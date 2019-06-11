的英雄电影，最后会以如此烂尾的方式来宣告一个英雄时代的终结，《X战警：黑凤凰》不仅剧情设定潦草敷衍，人物关系演变信马由缰，如儿戏般突兀的转折更是完全破坏了这部系列电影昔日引以为傲的世界观和人物关联，如此虎头蛇尾的结局可惜可叹。

并不夸张的说《黑凤凰》是《X战警》系列最为糟糕透顶的一部电影，造成这一问题从外因上来说主要有两点，首当其冲的便是导演的换帅，众所周知《X战警》的名声鹊起离不开他的导演布莱特·拉特纳，可以说就是他一手在光影的世界里构建起了X战警的故事，但接手这部终结者的西蒙·金伯格，虽然也参与了《X战警》系列的制作，但从现有成片来看，他完全不具备布莱特·拉特纳般对电影的掌控力，而另一原因则在于《黑凤凰》原本就不是这一系列的收尾之作，只是因为电影公司间的收购关系才大势所迫的担起了这一重担。

面对《X战警》的超长时间跨幅，本井然有序，缓缓铺开的剧情，在这种强行收尾的方式里，可谓造成了不少对粉丝的伤害，首当其冲的就是一个个原本预埋的坑根本无力在这样一部终结章里去填补，只能强行收尾，这与《复联4》合情合理，能打动人心的的阶段性收尾是截然不同的，而由此造成的另一个问题就是电影根本没有精力去在描绘琴·葛蕾转化为黑凤凰的同时，合理串联起《X战警》繁多的人物。

在《黑凤凰》里，电影几乎集结了所有X战警，但却根本没有一条清晰的时间脉络，在历经《逆转未来》的洗礼后，本尚且清晰的时间线又一次被模糊，而谈及《黑凤凰》的人物，X教授与万磁王无疑是这一系列的核心，但他们在这部电影中的人设可谓彻底崩塌，自带圣母心的X教授和有勇无谋的万磁王，这样的《X战警》可谓彻底辜负了布莱特·拉特纳所赋予电影本有的灵魂。

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对于最终章，一个强大的反派无疑可以使电影的内在得到升华，而《X战警》所一贯的基色也是肃穆黑暗的，但谁又会想到《黑凤凰》里的反派，居然如此潦草，电影对其所谓的外星人反派的背景，能力，动因的交代几乎趋近于零，这无疑使本当悲壮的英雄牺牲变的平淡寡味，在有限的时间里强硬的往一部电影里生硬的塞入入太多东西。最终使《黑凤凰》不论从任何一面来看都显得平庸至极。

从《X战警》到《X战警：黑凤凰》，长大十九年的时间里，虽然这一系列并非佳作频出，但总还是能去诱人走进这个充斥着变异人的英雄世界，可谁能料想，在最终章里遭遇滑铁卢的《X战警》，本当浴火而出的凤凰，却落毛一地不如鸡。