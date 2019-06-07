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《动物管理局》给这个世界多点意思

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2019-6-7 23:20:16

动管局办案，请配合！

陈赫、王子文主演的《动物管理局》在这句口号里，拉开了一个全新的架势，城里人真的是太会玩了，动物与人之间的萌宠关系，在这里竟然聊出了新概念。

在看这部网剧之前，要先了解一些基础知识，首先是剧中的“动物管理局”的由来——7300万年前，天琴座，开普勒星球，诞生了两种智慧生物，一种真兽亚纲灵长类，就是俗称的人类，另一种，由动物基因突变而成的超基因生物，他们拥有人类和动物两套基因，掌握细胞分子间变换能力，可以在人类和动物形态中自由转换，这种生物的学名“转换者”，俗称妖怪，因为对未知的恐惧，在漫长的时间长河里，两个种族之间发了无数次血腥的斗争，最终，达成和解，为和谐稳定发展，共同成立“镇邪司”，是为“动物管理局”前身。

这个宏大的背景设定，基本涵盖了东方传统文化的志怪渊源，《黑衣人》中对外星人实施机构管理的制度流程，以及《X战警》中，变种人与人类如何共存的社会性问题，对于一部网剧出身的《动物管理局》而言，光这个创意，就值满分。

宏大之下则是来自人物的新奇，每个角色，都是传统电视剧中并不常见的角色——因为始终无法被清除记忆，被迫成为实习探员的骗子兽医，一边办案一边想着怎么逃离动管局；一激动就变暴力络腮胡男子的女上司，真实身份竟是雌雄同体的黄鳝，而此时，正好处在22岁性别极其不稳定的时间节点；还有真身是小浣熊的社长，一直抢绩效的赖驴周探长，技术大咖蝙蝠，还有兔子和变色龙探员……说实话，当初是不是只拿人物小传就拉到了投资？

有了宏大的背景与好玩的人物，更需要好看的故事才能成为一部真正能够吸引观众的好作品，而《动物管理局》在这方面确实兼顾了传统剧作扎实讲故事的能力，也融合了当下流行元素，趣味性知识性正能量，反正一样都不少，比如在一起频繁的自杀案中，案犯水熊虫竟然只是因为活的太久，原来他是世界上生命力最强的生物之一，高温、伤害、疾病都无法造成生命损害，难以非自然形式死亡，寿命最高者，可达上千年——看，这就是知识点，而在另一起“狐狸屁”爆炸案中，背后竟然隐藏着一个情怨纠葛的爱情故事，而一起怪鱼持枪袭击案中，更是一个死跑龙套的演员梦……

是不是很惊喜，是不是很意外，更重要的是，这部剧讲故事的方式并非一本正经，而是带点有点招揍的贱萌，尤其陈赫与王子文这对人类与转换者，实习生与女上司，贱男与暴力女之间充满无数不确定无数可能的CP，以及隐藏在他们背后等待揭开的谜团，令人迫不及待想要找到答案。


动物管理局 (2018)

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动物管理局(2018)
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