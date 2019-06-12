坚决反对996，日本御姐硬刚中国马云

“工作996，生病ICU”

这句话在今年不仅风靡整个互联网，更是在IT界、程序员当中掀起了一股抗议热潮。

在企业纷纷选择沉默的时候，中国电商教父马云不仅站出来公开支持“996”，更是公然开车：“工作上我们强调 996 的精神，生活上我们要 669”。

就在马云那大灌鸡汤的时候，彼岸的日本御姐却毫不犹豫地站出来反对：老娘要到点下班！

剧集一开始，刚完成了一个企划项目的东山结衣一到18点下班时间，立刻合上电脑，打卡走人。

同为项目主管的同事，跑过来质疑：难道不应该马上复盘，或者和团队一起出去吃饭？

对此东山一句“我工作做完了”就匆匆离开公司，直接奔赴两个街道外的一家上海饭店，只为了一杯半价的啤酒和小笼包？！

虽然吃货小姐姐长得很可爱，但是这样的工作态度难道不怕遭遇职场危机吗？

恰恰不是！东山结衣不仅每天都把工作任务在上班时间内高效处理完毕，更是这家网页制作公司（也算是个互联网公司）的项目主管。

不得不说，在加班现象比中国的日本职场，东山实在太另类了。

其实她并不是一开始就这么“另类”，在许多年也和其他人没什么区别，天天被上级呼来喝去、加班加到死的那种。

忙得晕头转向的东山在心里不断祈求自己能生场大病，这样就能好好歇息了。没想到，这个祈求真的“应验”了！

疲惫不堪的她不慎失足滚下楼梯，头部受到重创当场失去意识，差点连人都没了。好不容易捡回一条命的东山决定离职，并且给自己下了“永不加班”的决心。

初看《我，准时下班》这部日剧，会给人感觉这将是一个“被压榨员工逆袭职场”的故事，其实看过后才发现其实它讲述了一个新时代下日本职场的观念变革与行为巨变。

这部剧最中心的议题其实就两个：女性和新职场。

在职场中女性一直不受到重视，因此女性在职场的压力往往要大于男性，《我，准时下班》通过几个女性角色去展现了当代女性在职场之中的困境。

三谷是与东山一样的项目总监，但她与东山的职场观念完全不同。信奉拼搏至上的她，不仅每天都早到、加班，更是连生病都不肯请假、坚持上班。

之所以她保持时刻紧绷，是因为曾经在就业的过程面临激烈的竞争压力，使得她化身“加班狂魔”拼了命一般工作。

不仅她自己拼命，连带着也要求下属跟自己一样拼命，结果导致了下属怨声载道、新人直接撂担子走人不干。

如果说“三谷”是代表了中层管理女性在职场中进无可进、退无可退的困境，那么东山的前辈“贱岳”则代表了育儿阶段的职场女性。

刚过完满月的贱岳，为了能够保持自己的职场地位和竞争力，执意回归到职场来并主动要求高强度的工作。

虽然贱岳一直表示自己的丈夫特地请了育儿假带孩子，但实际家中的丈夫难以应付两个孩子、小状况不断。别看贱岳表面上对工作充满了激情和活力，其实内心时常牵挂着家里的。

正因为这种焦虑和不专心，导致了她力排众议的设计案其实与竞品网站雷同，最后让甲方大发雷霆。

加班回家后又要整理家务的她累趴在了桌子上，更是睡过了头、错了会议。苦苦硬撑的她最后落了个左右不讨好。

最后如果不是东山为她解围，恐怕她会处在一个十分尴尬的境地。

“三谷”和“贱岳”是在公司内部下女性代表，那么“樱宫”则是职场之中对外时女性的典型。

不善于拒绝的“樱宫”在面对甲方公司员工非上班时间的邀约时，没有拒绝而是选择应邀。本以为这样会让对方在项目上少为难，却没想到这种不拒绝变成了对方得寸进尺的基础，最后变成了职场性骚扰。

虽然“樱宫”这个角色的出场时间很短，但是却给人留下深刻的印象。女性在职场上某方面确实存在一定优势，可这种优势往往会容易把自己推向危险的深渊。

《我，到点下班》不仅展现了当代职场女性的困境，更是日本新旧 职场的全面展现。

在新时代下，职场的变化是明显的。在少子化、老龄化的社会背景下，缺少员工成为了不少企业的烦恼，原本的就业关系也悄然发生变化。企业为了留住员工，愿意打破传统、提供更舒适、更宽容的就业环境。

剧中“东山”所在的网页制作公司，就是一家不提倡加班、职级并不严格的公司。这种轻松的工作氛围成为公司吸引和留住人才的地方。

而新一代人的就业观念也发生了巨大变化，不愿受委屈、工作更个性，甚至因为有了更广阔的职业选择，使得他们在就业时更加随意、更加愿意随心而动。

因此在旧职场人眼里，难以承受压力、做事随意是他们的样子，从而加剧了双方的矛盾。这种职场的映像恰恰是最能够代表现代职场的现状，同时也反应了新时代职场的特点，绘出了一幅职场新画像。

东山手下的有些孩子气的“来栖”、对人生充满迷茫的“吾妻”，他们都是这个时代下的新职场人。他们对于职场所表现出的反应和情绪，正是当下许多年轻人的正常反应，如何去理解、引领他们成为了旧职场人的新功课。

职场无论再大，终究打不过自己的人生，用漂亮的东山小姐姐的话就是“去他的996.我要准点下班吃小笼包！”



