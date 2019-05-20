《权力的游戏》第八季第六集：无言的结局

在这里首先我要向大家道个歉，因为在第五集的剧评中，我说它是史上最烂的一集，事实证明我错了，因为我没有看到今天这集大结局，我毕竟还是图森破图样，因为我万万没想到，这个剧的结局能崩成这个样子。





对于这部史诗级的电视剧来说，这个结尾也是足以载入史册的灾难性烂尾。以至于在看过之后我都愤怒不起来，只剩下深深的失望了。

排着说吧

第一个部分是提利昂寻亲和琼恩阻止杀降。

其实这个部分基本没啥毛病，提利昂寻亲这段展现出了彼得丁拉基这个演员扎实的表演功底，他把提利昂那种故地重游的绝望和落魄演绎的淋漓尽致，当他在瓦砾之中发现詹姆的铁手时，他仍然还是抱有一丝隐忍和希望的，但当他扒开砖块，看到自己哥哥和姐姐的遗容之时，那种情感上的爆发确实让人动容。





然后是琼恩阻止灰虫子杀降，这里很明显的向观众们传达了一点信息，那就是无垢者军团是女王最忠实的拥护者，然是女王下的命令，不管对错都要坚决执行，他们只忠于丹妮莉丝。然而，这个场景却在后来的剧情中疯狂打脸。





在这期间还有艾丽娅的几个镜头。为什么说这部剧现在完全是在瞎拍，上一集中给了艾丽娅那么多镜头，描写她在危城之中多么不容易的活了下来，甚至以她为结尾，给了她一个宗教般表象的镜头作为第五集的结尾。然而这一集她干啥了呢？除了上演一把“你没发现我躲在角落”的戏码，就是告诉琼恩你媳妇早晚弄死你，你小心点吧你。然后就再也没艾丽娅什么事儿了，那之前拍她那么些甚至用一个意味深长的镜头做结尾的意义是什么？单纯为了凑时长，拿观众当金鱼？？





下一个部分是女王的演讲、提利昂怒摔相印和琼恩探牢。

女王的演讲这段可以说能跟希特勒的演讲相媲美了，大言不惭的输出扭曲价值观。“你们从暴君的统治下解放了君临的人民”，特么的在暴君的统治下，穷苦人民还有跳蚤窝可以住，您老人家来了以后全给烧成灰了，您解放谁呢这是？





在黑城堡作者内部的讨论中，我们一直认为，在失去了原著的支撑后，两位编剧明显的对提利昂这个角色失去了控制，他们无法掌握好这个角色，甚至连几句像样的台词都写不出来，我们看看前四季的提利昂再看看这一季中的提利昂，你会发现后者跟前者相比无论是做的事还是说的话简直都是弱智一般。

而正是这么一个做事错误百出，说话平淡无奇的提利昂，竟然还把琼恩给说动了！要知道琼恩可是一口一个“My Queen”的超级忠犬，就因为提利昂这几句毫无说服力的空洞的话，丫竟然就被说服了你说神奇不神奇。“闪电大王”曾经说过，光之王让一个人复活后总会带走点什么，看起来，琼恩复活的时候是脑子被带走了。

接下来的部分是全剧的重点“杨过杀小龙女”。





在断瓦残垣之中，丹妮莉丝终于来到了自己魂牵梦萦的铁王座前，丹妮莉丝不容易啊，这么些年，遭这么些罪，就为了得到这把人体机能极为不舒适的铁王座，屁股还没坐热呢，就被自己的爱人兼大侄子给一匕首扎死了，要说琼恩这一手也是真厉害，刀插进腹部，却能让丹妮莉丝口鼻流血，瞬间死亡，连句遗言都没来的及说，真是代表了维斯特洛最高刺杀标准，我怀疑连顶级刺客艾丽娅都没有他这本事。

对与丹妮莉丝的死，根本没有任何情感铺垫，我在跟其他人交流时大家都是一个感觉，那就是莫名其妙，就看见琼恩一个人在那不掉泪干嚎，根本无法引起观众的共鸣。

第三集，艾丽娅干掉了夜王，“冰与火之歌”里的“冰”没了；到了这一集，琼恩又干掉了“冰与火之歌”里的“火”，你们史塔克家的人（在史塔克家长大的也算）真够可以的啊！





然后是铁王座被龙焰焚化，这段把我给看乐了，你会发现这龙完全是想喷琼恩又碍于他是个坦格利安，最后没办法才拿铁王座撒气的，就好像有的家长因为孩子考试成绩不好又不舍得打孩子，最后把孩子的游戏机拿出去砸了一样，真心疼大龙龙。





所以，到现在我们才明白，铺垫了那么长时间的琼恩是个坦格利安，不是为了让他继承铁王座，而是让他能在这一刻不被龙喷，这种放长线保大命的操作，真是学到了！

然后是打脸的部分来了，作为女王最忠心的护卫，正常人遇见这种情况的第一反应是不是该热血涌上心头，先砍了琼恩雪诺，再冲进牢里看了提利昂，在上届看了那帮卑鄙的北方人为伟大的女王报仇？但灰虫子和无垢者干嘛了？和和气气的把琼恩关大牢里，等着史塔克一大家子人从北方轰轰烈烈的赶来把君临给围了，你这没了蛋蛋脑子也没了么？

然后就是选王会了，用重轻老师的话说，这场选王会“连基本的镜头和对话节奏”都没有了，纯纯的一场灾难。一开始的艾德慕讲冷笑话就很谜，我虽然很感谢编剧们没有忘了艾德慕这个老舅舅，可你愣把一个老实人写成大傻叉这样真的合适么？整个选王会弄得跟过家家一样嘻嘻哈哈，最后的结果是选了个残废当国王，理由是他无欲无求。





WTF？你们这是选国王还是选维斯特洛道德模范标兵呢？

真不知道是怎么想的，布兰是谁？是人类终端服务器，是前知五百年后知五百年的活神仙，他连你昨天晚上在被窝里跟媳妇说什么话都能知道，你们选这种人当国王，24小时全天候无死角监控你们所有人，你们是集体失心疯了么？

最神奇的是布兰说了句：“不然你以为我来这儿是为了干嘛？”当然也可以理解为“不然你以为我为啥选择了这条路”。听完这句话我都震惊了，布兰在之前那么多次坚定地表示“我是三眼乌鸦，我不是人，你们这些破事别来烦我”，原来为的就是生死冰火大战之后，所有有资格的人都完蛋了，只有他能够继承大统。真有你的啊布兰，您才是权力的游戏的顶级玩家啊。由此也可以看出，两位编剧的扯淡能力已经突破天际了。





在后面那些内容真的不想细说了，布兰在维斯特洛当王，珊莎回北境当王，琼恩领着野人到塞外当王，真有你们的啊，这就好比英国国王、爱尔兰国王和挪威国王仨人是亲兄弟，天下都是你们的了，同一个世界同一个梦想呗！

然后是儿戏一般的御前会议，波隆，这个为了观众呼声而存在的雇佣兵相声演员竟然成了财政大臣，上台后第一件事先想着盖妓院，而提里昂这个国王之手想的却是挖下水道，嘛呢你们？真过家家呢？铁金库的钱我看你们是彻底不打算还了是吧？





而且，之前丹妮莉丝屠城时整个君临几乎没有囫囵的建筑了，而在最后的街景里我们会看到，君临城的建筑全部恢复完好，城墙也完好无损，这在剧中的时间只过去了几个月，君临城就能如此迅速的恢复，我国四万亿的时候建设速度也没这么快啊！





不过最后琼恩这个镜头倒是有点意思，让我想起了《冰与火之歌》小说里的“夜王”。那个夜王是某一任守夜人总司令，他爱上了一个“肌肤仿佛月亮般苍白，眼睛犹如蓝色的星...皮肤像冰一样寒冷”的女人。在把她带回长夜堡之后，夜王把她封为他的王后，开始了他们十三年的统治。之后被他自己的兄弟北境之王和塞外之王乔曼联合打败。在他死后，人们发现他曾向异鬼奉献祭品，于是所有关于夜王的记录全被销毁，他的名字成为禁忌。所以这里如果琼恩的眼睛突然变成蓝色，我将一点也不奇怪，甚至会鼓掌叫好，可惜啥都没发生。





看完这一集，我做的第一件事就是上豆瓣把对本季的评价调到“一星”，这句看到现在已经没有愤怒了，连失望都很少了，甚至想起来有些好笑，因为，2DB要去当星球大战新三部曲第一部的编剧和制片了。

现在，该轮到星战迷们颤抖了。

