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再给我一次机会—《X战警：黑凤凰》

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2019-6-12 18:42:34



X战警的原作故事明明就百百款，甚至原创也行，但偏偏过了十三年，导演西蒙金伯格还是想重新改编黑凤凰，感觉他就想跟观众粉丝说：「再给我一次机会好吗？」从戏里戏外来看，《X战警：黑凤凰》都是一部关于赎罪的电影，不只是琴葛雷因为正值「青春叛逆期」所以伤害队友而感到愧疚，或是Ｘ教授的伪善而失去队友的信任，因此极力弥补，更是导演西蒙试图痛改前非，改善当初自己早就改编过的《X战警：最后战役》－那个乏味的黑凤凰故事。

 

所以《X战警：黑凤凰》浴火重生了……吗？

 

导演西蒙带来新的黑凤凰故事，貌似更聚焦在琴葛雷被宇宙级力量附身、开始怀疑自身存在价值的焦虑心理，还有X教授、魔形女和野兽彼此的信任感危机，想探讨「真相／谎言」与「保护／伤害」课题、英雄的定义，但是当我们想看到这些要素该深入挖掘时，会发现它有许多层面想说却又说不完，角色冲突流于粗浅的台词，少了深刻的事件支撑，所以故事难以产生共鸣。

 

本来《黑凤凰》应该是新三部曲的序章，最后却变成这经典系列的最终章，因此它另一个明显的问题在于故事的浓缩感。电影氛围凝重缓慢，但实际上故事进展跟片尾的火车一样快，关于角色的情绪起伏、转折，或是反派来历都缺乏更完整的描写，而且为了推进故事发展、营造黑暗风格，剧本莫名让角色们变得很负面，好像大家都需要对琴反感，剧情才能继续，导致故事逻辑性和人设走偏（尤其野兽突然意气用事到不合理的程度），因此在篇幅有限的情况下，剧本的问题慢慢浮现。

 

※以下有剧透

 

受到回忆、情绪起伏和超能力失控所困扰的琴葛雷，其动机转折太过简单，前期被反派迷惑这说得过去，处于叛逆期嘛，但后期再次转折就处理得太粗糙（可能电影时间不够了），仅仅因为窥看过几次别人的记忆，或是X教授几句感人肺腑的话语就能回心转意？停止她发疯的状态？那为什么不一次看完这些记忆呢？提早看完，是否就能避免憾事发生？一切都是编剧的阴谋啊。

 

 

外星人反派来地球的原因是典型幼稚反派的设定，星球被毁而寻找凤凰之力是要拯救家园，结果只是霸占别人星球的借口，这要如何对他们的处境产生共鸣？ 《惊奇队长》中的史克鲁尔人也有类似的设定，但他们的立场跟情节的反转合乎常理又让人感同身受，所以不意外地，《黑凤凰》这些也会易容的树人沦为一群无趣的反派，让饰演反派首领的杰西卡查斯坦无法展现她的演技，只好依赖诡异的妆容来吓人，特别是那个若有似无的眉毛更恐怖。

 

魔形女突如其来的牺牲缺乏张力，是因为发生的时间点太早了，电影才刚进入中段而已就退场，故事还来不及铺成她对X战警和其他变种人的爱与关怀，以及她对变种人生存环境的理念，没有累积足够的情绪，会很难感受这错愕和悲伤带来的后座力。要是真的按照原定计画拍摄个三、四部电影，或许就能有更完整的角色曲线，魔形女说不定能够成为下一个黑寡妇，等于是最核心的角色，毕竟她是当初系列重启的X战警元老。

 

 

反而一度在《X战警：天启》人设崩坏的万磁王，到了这次却是表现最正常、最讨喜又暖男的角色，再也没有煞有其事地搬动地标或把建筑物残骸吸来吸去（搬动足球场跟吸残骸做金字塔真的很蠢，为了场面而拍的场面），他一如往常凶悍的气质与眼神让他重回《X战警：第一战》时期的英姿，加上在片尾火车战时，他展现出帅度十足的动作戏，无论是把手铐扯下来攻击或控制大量枪械射击都印象极深（不过位在反派背后的步枪如果开枪了，不就会射到万磁王自己吗XD？只能脑补万磁王也同时控制子弹吧），大幅改进他在《天启》糟糕的变化。

 

X战警系列的动作戏，最大特色就是团战，用来彰显团队合作的魅力，也能适时强调各角色的超能力，这些特点在片尾火车战发挥得最得当，应该可以成为系列史上的经典场面，而且在经历前几部作品变种人的势力分崩离析之后，火车战难得促成双方再次携手抗敌，尤其脚铐同时解开、大家一起同框的特写看得热血，X战警总算集结。

 

不过，火车战之后紧接琴一人对抗数个反派杂鱼，原先预期会是一场特效发挥到极致、场面最庞大的动作戏，毕竟琴拥有强悍的凤凰之力，结果只有大量意义不明的慢动作与不断把敌人化为粉尘，解决反派首领的方法也是老梗的「把电池充饱」，看不见任何具有新意的设计，显然导演在调配场面的份量或拿捏预算并不平衡，动作场面的质量与编排时好时坏是我觉得很可惜的原因。

 

总结来说，硬是要在两小时之内带来系列结局的确很难，电影制作过程中，团队可能碰到我们难以理解的难关，才造成电影成果不佳，但是，导演西蒙是电影版系列的创作始祖，他应该最了解这些故事与角色的重要性、最清楚观众们想看到什么，如今在表面游走的《X战警：黑凤凰》依旧没办法走出窘境，它整体表现不优秀，却也没有特别差劲（归功于演员的努力），只好尴尬又可惜地卡在中间。

 

我很喜欢片尾X教授跟万磁王相聚的时候，万磁王是很友善、亲切地靠近Ｘ教授并跟他聊天，甚至主动提出帮助，让我想起当初《第一战》的情况刚好相反，这里简单用一盘西洋棋跟几句话在斗嘴，就表现出他们深厚真挚的情谊，看到他们不必再对立就觉得很开心，对于我这个爱死《第一战》的粉丝来说，这样的结局已经足够了，我想导演西蒙应该也很喜欢《第一战》吧，因为这次X战警队服回归《第一战》时期蓝黑色加黄色的配色设定，就连万磁王的头盔造型、教授跟野兽提到他儿时首次遇到魔形女的饭厅场景，都出自于《第一战》的内容。

6.7 

X战警：黑凤凰 (2019)

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