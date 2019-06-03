走出考场，走进战场，没错，说的就是高考。当我们以为，高考是一场战场，殊不知，高考只是序幕，未来的世界，更是一场场硬仗。在高考期间公映的电影《当我们海阔天空》之中，便是为大家呈现了有关大学校园的学习、求职、创业等一系列紧张之战。原来，大学的生活，已经通过这样一部电影，如此迫近的向我们走来了。

真实故事往往具有更加励志动人的力量，《当我们海阔天空》架构在真实故事之上，在风云变幻的时代中，攫取具有青春底色的人物，以极富激情的创业事迹，塑造出互联网时代的正能量偶像。

故事是在凌云、李想以及大旺三个人的追忆中重返热血学生时代的，坐在麦克风前面的青年，带着腼腆却又自信的表情，讲述着青春燃情的奋斗往事，唤起了太多共情与共鸣。《当我们海阔天空》是有着校园版“中国合伙人”的庞大构想的，互联网+大数据+人工智能+农业科技+新型电商平台，年轻人的世界中，总有太多令人充满向往的新事物，也正是这些大胆的想象，才让他们的人生看上去多姿多彩。

但并非所有人从开始就能明白奋斗的意义，即便是在大学这座知识的殿堂中，这些热血青年们依然需要引领才能找到属于自己的方向——凌云最初的目标，只是希望得到校花梦媛的垂青，李想就是希望能挣更多的钱，供妹妹继续上学，而大旺，大概一直都不明白自己路在何方吧。

导师的出场，为这些年轻人的前进找到了航向，有一场戏印象特别深刻，就是导师吴莲王让上课吃鸡的同学在黑板上写下“战场”二字，是的，游戏里的战场，可以一再重启，但人生中的战场，只有一次机会，每每思及，都是心头巨震。

相比女导师的犀利，男导师老钟反倒显得更为感性，他送给学生的格言，正是影片中的金句之王——高级理想不是校花，是创业。这句话，从根本上指明了当下校园生活的重心，已经与时俱进发生了转变，从谈谈情恋恋爱到更具现实意义的创业，这也颠覆了校园青春片以往总是热衷伤痕的本质，走上了一条充满激情的奋斗的大路。

影片在“全国最美校园”厦门大学实景拍摄，作为一个专程去过厦门大学的“游客”而言，看到那些熟悉的地方，多少有些悲喜交集，曾在湖边的青草地上躺着晒过太阳，也曾驻足凌云朗诵诗歌被泼水的宿舍楼下，在这样优美的校园中，确实有一种想要恋爱的冲动。

《当我们海阔天空》最终走向了真正的“海阔天空”，当科技和激情改变了生活艰涩的面貌，当山路闭塞的岛民拿出最好的莲子，当热血的退役军人联合打退压榨莲农的恶势力，当贫困儿童的教育问题得到解决……这些经历了种种挫折的学子们，才体会到人生波澜壮阔的魅力。

《当我们海阔天空》其实是一首献给青春的诗歌，无数人从懵懂到勇往直前，都用失败和泪水写下过笔记，尽管脚步踉跄，但只要不放弃努力，最终一定会绽放出最灿烂的笑容。所以，只要爱，就要去努力，要知道，校花，并未走远，她在转身之后，一定会偷偷对你的拼搏报以羞涩微笑。无论你是即将走出大学校园，走向社会的大学生，还是即将走入大学的“高考生”，都值得同影片中的众角色一起，开启属于你们自己的“海阔天空”！



