独自开车回去的路上，泪水噙不住，哗啦啦哭的贼几巴难看，生怕交警蜀黍拦下丢人

一个大男人的

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斩首灭霸后

前所未有的失败写在每个人脸上，也改变着独活世间的每个人

托尼·斯塔克不愿再出山触碰失败

史蒂夫也不再战斗，换以精神抚慰他人

娜塔莎悲苦中仍旧支撑这个她称之为家的复联，却不见了家人

巴顿干脆成了浪人，对黑恶势力行私法杀戮以弥补并忘却

阿斯加德的王--索尔更是羞愧自责，自暴自弃成了啤酒人生的肥宅

班纳博士倒好些，因痛恨大战中的表现，经历了十八个月的伽马射线试验与浩克来了个折中，饭量不见少

复联创始六人组都还活着，但已无最初的豪迈与斗志，令经历过整个系列的观众们无不唏嘘

似乎一切便如此了

这个不到十五分钟灭霸便领盒饭的开场，即突兀又相当漫威

漫威不按套路出牌这件事，世人早已知晓，躲猫猫无所不用其极

不仅连开局都无法预测

全片以沉重为基调，更令我毫无心理准备

还有人设的扭转、文重武弱的节奏、时间穿越为壳

当然！

最最意外之处在于漫威竟如此 勇敢的讨好并成全粉丝，用情怀做成一部完全粉丝向的催泪电影

方才明白"憋住尿，不要错过哪怕一秒"并不是叫你不要错过精彩的打斗场面，而是用一帧帧一丝丝去回应、填满你此前所有疑惑与期望

我，分外满足

并非说这样一部商业电影，于技巧处有多完美，比较整个系列它连完成度都不能称好，更别说因漫改电影而固有的逻辑硬伤，然而这些有那么重要吗？

布满银幕的细节与铺垫，填坑过往 述说未来，它并未单纯叙述一个故事，而是在与粉丝们互动， 这才是兴奋之所在，其它我都不在乎，甚至列作谈资其乐融融

回到那时还叫小罗伯特·德罗尼的2008年，当他意气风发的向世人宣告“I am Ironman”时，我们只是觉得这个super hero不一样，好cool

不会想到我们将享用一部接一部的视觉、幻想盛宴，亲历一场十年的超英电影奇迹

一切得等到美队、雷神的分别上映，才渐渐发现它的野心

漫威用了21部的优秀，将我们拉进那个浩瀚宇宙，一步一步越陷越深，以至我们痴迷英雄所为、视觉奇观、更醉心解梗，末了，再盛上“终局之战”以全解全析让你高潮

欢喜曾经心里期盼着的未来果然成功了，哪怕只是一场纯粹商业行为





的确，它的成功毋庸置疑

因此，二刷影片时，我很能理解坐在前几排那个高高举着1万流明手机屏幕聊微信的观众，当然他并不了解我的心情

又要说： 终局之战是为粉丝而作

我是吃这一套的，因为所有二十二部电影都未拉下

犹记得，在The Garden星，雷神手持战斧怒斩已然索味的灭霸，一句“我这次是照着头砍的”，身披红色斗篷走出屋门，远处残阳夕照，尽显颓唐萧瑟

犹记得，大战结尾，托尼·斯塔克一句“ I...am...Iron...man！ ”，内中滋味万千

才明白，鹰眼为序幕的开场那种沉重无望，BGM平和惆怅中正是在道一曲劫波余生 往事不再；

钢铁侠与星云飘在深空，那份给小辣椒的遗嘱里“死亡也是人生的一部份，我在梦中遇见你，一直都是你”

都在铺垫预示

电影竟用整整3个小时道别，我却后知后觉，掩面而泣





如果非要挑一处毛病，只是有那么一小阵耿耿于怀复联4竟然真用到了时间穿越

上映前，我便臆测了许多剧情与走向，也看了不少前瞻文，恬不知耻的鄙视着所有预测时间穿越的观点， 切！ 时间穿越这梗太LOW了，漫威不至于！

可当蚁人结结巴巴解释量子领域、时间劫持的可能性时（此段丝毫配不起他硕士的身份，这不怪他，毕竟蚁人改行做贼好多年）

我心里默念：不要时间穿越不要时间穿越，坑太深！不要时间穿越啊·········！

结果，嘤嘤嘤......被打败

但很快便释怀了

影片并未在时间穿越这个概念上着墨太多，3个小时时长它才不会浪费时间去做科普

仅官方吐槽、创造‘时间劫持’概念、搭配剧情快速解释方式与理念，形成一个虽不甚严谨却也说的通的闭环，不让观众有太多时间去疑惑，也不想人们过于尴尬

时间穿越只是一个壳，它知道粉丝们真正要什么

所以影片以时间穿越为主体， 细致入微的用惊喜填坑、总结过去、渲染情怀，服务粉丝！ 我想不出有比这更好的方式与粉丝互动，方才交出如此完美的最终章答卷

漫威诚不欺我也

十一年来我们认识了钢铁侠-托尼·斯塔克、美国队长--史蒂夫·罗杰斯、雷神-索尔、绿巨人-布鲁斯·班纳、黑寡妇-娜塔莎·罗曼诺夫

鹰眼-克林顿·弗朗西斯·巴顿、冬兵-巴基·巴恩斯、战争机器-詹姆斯·罗德斯、黑豹-特查拉、蚁人-斯科特·朗、小蜘蛛-彼得·帕克

奇异博士-史蒂芬·斯特兰奇、猎鹰-山姆·威尔逊、星爵-彼得·杰森·奎尔、惊奇队长-卡罗尔·丹弗斯

长长的一串名字，仍未列完，其实我们并不需稔熟这些，哪怕是这个系列半途而入，也能很快知晓它要讲的故事，并能享受当中

一切等到故事终局，当钢铁侠最后一次说出‘I am Ironman’ ，带着半身的焦炭 趔趄而行瘫坐下来，煞白的面容，布满血丝的目眶，一身疲惫，满脸倦怠，才发现他也两鬓披霜，早无十一年前那个容光焕发自信满满模样，只有行将就木的憔悴

无声呼应'Pepper',世界定格。

钢铁侠眼里带着遗憾与对pepper、女儿摩根的不舍走的，更饱含一种责任在身 胜利担负后的自然洒脱，一种终于走到了这一步，终于完成了自我，毕竟十一年前我就应该故去，是Yinsen博士给我再生一次的机会，英森博士说的“别浪费，不要虚度年华” ，我没浪费 未辜负

电影史上塑造最成功的超级英雄就此落幕









我的目眶终归还是兜不住压抑了整场的泪水，其时心里相当明白，电影戏剧章节性的情感渲染与升华不足以致让我如此，

只因惊呼他居然陪伴了我们十一年，共同经历成长已是一轮韶华，脑海中也快速闪过这十一年来他们在所有影片里的身影，思虑不止，也拼命回想十一年前当第一部钢铁侠上映时我在干什么，我是和谁一起进的影院， 有他们陪伴的这十一年里我都做了什么

当然， 复仇者联盟4并不是钢铁侠的单人电影

只是由于特殊原因，对钢铁侠个人稍微侧重的浓墨重彩，在这个众神云集的故事终章没忘记全片更是一个对初代复仇者们集体的致敬与告别

有限的时间里，影片细节与笔墨处紧凑饱满的向他们一一致敬，感动不止一处

最终他们大多是美好的，鹰眼家人团聚了、班纳接纳了自我、雷神跟着银护们放飞自我去了

哪怕美队以一种略带唏嘘的姿态告别我们，也说他只是避开了我们，应是完美走过自已一生

令人疼惜是娜塔莎的牺牲

映前我们都在猜钢铁侠、美队以哪种方式告别我们，谁会死还是都以死相别

然而影片前大段对黑寡妇浓浓的暗喻与刻画，总让人疑虑会发生些什么，直到真正离我们远去才发觉仍是措手不及





是的， 复联4向所有初代复仇者们集体的致敬与告别才是这个系列的终局 ，而非人们在钢铁侠为打出那个响指前努力的所有

最后的演出亦不会只是灰化灭霸，一切是终局也迎来新的开始

我也不想将这篇情绪散发成一种悲伤，毕竟漫威带来的更多是快乐，就让我们会心咀嚼过往同时迎接漫威快乐的未来

The End

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泪水决堤，肆无忌惮