑟曦的便当戏。这段我倒是非常喜欢，在战火纷飞中，这对恋人终于又走在了一起，没有台词，只有执手相看泪眼，这里是一种非常真实的情感表达，在亲情与爱情的双重加持下，两人最后相拥着淹没在废墟里的景象竟然有些凄美，让我不禁想起了《守望者》中的那个著名场景，这可能真的是真爱吧。





最后，七国名刺客艾丽娅给我们带来了结尾，艾丽娅的戏份在这里已经完全不是《权力的游戏》这种权谋风格了，而是《庞贝陷落》的灾难片风格，全程都是“跑-倒地-站起来-跑-倒地”，十分的灾难片。

而且特别厉害的是，在这个过程中，所有跟艾丽娅产生肢体接触的人都立刻死翘翘，而艾丽娅本人却在这场灾难中幸存，艾丽娅真的可以堪称维斯特洛大陆的“雪风号”了。（关于雪风号的故事请大家自行百度）

最后，在一片白色的灰烬中，艾丽娅走向了一匹幸存的白马，这里的画面效果倒是非常的不错，给人一种蕴含了某种宗教意义的神圣感。在这里我大胆的预测一下，在下一集中，艾丽娅将会刺杀丹妮莉丝，然后琼恩上位继承大统。





在本季的第一集中我就说过，我只希望这部剧能有个还算靠谱的结尾，但从这两集来看，我真是过于乐观了，编剧们在用实际行动向我们表演，如何将一个天赋异禀的孩子抚养长大，然后在他八岁的时候亲手掐死他。

毁灭吧，赶紧的，累了。



