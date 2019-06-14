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鬼手与佛心，解构电影《秦明·生死语者》三大改编

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2019-6-14 10:45:32

生命是什么？是温度37，糖脂、蛋白质、水和无机物的细胞聚合体，温度消失，心脏停止跳动，生命消

法医，生命体的解剖与围观者，审视并记录死亡的真相。“法医秦明”系列剧集，让法医扛起了“罪案现场”的大旗，所依赖的，除了血腥的重口味与大尺度，更为重要的是专业素养，以及冷静、客观、理智的态度——“眼泪会蒙蔽我们的双眼”，这是秦明教女助手嘉嘉的说辞，就是说，法医在现场，是隔绝情感的。 

《秦明·生死语者》，根据“法医秦明”系列《尸语者》改编的首部电影，这是被寄予厚望的影片，无论对于观众还是创作者，“秦明”并不只是一个法医那么简单，他甚至代表了国产电影在某一领域的高度，而在一部时间有限的影片中，在众多案件中，梳理出一条跌宕幽暗又处处机心，情节快速却情感饱满的故事线，难度可想而知。

影片从原著《尸语者》的20个故事中选取了11个融为一体，一方面架构出案中案的复杂情节，一方面也将秦明的情感问题摆上桌面，最终，在真相大白的同时，也在解惑为什么受害者成了施害者，提出影片的“私法”尺度突破，和观众探讨司法之外是否还有“私法”，是为电影《秦明·生死语者》的三大改编——


11个案件汇编，适合重度书粉

《秦明·生死语者》汇集了11个案件包括：

第1案《初次解剖》

第2案《沉睡之妻》

第5案《自杀少女》

第7案《大眼男孩》

第8案《融化的人》

第10案《死寂圣诞》

第11案《夜半敲门》

第13案《清明花祭》

第14案《死亡骑士》

第19案《校园禁地》

第20案《午夜凶铃》

 

影片中，秦明在林涛脸上拍死了蚊子，从而锁定了犯罪嫌疑人，这个情节来自第19案《校园禁地》中有凶手被蚊子叮咬，而源自第5案《自杀少女》则正是探讨为什么受害者成了施害者、司法之外是否还有私法。影片中，秦明对大Boss“受害者变成施害者”的判断正是来源于此。

影片把其中的犯罪手法、解剖细节、破案思路、秦明在破案时的感受、情感纠葛、语言对白打通，形成案中有案，迷中有迷的布局，且最终在凶手的质问与反思中，去探索黑暗处人性的幽微之光。

 

法医与尸体之间，需不需要情感 

没有谁是天生就是法医，厉害如秦明者，也是一步一个脚印在一千多次的解剖无数个案件中历练而来的，从“鬼手”到“佛心”，也并非只要一个刹那即可，因为，总有情到浓时被割舍的伤痛。

影片中，关于情感的部分，一方面来自于秦明对嘉嘉的影响，比如，法医要在现场保护自己，比如，不要对尸体产生任何感情，即使那个人曾是自己熟悉的人。这样才能保持理智，使专业更加专业。 

但最终，还是嘉嘉影响了秦明，尽管总说润物无声，但感情对一个人的浸润，总会有破茧化蝶的炸裂，当秦明看着那个深爱着自己的女孩尸体的时候，一滴泪轻轻滑落，这滴泪完整了“秦明”这个人物的情感和内心，使他有更立体与丰满的形象出现在观众面前，而非只是一个符号。

 

受害者变施害者，司法与私法之辨 

尽管每个人口中都未曾说出“吃人”二字，但影片开头提刀而出的人与想要挣扎逃离的女人，都在为后来的真相做着血腥而残酷的注解，但“受害者”是否就有了报复的借口成为更为血腥残忍的“施害者”，是影片最终想要和所有人探讨的问题。

这场讨论也是影片这次改编的着力点，他将视角从更为专业的解剖或者现场证据之上移开，去关注每个罪案背后的人性之殇，就像没有谁天生就是法医，也没有谁天生就是凶手，那些背后被忽略的情感隐秘，或许比凶器更有杀伤力，而追寻正义之路，更是任重道远，但请相信，正义不会缺席。


6.4 

秦明·生死语者 (2019)

影评(35)

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秦明·生死语者/Whisper Of Silent Body(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/724359/blog/8192326/
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