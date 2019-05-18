《大侦探皮卡丘》：去到哪里也要找我爸爸

先说一下，甭管这片子好不好看，如果你真的想看（或者不得不看），如果你不是在大陆以外看这电影，还是建议你看英文版。不是瞧不起中文配音，而是这片子里有些台词就是按死侍式的冷幽默编的梗，没有瑞恩雷诺兹演绎真的不太行。具体为什么不太行，下文会提及。

其实看《大侦探皮卡丘》不用担心什么情怀向的问题。这片子相比动画，除了宝可梦的基本设定，并没有什么关联；相比同名游戏，除了主角的名字和会说话的皮卡丘，也没什么关联。没挖坑，没留尾巴，你们只管看着……乐？

说到看着乐，其实这电影也不只看皮卡丘卖萌，有几个场面还是经得起3D眼镜的考验的，比如擂台上的乌龙对决、山崩地裂，还有那场高楼对战。剩下的……

很多人说这是在毁精灵宝可梦的IP价值。其实它毁的还有主创的价值。导演之前的代表作是梦工厂的恶搞向动画《怪兽大战外星人》，为皮卡丘配音的瑞恩雷诺兹更不必说，本以为他俩会通过解构（甚至恶搞）精灵宝可梦制造充满颠覆性的喜剧效果，要真是这样那也算是创新，可没想到成片别说颠覆了，连笑料都只剩下魔墙人偶的哑剧动作和那句“皮卡皮卡”。哦对，说到笑点，那个和史密斯父子同姓的男演员真的搞不起节奏，其实在皮卡丘出场前，有几场戏本来就是留着演出喜剧效果的，愣是给他演成了冷场……

总之，宝可梦迷要真想通过看电影回顾童年时光，还是再看一遍《精灵宝可梦：就决定是你了》吧，好歹还是本家出品的；至于路人观众，我也不知道最近还有什么电影可以推荐去电影院看，反正，等，给我接着等！





（文章首发于公众号“食梦狂人”）



