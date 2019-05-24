薛定谔的猫拯救星云，或许还有美国队长

——《复联4》中时空穿越的解释（2）

文=空语因明



《复仇者联盟4》安排了很多解释这里的时空穿越与其它时空穿越有什么不同的情节，但是，它仍然没能避免很多观众的疑惑。最明显的一个疑惑，大概就是：来自过去的星云消失了，为什么未来的星云还能活着？于是很多观众就认为，这是复联4的剧情漏洞。事实上并非如此。







之所以现在星云的活着和过去星云的死亡之间看起来是个矛盾，主要因为很多观众是按照线性递进的思路（或机械决定论的思路）来看待的。那么其他一些观众为了解释星云活着并不是剧情漏洞，就用“平行宇宙”的思路来解释：就是认为过去的星云和现在的星云处于不同的宇宙，她俩处在不同的时间性上。“平行宇宙”的理解方式，实际上也是错误的，至少不怎么正确，并不符合《复仇者联盟4》中已经有的解释。这种“弥补漏洞”的思路仍然采用的是机械决定的视角，而且，平行宇宙和平行时间线之间的区别，往往被忽略了。

简单来说，宇宙大于时间线，平行宇宙要比平行时间线复杂得多，也更广阔。平行宇宙是并列的宇宙，不同宇宙之间发生的事件有相当大的区别。比如《蜘蛛侠：平行宇宙》所展示的：平行宇宙里的蜘蛛侠甚至可以是猪。两个不同宇宙的星云，是不会分有同样的记忆的。《复仇者联盟4》里的两个星云分有同样的记忆，因此她俩仍然处在一个宇宙里。因此，用“平行宇宙”来解释星云的遭遇，是很简单的错误。她俩的区别，是时间线的差异。并且，我们可以看到，当星云时间穿越到过去的时候，过去的星云竟然可以获得未来星云的记忆。如果按照线性递进的时间性，那么这也是不可能的。实际上，这表明，两个不同时间线的星云发生了“量子纠缠”。也就是说，她俩的关联已经超过了时空的定域性的影响。

量子纠缠问题和EPR悖论（爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬）相关。复联4里，托尼·斯塔克曾提到了这个EPR悖论，用来理解浩克博士为什么没能做出成功的时空穿越机器。这在上一篇解释里已经提到过了。

浩克博士在解释为什么回到过去杀死灭霸不是可行的方案的时候，说到：改变过去不能改变未来……回到过去的话，现在就变成过去的过去，过去就变成了未来。所以说，其它很多时空穿越电影的思路在这里是行不通的。浩克说的话，通过图解可以很直观地理解。在以往的时空穿越电影里，时间是线性固定的，回到过去，改变过去的某个事件，结果就是未来的相应事件会发生改变。但是，实际上，如果回到过去，改变历史的大事件，那么就会导致历史走向完全不同的方向。因此，为了保证现在的人不会被新的时间线抹去，就不能干扰当前时间线的大事件。

不过，这仍然没有解答为什么未来的星云能够在过去星云消失后继续存在。其实答案已经在钢铁侠托尼·斯塔克的台词里了。《复仇者联盟4》对时空穿越的核心解释都是由托尼·斯塔克表达出来的，也只有他真正理解了这种时空穿越的方式。拥有电气工程硕士学位的蚁人斯科特·朗只是体验到了这种可能性，并不理解机制。

当蚁人斯科特·朗三人来找托尼·斯塔克的时候，托尼是这么看待量子空间的时空穿越的：“量子涨落扰动普朗克尺度，触发多伊齐议题”。这里面涉及三个主要术语。回顾一下中学物理可以发现，普朗克尺度是最小尺度（及其相关的尺度），量子涨落指的是量子尺度的能量不确定性。多伊齐议题对于很多观众而言应该是陌生的。这个议题的说法根据的是物理学家大卫·多伊齐关于“近闭合时间曲线的量子力学（Quantum Mechanics Near Closed Timelike Lines）”研究。多伊齐在他的1991年的这篇论文里讨论了时间旅行的悖论问题，比如解决“祖父悖论”。他认为，我们应该用概率来理解时间穿越的一个人和过去的这个人之间发生的事件之间的关系。多伊齐设想的回到过去的时空穿越，允许两个同样的个体同时存在，并且允许两者之间发生相互作用。





对此可以通过和“薛定谔的猫”的思想实验进行类比来理解。简单概括而言，这个思想实验认为在量子效应的影响下，宏观物体（比如猫）可以处于不同状态的叠加。在量子杀手的控制下，这个猫有一定概率活着，同时有一定概率死掉，在我们进行观测之前，无法确定这个猫是死了还是活着，因此它就处于叠加状态。复联4里的星云，就曾是那只“薛定谔的猫”。

这样看的话，时间穿越者，穿越到过去的时候，就和过去的自己处在一种干涉状态中。《复仇者联盟4》里发生时间穿越的那些人就处在这种状态。过去的星云和未来的星云都按照一定的概率活着或死掉，处在不稳定的状态，相互影响。在时空穿越中，事件还没有定型，还不会形成百分百确定的历史；直到时空穿越的事件结束，这种相干或叠加状态才会结束，也就是退相干。这种看法也意味着否定了多世界诠释在这里的效用，平行世界并不适用于这里的时间穿越。 正是因为这种类似薛定谔的猫的状态叠加，时空穿越了的两个星云不能按照单纯的决定论思路来理解，更不应该为此假设多余的平行宇宙。影片最后的美国队长罗杰斯的穿越和变老，也可以这样来理解。也就是说，当历史回归到稳定的时间线的时候，两个罗杰斯之间发生退相干，然后出现一个年老的罗杰斯。