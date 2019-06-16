《X战警：黑凤凰》成收官之作 并非是烂尾电影

X战警：黑凤凰

X-Men: Dark Phoenix

(2019)

《X战警：黑凤凰》将成为X-MEN的收官之作，但是说起这部电影的口碑，大家却是意见不一，作为大家期待已久的《X战警：黑凤凰》虽然延续之前的剧情，但是整部电影却是将剧情的年代设置在了所有故事之前，而这个故事看上去完全与之前的,《X战警》系列有了很多的违和感，都说故事是需要连贯的，但是在这部《X战警：黑凤凰》中，我们却丝毫看不到连贯性的一个故事，或者说，这部《X战警：黑凤凰》仅仅是《X战警》的衍生作品。

正如漫威中其他的作品一样，都需要单个的英雄作品了，琴这个角色在最终的时候选择保护了大家，其实这个角色一直以来在“X战警”系列中是受到争议的，没错，作为这部电影而言，观众最好不要把之前的剧情与此相连，才能看出这部电影最真实的故事。那么，这算不算是一部失败的《X战警》呢，其实并不如此，因为它根本就不属于前系列之作。

琴这个角色在该片中是主角，也是“凤凰”这个词语的由来，在《X战警》前面的系列中，我们听到X教授所言的“凤凰”这个词语，而这里却是出现了，“凤凰”是如何由来的，“凤凰”又是如何变为黑凤凰的。“凤凰之力”由之前系列中的水坝坍塌变成了我们现在看到的“耀斑或者宇宙能量”这点倒是与之前的完全不符。但是即便是作为一个“单人”英雄片来说，已经是达到不可预期的效果了。

特效依旧是成为了《X战警：黑凤凰》的主要场，正如部分观众所言这部《X战警：黑凤凰》大概是最不像X战警的一部X战警吧，不过电影的配乐倒是超出预期的还不错。 单看一部电影的剧情可能还凑合，但X战警系列电影是有着19年的沉淀啊，所以说黑凤凰就像没有了魂的X战警，不再去内斗，也没有了变种人与人类之间的博弈也好，生存也罢，内核丢了。 让人遗憾的是，陪伴一代人成长成熟的X-MEN， 以这样的结局结束，有遗憾，也有欢喜。

其实在我们的映像中，作为今年来说，2019年注定是一个告别的年份，从《复仇者联盟》系列到《权游》，再到福斯的《X战警》系列。这世界强大的永远不是力量本身，而是驾驭力量的人，充满情感的人。You are not broken，从来都不存在修正，而一直是希望。异类本身不是错误，真正的错误是把他们看成错误。没有任何一个错误，但多少都有点遗憾，《黑凤凰》虽然没能掷地有声地为这个系列画上句号，但至少回归了变种人的初心。英雄迟暮，但从未真正离开。

《X战警：黑凤凰》并不是最让人失望的战警系列，而是一个终局，或许更是一个开始，必定在这个阶段来说，X战警依旧是属于漫威的半个英雄的。漫威的第三阶段落下帷幕，或许更是需要这样第四阶段的重启，而这重启之旅，不管是我们熟知的“复仇者联盟”还是“X战警”乃至“银河护卫队”都需要重新进行布局规划。

那么单从这一部《X战警：黑凤凰》来说，琴这个角色再度被人性化，没有之前我们在《X战警》中看到的那么冰冷，而她与金刚狼之间的感情，却也是画上了一个句号。X教授其实是很可怜的，最终离开之后，这一切的传奇故事是否将存在。陪伴我们童年到如今的《X战警》以黑凤凰作为一个终点。

“黑化”或许成为了英雄的必经之路，但是终究却是迷了心智，这也是所有电影中超级英雄人物的可悲之处，毕竟人无完人，更是如此。过往的经历在琴的记忆中被封存，而解封之后却是X战警对自己的那种如慈父般的关爱，这种爱更是自己的父亲无法给予的，内心中终究缺失的那块东西，也成为了她改变的一个重要因素。

而唯一失望的是什么？那便是魔形女的离开，在之前的系列作品中，我们看到在一次任务中，魔形女幻化为人形，而在这里却是被琴所伤害，而离开了观众。其实对于魔形女这个角色大家心中还是有着不错的映像的，毕竟十几年的时间，X战警系列电影早已经在我们的内心中扎根并且种下了情感。

我们不能说之后的X战警系列会以一个什么样的方式展开其他的故事，但是总觉得，终局并非是终局，而他们却也没有离开。（本文由【资深影评人、编剧高喜顺】作者原创，未经许可禁止搬运转载，侵权必究！）