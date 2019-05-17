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《 大鱼》: 真的了解家人吗？

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2019-5-17 11:05:17


                           


        这是一部特别的影片，男主角是一位特别的父亲。这位父亲从小就喜欢给他的儿子讲述，关于他在年轻时候钓到一条大鱼的故事，而钓到这条大鱼的诱饵是用他的结婚戒指！说到这你一定不相信？其实我也不信。可他父亲的解释是这条大鱼是小偷的化身，它爱金子所以才会上钩。这种童话般的故事，不切实际的想象让男主的儿子非常反感，因为他从小到大就是听着这样的父亲牛逼故事成长，以至于在他的婚礼上争论起来， 并在之后的三年时间里不理父亲没有任何交流。作为观众我觉得儿子这样做也是不对的缺乏孝道:父亲年事已高作为小辈应该给与宽容，并主动的进行沟通和交流。


        可不，母亲电话来了:父亲得了疾病进行了化疗，状态不太好。这时儿子才知道愧疚，和妻子连夜乘飞机前往探望。这里也不得不提醒一下所有的妻子们:自己的丈夫和公公有三年不联系了，难道没有发现吗？就算三周没联系也应该很清楚啊，毕竟是和丈夫住在一起的呀。要知道一个男人对长辈没有孝心的话，那么他对妻子也不会好到哪里！所以妻子在家庭中是非常重要的，只有做好桥梁和纽带的作用才能让家庭更幸福。因为影片中的父亲和儿子是没有深仇大恨的，所以他们的见面也不是很尴尬。


        父亲还是一如既往的幽默和搞笑，三年里没有联系像是根本没有发生过一样。此时儿子对身患重病的父亲也是刮目相看，在整理杂物的时候发现了一些书面的契约合同。这段日子里通过儿媳和父亲的愉快交流、儿子通过实地了解发现了父亲很多年轻时候的秘密:


                           

                           

 

         1. 在小的时候，父亲就特别勇敢，别人都不敢靠近传说中的女巫可他却敢还得到了女巫的青睐！


         2.父亲当年在镇上可是个各方面都很出类拔萃的人，能说会道的他为了说服一个特别高大危险的人离开小镇，他想出了和他一起离开的法子，这体现了父亲作为一个男人的英勇和担当。


        3.当他阴差阳错的来到旁边的小镇时，虽然镇上如同世外桃源，镇上的每个人都安于现状载歌载舞，可父亲却清醒地毅然离去！因为那个高个子还在路口等着他呢，说明了父亲是个极其守信用的人。


        4.当他们来到马戏团时，父亲遇见了一生中的挚爱，可是那位女孩已经和别人订婚了！当得知那位未婚夫是他们同一镇上手下败将，父亲采取了竞争的策略，最后他用温柔、贴心和绅士的方式赢得了芳心，说明父亲非常自信和执着！

 

                           

                           

 

        5.后来和妻子结婚生了儿子后，为了养家糊口父亲经常常年外出工作不在家，儿子对此也是怀疑父亲在外面有另外一个家庭，而得知父亲曾经拒绝过红颜的盛情却一心扑在家庭时非常感动，说明父亲是个有原则且对婚姻忠贞的人。


        6.父亲作为出色的推销员，在银行存款的时候遇到了一个朋友想打劫，正直的父亲没有和他继续同流合污而对他指点迷津， 没想到这位朋友发财后也没有忘记父亲，使得家里住上了漂亮的别墅过上了幸福的日子，说明父亲内心善良、善于交际,只是他在家陪伴儿子的时间比较少变成了爱编童话故事的话痨父亲。  


        所以和家人之间要经常保持沟通，才能真正的了解，否则误会将会蒙蔽彼此的双眼、坏印象就会萦绕在彼此的内心、时间可短可长、彼此的亲密感荡然无存遗憾不已！


                           

 

        透过这些父亲的秘密，我们可以看到这位善良、勇敢、智慧的父亲，虽然不幸生病过世后，除了亲朋好友外镇上镇外都来了很多人，很多儿子和母亲都不认识的人。大家都精神饱满相互友好地交谈，没有悲伤的神情，像是能来参加都感到很荣幸的样子。


        就在那一瞬间儿子似乎理解了父亲，他以父亲为荣！他将父亲用戒指钓到大鱼的故事传承了下去，几年后很认真地讲给了自己的儿子听并要他相信，因为这是父亲的最爱。每个人一生的故事里都是有精彩有趣的，只要能够使有人愿意听，愿意相信！







8.5 

大鱼 (2003)

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大鱼/Big Fish(2003)
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