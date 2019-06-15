知否陪跑？只怪对手太强大

昨天白玉兰落下帷幕，最大赢家当属正午阳光，占据提名的半壁江山，除了编剧奖外几乎囊括了所有分量级奖项，这其中最耀眼，最具"艳压"实力的当属倪大红和郭京飞， 两个戏精无论是台词、表情、肢体语言和内心戏将角色最大程度的立体化和多面化，人物设定并不完美，甚至讨厌，极有可能造成微博评论瘫痪，但是愣是通过精湛的业务能力，当观众觉得无可救药的时候也会发自内心的会心一笑，想想换作其他演员，后果不堪设想，他俩的对手戏很多都是临时搭建的，相互能接住戏，并且好看，真的是炉火纯青。

郭京飞这个“妖孽”啊，这里堪称惊艳，仿佛一秒回到《龙门镖局》

倪大红试演的苏大强其实代表了相当一部分老年人的状态，归根结底，是想老有所依，尤其是被妻子压制了大半辈子，他们敏感，处处小心却又害怕被忽视。

当年看倪大红的新三国入坑，我想如果其他演员都有诠释角色的成分因素，但是当倪大红出现的时候，手握长剑直立沙场，我想那就是司马懿该有的样子，丝毫没有任何否定，除了司马懿应该比当时的曹操要稍显年轻 。郭京飞的《龙门镖局》简直就是个人业务能力的奇幻秀，只有你想不到的，没有他诠释不出来的，尤其是一段被困地下室，绝地逢生上演的方言横飞的广告秀，我想绝对没有第二个人能够做得出来。经过多年话剧舞台积累，现在简直是整体大爆发，郭京飞微博粉丝算不上亮眼，但是基本都是演技粉，足见对其业务能力的肯定。

有好多人为姚晨惋惜，我不否认她的业务能力，但是苏大强父子真的太抢眼了，姚晨演技的高光时刻除了最后牵着父亲在家门前胡同的那场哭戏，很少有特别印象深刻的时刻，前期角色都显得太压抑了，有时候甚至让我觉得单薄，角色的话题度也有，但是相比倪大红和郭京飞，就逊色很多，角色存在感稍显不足，但是相较之前几年发展不如意的作品，也已经是力挽狂澜了，而且考虑尽量让更多制作得到肯定的前提下，唯一能胜过一筹的肯定是同样出色的蒋雯丽，这样的情况其实在大的电影奖项，尤其是欧洲三大就特别明显，尽量去肯定更多作品的闪光点，毕竟是个才每年一次的盛会。

所以同样出自正午阳光的《知否》，整体也不错，但是单独拎出来单打独斗的能力就稍显逊色了。赵丽颖四年内提名两次，也算是最好的肯定了，兼具流量与实力，业内实数难得。

白玉兰每年提名的作品都是兼具市场和专业度的，入围和得奖的作品真的称得上业界良心，提名既肯定说的就是这种奖项，也希望越来越多制作团队能像正午阳光一样给观众带来更多的质量上乘的作品。

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