《六月夏初》：青春很单薄，风一吹，我们就走散了

六月，一个开始升温，开始邂逅，也开始告别的季节。“爱要正当时，情要最浓时”说的，差不多就是这个时候。

大学，一个和青涩岁月割断，然后出发，奔向无限可能的人生中转站。宿舍，男生女生荷尔蒙大爆炸的地方，四年时间，孵化无数璀璨梦想与悲欢爱情。《六月夏初》一场关于青春、校园以及爱情的故事，艺术系的少男少女们，姿态昂扬的在这里，开始了人生的第一场排练——爱情。

这是一部极其写实但又充满青春乐趣的影片。三对男女，以男生女生宿舍为根据地，各异性格为故事方向，在不同心境下各自上演一段闪耀青春亮色的爱情，及时张扬，但并不疯狂，即使悲伤，但同样炽烈，因为，永不言弃的真实与希望。

三对男女，三种不同的爱情，陈皓文与林念你侬我侬，是情深自然的两厢情愿，这是爱情最美好的状态，没有怅然只有欢喜，相比之下，爷们儿体质的严格想把自己和度洋的哥们儿状态强行转化为爱情，就需要各自狠下决心了，毕竟，度洋心里有着童年时对林念的念念不忘，而严格也一向是以严哥自居。反倒是杨程和王星瑶，意外邂逅的小美好和小悸动都藏在彼此心里，但除了真心话大冒险，几乎没办法能够实现再前进一步的可能。

当然，与爱情伴生在这个六月的，还有别离，这也是他们需要排练的另一场人生必答题，两情相悦的人，如果注定天涯两端，如何面对又如何自处，成为考验陈皓文与林念的大难题，度洋也需要在心里放下林念与童年的执念告别，并重新思考已经把他拉黑的严格，而杨程和王星瑶面对即将来临的毕业，如何跨步，仍在游移不定——人生，真是一道又一道选择题的接力赛。

看《六月夏初》一直有一种重返校园的恍惚，这也是为什么会一再强调影片写实，因为镜头里角色的语言、行为、情绪、心思和当年一模一样——宿舍里的卧聊会，联谊饭桌上的小心思，半夜真心话大冒险时打给“无辜”之人的我爱你电话……那些搞笑的，出格的，快乐的，忧伤的，思考的，偏执的，真的是那个年纪必有的配套心境，谁都躲不过去。

也正是这熟悉的心境，让这部影片看下去也有了一种淡淡的“青春太单薄了，风一吹我们就散了”式的惆怅，但爱情与离别这两节人生的必修课，谁都无法缺席——你可以挂科，但却不能逃课，因为爱情和离别就等在那里。

但也无需惶恐和悲伤，就像毕业演出登场前及时送到的翅膀，青春虽单薄，但无所畏惧也是青春的另一种颜色，所以，及时别离，也会用一场欢歌作为最后的退场，并最终告诉所有人——倘若你抱有六月夏初的情怀，老天都不忍心让你，随岁月凋零。



