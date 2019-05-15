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《一个母亲的复仇》：从中国式特供结局看中印文化差异

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2019-5-15 0:28:54

继犯罪悬疑片《调音师》大卖后，近期又有一部印度电影《一个母亲的复仇》登陆内地院线。

 

影片讲述了一个惊险的复仇故事。

 

年轻女孩子艾利亚夜出参加派对时，四名男子轮奸了她，还将其殴打成重伤，但是由于印度警方的昏庸，四名罪犯居然全部当庭无罪释放。于是，深爱着艾利亚的继母戴维奇，几经挣扎后，决定自己来惩戒罪犯，为女儿复仇。

 

 

整个故事集中体现了戴维奇对女儿深沉、宽容的爱，又是母亲节临近，因此看过之后，真的是非常感动。

 

但待到影片结束后，居然打出了一排字幕，说复仇成功的戴维奇最后向警方自首了？在印度的原版中，这是没有的，显然又是所谓的中国特供版。

 

如此操作，真是令人哑然失笑，为何原因，容我细细道来。

 

《一个母亲的复仇》虽然涉及到了印度强奸案频发的议题、描述了戴维奇超越血缘的大爱，但归根结底，内核依然是一个非常典型的印式英雄主义片，只不过常见的英雄形象是男性、硬汉，这一次被替换成了母亲。

 

 

 

与此同时，印式英雄可不仅仅是身怀绝技、品德高尚的人类，他们都被视作是神在人间的化身，这里有印度深厚的宗教文化。

 

在印度教文化中，神经常可以化身为人类样子，到人间为人类解决他们无力解决的困难，亦或是纠正他们的错误。最著名的就是三大主神之一的毗湿奴，他拥有九个（也有说十个，数目并不定）化身，知名度最高的两个就是罗摩和奎师那，前者是史诗《罗摩衍那》中的主角，战胜了楞伽岛(斯里兰卡)的十首魔王，后者则是史诗《摩诃婆罗多》里的军师，指点般度族五兄弟赢得战争、夺回国土。

 

 

罗摩

 

印度教文化已经存在上千年，这些关于神化身人的故事流传甚久，渐渐就形成了英雄是神在人间化身的独特的印式英雄文化。

 

印度的英雄电影里，常常会出现中国人难以理解的开挂现象。诸如用椰子树弹射入墙，并在空中组成一个完美的桶状、

 

 


 

再如在枪林弹雨中展开凌波微步且毫发无损，最后还能越跳进半空中的直升机等等.

 

 

 

各种反物理举动，脑洞大到牛顿都要复活了。但对印度人来说，这再正常不过了，英雄是神的化身，他还能有啥办不到的呢？

 

而在《一个母亲的复仇》中，由于戴维奇被设定为一个柔弱的女老师，因此她的开挂不表现在惊天动地的身手上，而藏于她设计并不精妙，但却总能成功实施且不被发现的不可思议中。

 

 


为了强调英雄的神格，印度电影常常会为片中的英雄做一些小设定。

 

比如以神的名字命名英雄。

 

在《打虎英雄穆卢干》中，英雄主角用的就是战神穆卢干的名字，穆卢干是印度三大主神之一湿婆的次子，出生七天就准备上战场了，而片中的英雄亦是在年幼时，就战胜了频频吃人的林中之王老虎。

 

 

再如做一些象征式的仪式。

 

比如《巴霍巴利王：开端》里，主角希瓦举起了象征湿婆生殖器的林加石塑，

 

 


而在《巴霍巴利王：终结》中，希瓦的父亲巴霍巴利王则是站在雄伟的象头神甘尼许雕塑旁，拉弓开箭点绕了巨大的魔王纸扎。

 

 

 


 

《一个母亲的复仇》中亦有这样的设定，当戴维奇想到女儿深受如此伤害，却得到不公正对待时，对神产生了怀疑，于是侦探告诉她：神创造了母亲。

 

 

这段精妙的对话，其实就是将神格赋予戴维奇的仪式。

 

既然，英雄是神的化身，他们自然也就不用守人类制定的法律啦！

 

因此，《打虎英雄穆卢干》中的穆卢干可以无视森林动物保护法，不停的杀老虎，最后居然还获得了政府许可的杀虎令，《小萝莉的猴神大叔》里的帕万则可以无视印巴边界的条款，自由穿梭来往。

 

 

所以，在《一个母亲的复仇》中，戴维奇是不可能去自首的。事实上，片中一直追踪戴维奇罪行的警察，也在最后时分，放弃了执法，因为这就是印度的文化国情。

 

 


为了强调戴维奇可以破坏法律，片中还特地设置了一个情节，安排戴维奇去参观以印度史诗《摩诃婆罗多》为主题的画展，画展中就描述了一个古老的复仇故事。

 

 

这个情节其实就合法化了戴维奇的复仇行为，这里的“法”是宗教之法，而影片的主题，也是宗教教义所追求的最朴实的惩恶扬善，而不是强调依法行事的程序正义。

 

如此可以想象，最后这个字幕加的多滑稽，完全是牛头不对马嘴，它已经不是简单的改变了故事结局，而是破坏了整个影片传递出的文化内涵。

 

这样的操作，在中国也不是第一回。

 

犯罪悬疑剧《心迷宫》在讲了一个充满巧合的有趣案件后，就在最后的字幕里安排主角去自首了，而在剧情片《天下无贼》里，刘德华扮演的贼虽然有情有义，赢得了观众的心，依然不能逍遥法外，导演舍不得他被抓，就让他死在了车顶上，到了前几年的盗墓IP改编时，则无时无刻的要提醒大家，文物要上交国家。

 

 

种种如此，让中国观众看了真的很不过瘾。

 

但是，事物都有两面性，虽然中国的这种操作破坏了电影的完整性，但确实将“依法行事”的理性观念，植入了人们心中，因此在《一个母亲的复仇》豆瓣词条下，不少中国观众都表达了不支持以暴制暴的看法。

 

有了这样好的社会基础，中国的法制之路也开展的比较顺利。

 

相形之下，印度由于常常将传统文化、宗教理念置于法律之上，导致他们的法制建设非常缓慢，而实际上印度刚独立建国时，颁布的宪法堪称世界上最先进的法典，它废除了种姓制度，还强调男女平等，但由于没有法制观念，这部宪法常常形同废纸。

 

在《一个母亲的复仇》中，正是由于执法人员对女性的漠视，才导致艾利亚的案件没有得到公正审理。

 

在另一部性侵题材的电影《红粉惊魂》中，这种执法无能则被表现的更鲜明。三个女孩在受到性骚扰后去报案，警察都不想受理，而是反问她们为啥去和男人一起喝酒，好不容易报案后，女孩们又找不到愿意替自己辩护的律师，因为大家认为夜里出去和男人喝酒的都是坏女孩，活该被性骚扰，上了庭之后，她们更是百般被羞辱。根据2012年的数据显示，印度的强奸案定罪率还不到10%

 

《红粉惊魂》

 

可以说，传统理念凌驾于司法，正是印度强奸频发的关键原因之一，因为犯罪的成本太低了。

 

但是像《红粉惊魂》这样深刻反思强奸现象的印度电影并不多。大多时候，都是拍成了印式英雄主义电影，像《一个母亲的复仇》里的戴维奇那样，神灵上身，发泄仇恨，图个爽！这对于解决印度的强奸顽疾，实质上没有任何帮助。

 

所以，没有谁家的文化是完美的。这也许就是为什么要引进外国电影，因为国与国之间需要文化交流，而电影是最好的载体。




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7.0 

一个母亲的复仇 (2017)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1215955/blog/8190579/
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