虚伪的天皇和爱国主义的反讽——《日本最长的一天》

虚伪的天皇和爱国主义的反讽

——看《日本最长的一天》

文=空语因明

电影《日本最长的一天》（2015版）讲的是第二次世界大战时，裕仁天皇在1945年8月15日发布“停战诏书”广播的历史背景。这个电影采取相对诚实和相对理智的态度，展示当时的日本政府承认战败的过程和动机。之所以说“相对诚实”，是由于其中很多情节都有史籍可查；之所以说“相对理智”，是由于其中不只是陈述事件，也对事件的缘由进行了解释。——有些观众觉得，必须把裕仁和当时的日本政府描述成禽兽不如的样子，才是“反战”。不过，这种态度似乎还停留在以貌取人的层次上，并不属于认真对待历史的态度。

因此，我觉得，要认真地反思那段历史，看看这个电影是有益的。“历史是面镜子”，这是个常用的比喻。这面镜子其实照着所有人，并非只照着所谓的敌人。在和野兽撕咬的时候，不要像野兽一样，把理智远远抛开。

之前在1967年，已经上映过这个题材的电影，片名即《日本最长的一天》。旧版名副其实地展示了1945年8月15日发布“停战诏书”广播之前一天的过程，也就是说叙述以“宫城事件”为核心。“宫城事件”指的是当时日本陆军的一些中层军官企图阻止日本政府发布“停战诏书”的军事政变。在旧版里，裕仁天皇几乎没有露面，只是做了几次发言。真等于回避了对裕仁天皇的批评。

与旧版不同，2015版的《日本最长的一天》（又名《天皇在八月》）展现了裕仁天皇面对战败结局的态度。裕仁的态度，可以让观众比较明确地理解当时铃木内阁为什么会抵住压力去贯彻天皇的决定。这也展现了裕仁天皇的虚伪。与领导者的虚伪对应的，是那些狂热的“爱国主义”军官的可笑和可悲。他们自以为试图延续战争的行为是“爱国主义”的表现，实际上做的却是害国的事情。

1- 虚伪的裕仁天皇

电影《日本最长的一天》（2015版）从1945年4月组建新的内阁开始。为了更好地操作内阁，按照自己的意愿进行决策，裕仁天皇选用铃木贯太郎当首相。然后，铃木贯太郎选择阿南惟几为陆军大臣。他们两人都是军人出身，并且最重要的是对裕仁非常忠诚。

当时日本政府中有两种战争态度，即投降和战争到底。支持战争到底的主要不安定力量来自陆军。陆军参谋部的一些“爱国主义”青年认为即使全民战死，也不能投降，战斗到最后就是“爱国”，投降就是害国。他们美其名为“玉碎”。陆军的统制派军官甚至认为，如果天皇不听陆军的意见，那么甚至可以通过改变“国体”——颠覆天皇权力——来实现战争到底。在影片中，东条英机就属于统制派。东条英机训诫那些陆军参谋部军官的时候，把“效忠天皇”分为狭义和广义两种理解。狭义的“效忠天皇”是完全服从天皇；广义的“效忠天皇”就是不惜发动政变来改变天皇的决策。这等于说，东条英机让那些军官做好发动政变的心理准备。

这时候，影片出现了可笑的一幕。东条英机问那些军官有什么想法。有个军官却说“无论如何努力，亦不及神灵”。这句话相当于说在大势所趋之下政变并没有什么用处，几乎否定了东条英机刚才的说法。怪不得，东条英机会惊讶地说“纳尼”?!

为了让陆军力量不至于失控，阿南惟几被任命为陆军大臣。这样有很大好处，一方面阿南惟几给陆军的形象是坚定的战争支持者，这样让那些陆军参谋部的军官能有认同感；另一方面，阿南惟几对裕仁非常忠诚。影片中并没有夸耀阿南惟几的战争才能，相反，影片里的一个参谋军官明确指责说阿南惟几害死了很多人却得到了宽恕。影片中，裕仁“关心”阿南惟几的儿女婚礼的情节，并不是为了展示裕仁多么仁慈。裕仁这样做，只是为了稳定这个陆军大臣的忠诚。这是一件非常虚伪的事情。可以说，正是裕仁把阿南惟几推向了不义的地步，把阿南惟几当成工具，以实现天皇家的利益。在两部《日本最长的一天》中，阿南惟几都是里面最显著的悲剧角色。他按照忠义的价值观，选择了最痛苦的自杀方式。我觉得，这里并没有什么美化战犯的嫌疑，毕竟，敌人也是人，也是按照受限于现实的人情来行动的。

裕仁的虚伪根本表现在，他实质上并不关心国民的死活，关心的只是自己的权力和利益。我们并不能期待坏人总是明确说自己是坏人，这是妄想。对政客权谋相当熟悉的裕仁，当然会说他是为了人民的利益，才决定迎接和平。但是，他实际上做的却是号召全民不惜“玉碎”，以维护“国体”——即天皇统治。在这个号召下，日本军进行了大量自杀式袭击。军民的“爱国主义”热情和死亡换来的只是天皇家族能有更好的谈判条件。

在停战谈判问题上，天皇的内阁和“爱国主义”将士们关注的核心问题只是如何维持天皇统治的“国体”。为此，他们不惜以死掉更多国民为代价，推迟签订停战协议。当时的日本政府在“默杀”波茨坦宣言的同时，实际上也“默默杀害”了更多的人。当然，权术（政谋）就是这样，对于每一方而言都是残酷的。

单纯地妖魔化裕仁，大概也是没有多大必要的，他已经完成了他的权谋。他不是神，也不是妖魔，或许你可以说他是怪物，但他却还是人。《日本最长的一天》试图把裕仁展示成一个人，还展示了裕仁对动物学的兴趣。有人可能会觉得，没有把裕仁天皇塑造成可鄙丑陋的怪物，是非常可恶的一件事。然而，现实就是会有这么可恶的事情。裕仁对动物学的兴趣大致而言并非虚构，他确实进行过生物学研究，曾是英国皇家学会会员。有个英国人写的《非凡的生物学家》一书中都有裕仁（昭和天皇）的名字。