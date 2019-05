魔法,一直是深深吸引世人、令人着迷的主题,神秘而强大。造梦工厂迪士尼在影视作品里从来不缺魔法,那些或震撼、或梦幻、或惊喜、或惊悚的场景,如同插上了想象的翅膀,开启了致幻的思维,让我们目不暇接。

沉睡魔咒Maleficent

电影改编自《睡美人》,玛琳菲森(Maleficent)是一个美丽纯洁,拥有翅膀能够飞翔的年轻仙子,生长于宁静祥和的森林王国。森林王国突遭人类军队侵袭,玛琳菲森在战斗中逐渐成长为这片森林的守护者,同时也遭受到了人类无情背叛。为了报复,她给背叛她的人类国王的女儿奥萝拉(Aurora)公主施下沉睡魔咒。随着奥萝拉的成长,玛琳菲森才逐渐意识到这位小公主不仅能给两个世界带来和平,也许还能给自己带来真正的快乐。

玛琳菲森施展魔咒

玛琳菲森重获翅膀





美女与野兽Beauty and the Beast

电影改编自同名动画电影,一位高傲的王子在宏伟古堡独居,因拒绝一名貌丑老婆婆借宿,被施咒变成了野兽,连这位王子的仆人都变成各样家具,要解除魔咒就要这位变成野兽的王子学会真心待人。漂亮善良的姑娘贝儿为救父亲与野兽同居古堡,逐渐与野兽相爱。加斯顿一直追求贝儿,带人冲到城堡袭击野兽,令其身受重伤,贝儿与野兽一同打倒了加斯顿。

老婆婆对花施咒

变成家具和野兽





小飞象Dumbo

电影改编自同名动画电影,一位前马戏团明星从战争前线归来在马戏团谋得一份工作,负责照顾刚出生的小象,带着两个善良的孩子女儿米莉和儿子乔,两个孩子与小飞象成为朋友。当人们发现小象会飞后,生意人文德维尔把小飞象雇佣到大型游乐场Dreamland,与杂技演员柯莱特做搭档,但游乐场光鲜亮丽的背后,充满种种见不得人的秘密。两个孩子帮助小飞象找到妈妈,共同冒险。

小飞象第一次飞行

马戏团的魔幻演出





灰姑娘Cinderella

电影改编自同名动画电影,灰姑娘的母父相继去世,继母和其女儿们对她百般折磨,但灰姑娘得到魔法相助,成为王子的意中人。

魔法变装和连男孩子都无法抵挡的水晶鞋





胡桃夹子和四个王国The Nutcracker And The Four Realms

电影改编自童话《胡桃夹子与老鼠王》,克拉拉一直在寻找一把可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子的钥匙。在教父德罗塞尔梅耶举办的聚会上,一根金线指引着她找到了钥匙,进入一个陌生而神秘的平行世界。平行世界是她母亲创造,暴君姜母女王想要摧毁一切,为了拯救王国,保护母亲创造的一切,克拉拉必须挺身而出,迎接挑战。

进入平行世界





时间的皱折A Wrinkle in Time

电影改编自同名科幻小说,讲述了天体物理学家艾利克斯·莫里博士失踪后,梅格·莫里与弟弟查尔斯·华莱士及同学Calvin O‘Keefe得到三位神仙啥夫人、哪夫人、谁夫人告诉的线索,一同穿越时间和空间的皱折,寻找失踪的父亲。

皱折的奇幻空间

爱丽丝梦游仙境Alice in Wonderland

电影改编自同名童话,曾漫游奇境的爱丽丝长大,早已忘却自己在9岁时的那些奇妙无比的经历。在家族为她举办的19岁的生日宴会上,渴望改变现状的爱丽丝在小白兔的带领下,再次步入仙境。爱丽丝逐渐恢复了记忆,她将在这个童话般的奇妙世界里重新审视自己。

进入兔子洞

童年的伙伴

镜中仙境与时间危机

欢乐满人间2Mary Poppins Returns

电影改编自P.L. Travers的原著,时间点选在了《欢乐满人间》发生的20年后,乔治的儿子和女儿已经成家立业,同样面临着家庭和事业的两难境地,这时魔法保姆Mary Poppins突然来访,在她的帮助下,这个心力交瘁的家庭重新找回幸福和美好。

进入浴缸后的世界

魔法保姆离开

克里斯托弗•罗宾Christopher Robin

电影改编自小说《小熊维尼》,曾在百亩森林中与一群生机勃勃、惹人怜爱的小动物们嬉闹玩耍的小男孩罗宾已经长大成人。如今他在温斯洛旅行箱公司工作,与想象中的童年伙伴们填充玩具维尼熊、小驴屹耳、跳跳虎失去了联系,眼看他逐渐迷失了人生方向,这群动物伙伴们决心走进人类世界,帮助罗宾记起内心深处那个友善活泼的自己。

儿时想象中的同伴

找回自我与童真

魔境仙踪Oz: The Great and Powerful

一个卖蛇油的打扮成魔法师走街串巷推销他的产品,坐热气球来到了奥兹国,成为“奥兹国的魔法师”。他还爱上了“北方好女巫”格林达(Glinda),并和她一起对抗“东方坏女巫”伊瓦诺拉(Evanora)和“西方坏女巫”西奥多拉(Theodora)。西奥多拉本来也是好女巫,但被奥兹甩了以后,真正的坏女巫伊瓦诺拉说服了她变坏,并让其帮助自己统治整个奥兹国。

奥兹仙境

奇异博士Doctor Strange

迪士尼魔法传奇中不能缺少旗下漫威影业出品的超级英雄奇异博士。

神经外科医生史蒂芬·斯特兰奇在一次车祸中失去了双手的能力,最后在古一法师的帮助下让他成为了拥有超凡魔力的奇异博士。

多元宇宙与镜像次元

战斗中的魔法输出