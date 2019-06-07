《东京物语》：孩子是白养的吗？





我一直喜欢在家晚上看电影因为白天太吵了，会有各种干扰,在安静的环境下看会比较集中精力,这样认真仔细的看完一遍，也就不用看第二遍浪费眼神了。随着时间的积累，已经看了将近1000部电影了，欣赏水平也稳步提高，预知能力不断增长。一般性感动的电影都不会哭了，特别是在晚上哭的话，第二天早晨眼睛容易浮肿，所以在大脑潜意识里会提醒自己，不要轻易哭！可在看这部1953年11月3号在日本上映的，由著名日本导演小津安二郎，执导的136分钟的电影《东京物语》时，在看影片的后半段情节时，眼泪情不自禁的落下，静静地流了好一会儿，已经好几年没有这样了。





看完这部电影内心久久不能平静，小津二郎导演的确是高明，在简单朴素的黑白画面里虽然呈现的是平淡而毫无波澜的剧情，但却令人感动不已。影片讲诉的是平山周吉老夫妇共养育了三个儿子两个女儿，他们真是去东京玩的吗？不！他们是去看哪个小辈对他们最好？哪个最孝顺？哪个没有白养！最小的女儿京子是和老夫妇俩住在乡下尾道的，可女儿已经到了亭亭玉立待嫁的年龄，所以老夫妇也是想趁着小女儿未嫁人，家里有人照看情况下，去东京看望多年未见的儿女和孙子们。















到了东京后是直达大儿子家，大儿子是社区医生但没有来接父母而是大女儿来接的，从这里也可以看出大儿子并非很重视父母远道而来。而是二媳妇的到来令老夫妇俩深感意外，毕竟他们的二儿子已经去世8年了而且没有孩子，儿媳妇如此尊重他们也是实属不易的。到了周日大儿子原本计划好带父母和两个儿子出去游玩的，可有位病人突发症状不得不推迟，这是工作也是意外可以谅解。可是两个孙子都不愿意了，责怪爸爸总是说话不算数，特别是大孙子表现出气愤难以接受的神情，还和媳妇争吵了起来，好在婆婆及时劝说带着小孙子去门外玩耍了。这也侧面说明大儿子工作繁忙根本无暇顾及孩子更不要说是父母了，所以在之后的几日里父母搬去了大女儿的住处。











可大女儿是开美容院也是很繁忙而且很吝啬，女婿买了蛋糕给父母吃大女儿还嫌太贵喋喋不休地唠叨。她自己没时间照顾父母，也不愿意闭店几日竟然打电话给了二媳妇，让她请假陪父母玩，儿媳妇是位谦和大度的女人她一口答应，并带着父母在东京四处转悠欣赏美景开眼界，令老夫妇俩开心不已。后来大女儿还想出了把父母送去热海旅游的主意，和大哥商量后两人一拍即合，因为这的确省去了他们照顾父母的麻烦，只是出便宜钱而不用出力了！可到了热海后白天泡温泉看海，晚上的歌舞娱乐节目又到深更半夜令老夫妇身心疲惫。旅行是非常累人的，到了不同的环境吃着不同地区的食物可能会水土不服，所以晚上睡不好觉是常有的事。可不，母亲当时就感觉头晕不舒服了，可她还是坚持着没多说什么，至始至终她都是保持着微笑很和蔼的样子。















他们这次来东京，主要是想和孩子们，孙子们，多待在一起，所以他们提前回家了。一到家大女儿就扳起脸来，责怪他们怎么这么早回来？影响到了她和美容院同事的开会，老夫妇则知趣地商量着母亲去二媳妇家睡一晚，父亲去探望老朋友。这也说明大女儿是非常自私的，对父母也是持嫌弃态度。母亲在二媳妇家是非常舒心的，二媳妇不但人长得漂亮，而且温柔善良她们相处得很融洽，儿媳妇见婆婆劳累还帮她按摩肩膀，一般这样贴心的举动只有女儿才会做。婆婆对守寡8年的儿媳妇直言不讳：希望她早日再婚，不要这么辛苦了！这是多么好的婆婆啊，这么善解人意，这么大度无私！令儿媳妇听后感动不已，感激在心。父亲去了老朋友那，三位老友相见也是异常的激动：喝酒讲真心话才是他们最想做的事，家家有本难念的经，他们各自讲述着心里的苦，最后半夜三更被警察送回大女儿的家，大女儿终于光起火来怨声载道。





于是老夫妇回老家是最好的选择，当他们在车站时，母亲无意中的一句话：因为孩子们太忙，老家太远了无论发生什么事叫他们都不要回来了。所以母亲对自己脑溢血的病是有预见的，回去的途中在大阪就感到不适只能在三儿子家中住两天，当同事问三儿子母亲多大了？他却回答不上来是60？67？68？母亲病了他也没有请假去照顾，这个儿子真是白养啊！当老夫妇俩回到老家后，便传来了母亲病危的噩耗，孩子们可能不来吗？大儿子和大女儿在不知好坏的情况下都带着丧服来了！在我看来就是很触霉头的，二媳妇就没有带，在她的心中一定是带着祈祷和祝福来的，而住的最近的三儿子，因为要出差也没有赶上母亲最后一面，他到了后没有很悲伤的神情，却用一句俗语来解围自己：父母不进棺材，孩子们是不会照顾的！









如果这是真实写照的话，那么多数孩子都是白养的！就像片中儿女们一办完丧事第二天就赶着回去，大女儿还不忘拿两套上好的母亲留下的和服，他们这种行为让小女儿很瞧不起。还是二媳妇有人情味，默默地陪着伤心、孤独的老父亲好几日才离开。真是悲哀呀，含辛茹苦的把孩子养大，耗尽了一生的时间和精力，不求回报：只想老了能和他们住在一起、能感受到与他们的同在、分享他们的喜怒哀乐、吃点他们亲手做的饭菜，显然这是一种奢侈的想法。





这让我想起在这次去北京的旅行团里，遇到一对八十三岁高龄的老夫妇特别吸睛，他们是在儿子和孙子的带领下来旅游的，他们说是第一次来北京。那儿子怎么不在他们六十多岁或七十多岁的时候带他们来玩啊？所以这对老夫妇除了参观毛主席纪念堂和老胡同参与了，其他时间都是在宾馆渡过的啊，这算什么旅行呀？虽然老奶奶在参观毛主席纪念堂排队等候了三小时后，并没有明显的不适，疲惫不堪地我禁不住对她竖起大拇指为她点赞。 可老伯伯却是大伙在大雨中等待了半小时后被儿孙架着出来的，只见老伯伯面露不悦说道:要不是老太婆吵着闹着一定要来，他才不会来呢，还耽误大伙。老奶奶看看老伯伯虽然什么也没说，但她的脸上却是满意和知足的，我能猜出她的心里台词: 我的偶像就是毛主席，他在八十三岁逝世，我今年也是八十三岁，所以就是死也要来看他，今天我做到了！





在旅行中我特意留意了这一家子，有次过马路不见他们家人，老奶奶过马路时也没人照看，车子特别多老奶奶很犹豫，我见后立刻扶着她先过去再说。还有次他们一家子在争论边走边吵，只见老奶奶背着很重的包骂着儿子，后来才弄明白是他们都嫌包重不肯背。天哪，在外面都这样，在家里还不知道怎样哪，可见这种儿子也是白养啊！









当孩子们长大了翅膀硬了，都飞出去成立自己的小家需要照顾，父母只希望孩子们幸福就好了，所以孩子们趁父母健在要多多孝顺，以免遗憾啊！















