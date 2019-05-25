时光网观影《哥斯拉2：怪兽之王》

（含剧透）​今天有幸参加了时光网在珠影耳东传奇影城组织的哥斯拉2超前点映。片中史前巨兽的刻画更加真实，搏斗场面打击感十足。对巨兽习性的描写生动有趣，比方说王者基多拉的三个头居然都是有独立人格的，中间的那个显然是大哥，不但要指挥另外两个头作战，它们出糗的时候还要及时救场，而且再生能力无愧于王者头衔。哥斯拉的水下宫殿很震撼，揭示了人类与巨兽的纠葛源远流长。摩斯拉一出场就被着力渲染，又是进化，又是与哥斯拉的跨物种恋情，结果打斗起来很孱弱，很快就挂了。

人类故事线乏善可陈，罗素博士逻辑混乱，前半场为了拯救地球不惜释放巨兽消灭人类，后半场为了找回作死的熊孩子不但搭上了自己的性命，还有很多士兵的性命。她的立场摇摆不定，而且发展方向都没逃出常用套路，还不如泰温公爵立场坚定。

相比之下怪兽故事线有趣得多，设定更完整，也和《金刚：骷髅岛》的走向一致。比较大的缺陷还是怪兽的比例问题。怪兽们的体量非常大，身高动辄堪比摩天大楼。但片中不止一次出现人类触摸怪兽的桥段，这时的怪兽显然缩小了三圈以上，达到了可以和人类脸对脸平视的程度。原来怪兽们还有随时放大缩小自己身体的技能。

总体来说影片完成度可以，对巨兽世界观进一步完善，大型生物间的搏斗很有看头，是不错的爆米花电影。