十分钟快评:哥斯拉2：怪兽之王

更多的巨兽，更激烈的打斗，燃烧的经费拓展出庞大的哥斯拉宇宙

本片映前的宣传不仅燃起原本就已热衷的粉丝热情，更多对声效大片感冒的吃瓜群众也纷纷进入影厅一睹这100多米的庞然巨怪

当然也包括我这个吃瓜群众，虽然对2014年的哥斯拉只有不到5秒记忆

然而全片的阴暗，还有不论何时何地都不那么干净的画面，完全打破对它所有期盼

一却看起来都是糊、糊、糊，甚至包括其中异常炫目的摩斯拉，留下最深记忆只有无尽的嘶吼

当然，于此毫无贬低影片制作用心的意思

此类影片剧情与逻辑不做评断，只要凑合大部人都不会特别在意

哥斯拉2同样令人如此，惊喜之处在于影片里的主要角色都有尚佳的表现，在方寸之间尽可能让一切合理而不尴尬，虽无法与常规剧情片比较，却比金刚骷髅岛好上不止一点，这是我与其它人不同的看法

大家所关注重中之重的巨兽本身，影片在经费内给了尽可能多的全局展现，多少还是能刺激到观众眼球的，哥斯拉不同阶段的形体变化也令粉丝们满足

同样一些炫目的特技，众多的大型特效场景虽不至于称为开创性，以量取胜也算是值回了爆米花

更为人所津津乐道的是电影中为我们展现出足够精彩的怪兽宇宙纵深度，从历史、星球、物种等各个角度阐述填充细节，这些可不仅仅为了后续辅垫

是的，如果放宽心，它其实也不赖

关于色调为何如此阴暗，也许有3D的负面因素，然而想必制片方不会不知道。人们也总免不了与同类型的环太平洋1、科洛弗档案1 做比较，相形之下这两部巨型怪兽影片更能直观感受到巨物的震撼，虽然也有经费与制作原因造成精华部分色调阴暗的情况，可我仍深深记得在环太平洋里人类在机甲与外星巨兽面前的那种渺小、清晰可见的磅礴气势

所以我们又必须说关于电影种种还有待加强了，虽然片方打造巨兽宇宙的野心在本片中尽显无疑，然而本片似乎并未吸引到更多粉丝，为免最终落入变形金刚之流，后续真该重整思路 继续努力。