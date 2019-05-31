为了捍卫尊严，他无所不能！

印度电影的粉丝们有福了，继 5 月《一个母亲的复仇》、《云端之上》上映后， 6 月又将有一部印度电影《无所不能》登陆中国大陆。

影片讲述了一个惊险的复仇故事。

主角罗汉是一个双目失明的盲人，他经人介绍结识了同是盲人的美丽姑娘苏皮莉亚，一系列浪漫的约会后，两人陷入了热恋，步入了婚姻的殿堂。

正当他们对未来充满憧憬时，发生了一件意想不到的事。

当地 权贵的弟弟阿密特乘罗汉不在家时， 带着混混上门 强奸了苏皮莉亚 。事后，罗汉报了警，但是 收受了 贿赂 的警察，对此坐视不理 。 很快 ，嚣张的阿密特再次强奸了 苏皮莉亚 ，并 告诉她，以后 这将是常态 。

受尽屈辱的 苏皮莉亚 在绝望中，用一条白布结束了自己年轻的生命。痛失爱人的罗汉则悲愤万分，决计亲手惩罚这些恶棍。

于是，他开始了一场惊心动魄的复仇行动。

情感是外衣 尊严是里子

前半段爱情，后半程复仇的故事架构，让大家很容易联想到阿米尔 · 汗的经典代表作《未知死亡》，与此同时，因强奸案得不到正义公审，而引发受害人亲属后续复仇的故事主线，又让我们想到前段时间上映的《一个母亲的复仇》。

但其实《无所不能》与两者有着本质的区别。

《未知死亡》歌颂的是爱情，《一个母亲的复仇》赞美的是母爱，他们的故事内核都是情感，而《无所不能》恰恰相反，尽管罗汉的一系列行为都高举着爱情的旗帜，但影片的主题其实是探讨人的尊严。

先来看看罗汉。

作为一个盲人，他是公认的社会弱势群体，但是罗汉没有安于弱者的身份，而是用积极的态度面对人生。

他会通过计算步数等小细节，在无法看到的情形下，掌握甚至超越常人更多的环境信息，利用灵敏的嗅觉与听觉，最大可能地迅速对自己的处境作出精确判断，甚至还利用善于模仿声音的特长，找到了配音演员这样一份体面的工作。





这种种一切，让罗汉看来都非常特别，但对他来说，作出这么多努力，并非为了显示自己与众不同，而只是为了能够像正常人一样活着：生活自理、经济独立。因为，他不希望依赖别人的帮助或同情来求生。

可见，这是一个自尊心非常强的人，片中曾有一个细节非常传神的地展现这一点。

罗汉坐车后付车费，车夫见他是盲人，就少找还十块，他立即指出，要求其改正。并非罗汉舍不得十块钱，而是他不能容忍别人欺负自己，他感受到了尊严的受损。

而在罗汉与 苏皮莉亚 的恋情中，尊严亦成为核心主题。

由于身体的残疾，苏皮莉亚觉得自己不配有好的恋情与婚姻，她还认为与罗汉这样同是盲人的男人在一起，生活是黑暗的。言语之中，有一种深刻的自卑，也不经意透露出对罗汉的歧视。

罗汉没有因此感到生气，而是耐心的告诉她，自信就是一个人最大的力量。只要自信了，哪怕双眼看不见，一样会找到生活的力量，一样可以得到美好的爱情。





不但如此，他还告诉苏皮莉亚，不会因为自己是个盲人就在婚恋上将就，随便找个盲人姑娘凑合过，只有当她真正爱上自己后，他才会和她结婚，身体力行地展现了其对尊严的坚持。

随后，罗汉实践了自己的诺言，通过舞池共舞、商场寻人、新楼置业等等行动，向苏皮莉亚展现自己的诚意，让她在感受到浪漫爱意的同时，也见识到盲人可以如何精彩的活着，苏皮莉亚渐渐被打动，随之接受了罗汉的爱。

在这段爱情中，罗汉更像是一个精神导师，他带给苏皮莉亚的不仅仅是几个感动的瞬间或者一套实在的房产，而是生活的希望 ——尊严，他让苏皮莉亚重拾自信，相信自己能有尊严地活着，学会如何有尊严地活着。





当然，这也变相导致了苏皮莉亚的死。

阿密特的权贵哥哥曾问罗汉， “ 要是她那么想自杀，干吗不在第一次强奸后自杀，干吗要等到第二次性侵？ ”这是一句充满男权色彩的问句，一个女人第一次被强时没自杀，就应该无所谓被再强了，反正贞操早就丢了。

这种逻辑有多混蛋，我都无力抨击，因为直男癌根本不懂女性的尊严。





第一次被强时，苏皮莉亚认为这就是一个偶然的不幸，只要能有个公正的司法评判，她是能承受的，可惜司法没有还她公道，但是为了与罗汉的爱情，苏皮莉亚还是忍辱负重了，她要活下来守着爱人。

第二次被强时，她意识到这是有预谋的并且将长期持续发生的不幸，而司法方面已然不能指望，她预见到自己将一直不停地被羞辱，作为弱者她无力反抗，只有死才能制止强奸的再发生。

苏皮莉亚并非因为传统意义上的女性失贞而羞愤自杀，她是为了捍卫尊严才选择了死。





若罗汉没有启发苏皮莉亚如此强烈的尊严意识，她也许就不会死而苟活了，如今则是断不能活下去，直男癌哪懂这个，在他们眼里，被物化的女人，只有被用过和没被用过的区分。

随后罗汉的复仇，虽然有爱情的加持，但其本质也是为了捍卫苏皮莉亚的尊严，捍卫自己作为苏皮莉亚丈夫的尊严。

尊严是这部电影的里子，情感只是一件外衣。

关爱弱势群体

在电影里，罗汉这个人物的塑造，实际上并非传统意义上的印式英雄角色，而带有很多人文关怀的色彩，代替盲人发出自己的声音：我们也想像正常人一样活着，我们也有尊严。

而罗汉本身的 “无所不能”则对盲人群体充满了激励的作用。

但是，这是远远不够的。

电影是带有很多想象成分的，我们不能指望每个盲人在遭遇不公时，能像罗汉那样大杀四方，讨得公正。更何况，以暴制暴从都不是解决问题的根本办法。





回顾影片的剧情，我们能发现苏皮莉亚悲剧的源头，是社会对盲人根深蒂固的歧视。

苏皮莉亚确实面容姣好，但是在嫁给罗汉前，并没有被性侵的烦恼，而罗汉早就认识阿米特，也从未被他欺负过。

事情是从什么时候开始变化的？那就是苏皮莉亚与罗汉结婚之后。

两人的大婚之夜，阿米特就与手下的混混进行了一段非常猥琐的对话，调侃两个盲人该怎么做爱。随后，他们还在罗汉夫妇回家的路上，对其进行骚扰，嘲笑罗汉是个瞎子，居然还能有老婆。





种种言行举止之中，都能显现出阿米特对盲人的极度歧视，随后强奸苏皮莉亚，虽然有好色的成分，但最本质的动机在于他瞧不起盲人，认为盲人不配得到幸福，他要亲手撕毁两人的婚姻。

可以说，若非阿米特歧视盲人，这个悲剧很大可能是不会发生的。

因此，最根本的举措在于批判、遏制社会对盲人乃至整个弱势群体的歧视，而不仅仅是鼓励他们自强不息，成为无所不能的超人。

我想，这是影片留给我们最大的思索。

社会的弱势群体很多样，盲人只是很小部分，肢体残疾、病人、甚至一些孤寡老人，都是弱势群体的一部分。一般情况下，大多人对他们都充满同情，甚至愿意出手帮助，但又普遍认为他们不具备爱的权利，最明显的就是，当这些人表达出想结婚、恋爱的意愿时，收到的都是讥讽和否定。





无可否认，弱势群体即便到了婚恋市场，依然是弱势，找不到对象是高概率事件，但是这并不意味他们失去追求幸福的权利，爱是最基本的人权，应当得到尊重，任何人都无权替他们决定婚恋与否。

态度是一件很重要的事情，公众的态度更是影响着整个环境，当大家都学会尊重弱势群体时，即便他们依然生活艰辛，依然孤身一人，他们的人生观感也会变得不一样。

态度的一个小转变，就可能是他者人生的翻天覆地，我们应该关爱弱势群体，努力成为他们生活里的光，而非利刺。

宝莱坞六指巨星的戏里戏外

喜欢印度电影的朋友们，一定认出来扮演罗汉的就是宝莱坞巨星赫里尼克 · 罗斯汉。

他曾一度与阿米尔 · 汗、沙鲁克 · 汗、萨尔曼 · 汗并列为宝莱坞四大汗，其实他名字里的是 “汉”不是“汗”。但不管如何，这显示出影迷对罗斯汉的一片厚爱。

罗斯汉的外形条件非常优，不仅长相英俊、身姿挺拔，且体魄强健、舞技超群，堪称无所不能啊！（哈哈）

此次，他在片中，也毫不吝惜地展现了自己的精妙舞姿，并有多场动作戏，外界评价他是史泰龙、布拉德 ·皮特和迈克尔·杰克逊印度版的三合一。

但是，罗斯汉的粉丝不会喜欢这样的比对，罗斯汉就是罗斯汉，而不是印度版的某某某，大家更爱称呼他为 “大帅”。

大帅出生于 1974 年，他的父亲是导演，母亲是演员，因而掌握不少影视资源，很小就做了童星，但基本是玩票性质的。直到 2000 年，他才在影片《爱有天定》中出演了生平第一个成人角色。

出道至今，大帅的代表作非常多，塑造了许多个性迥异的人物，如史诗大片《阿克巴大帝》中开明、深情的帝王、





《雨中的请求》中祈求安乐死的瘫痪魔术师、





《风筝》中为爱赴死的痴情男、





《幻影车神 2 》中机智勇敢的侠盗等等，个个都是粉丝的心头好。

不过，真正帮助大帅在宝莱坞确立巨星地位的还是《印度超人》系列，片中他扮演了超人以及超人的父亲，不仅拥有非凡的力量，且正义果敢，充满了美漫英雄的气息，又不乏印式英雄的特色，一经推出就大获好评，成为印式英雄主义电影中的代表作，在中国网络的很多开挂图里，都有其身影。

目前这个系列的第四部已经在筹拍中，预计在 2020 年上映。

谁能想到，在荧幕上塑造了如此经典英雄形象的大帅，小时候一度很自卑。因为，他先天性右手多了一截退化的大拇指，常常遭到小伙伴们的排挤，为此大帅总希望把多出来的手指藏起来，不让它出现在镜头中。

但是，随着大帅的努力，且不断取得成功后，他开始变得自信起来，如今在任何场合，大帅都能自在地露出自己的第六指。在一次采访中，大帅说， “以前，生活对于我来说很艰难，但是后来我意识到，外表并不是获得爱和成功的标准。”

去 年， 他 以 42% 的 高 得票率蝉联宝莱坞最性感的男人，紧随其后的是沙鲁克 · 汗 ， 那个曾经自卑的小男孩 逆袭了！

戏外的罗斯汉与戏里的罗汉可谓是不谋而合，他们都是克服自身的缺陷，依靠努力和满满的自信，找到了通向爱与成功的道路。

也许正因如此，大帅此次在《无所不能》里的表演，相较于以往，多了一份细腻与生动，尤其是那种面对恶人挑衅时的愤怒、反抗以及一丝无奈的隐忍与脆弱，简直是出神入化，充分反映了弱势群体在生活中的艰难与挣扎。





而已然功成名就的大帅，为何出演这样的一个角色，一定有着很多深意，显然他并不满足于做荧幕上的超级英雄，而更希望向社会投射一些真正的力量。

结语：

尽管《无所不能》糅合了爱情、犯罪、动作、悬疑等多种商业元素，但它不是一个纯粹的娱乐性作品，有其所要表达的严肃主题 ——即便是弱势群体，他们也有尊严且神圣不可侵犯！













——————————————————————————————————————





想看更多有关印度电影的评论，欢迎订阅公众平台“Indianmovie”。



