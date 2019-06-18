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为爱而赌的女人

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2019-6-18 15:15:17

文/梦里诗书

对澳门，这座以博彩为名片的大都市里对女主三段恋情的聚焦，导演李少红在《妈阁是座城》里所做的不单是去展现爱的波澜起伏，而是试图把女主的爱情故事融入到这座城的血脉中，在浮华喧嚣的赌场里去用一个女人的内心世界去落足于戒毒的内核，这种尝试无疑形成了电影新颖独到的所在。

何为妈阁？它就是葡萄牙人口中的澳门，而谈及澳门最为吸引世人瞩目的便是它繁华发达的博彩业，但在这繁华之下又有多少人成为了博彩的受害者？根据严歌苓同名小说的改编，《妈阁是座城》是以白百何饰演的澳门叠码仔梅晓鸥为引，缓缓展开了这个人与城的故事。电影中从事叠码仔这一工作的梅晓鸥是痛恨赌博的，正是前夫的烂赌成性才毁了她的家庭与婚姻，但离婚后，作为单亲妈妈面对生活的困境，她又不得不选择了叠码仔，这份找赌客，陪赌客在赌场赌博的工作。

矛盾的立场与个性的使然，使她无法像其他叠码仔一样去面对自己的赌客，在梅晓鸥之后的两段感情经历中，都与自己的赌客有关，面对 吴刚饰演的从农村走出来的商人段凯文，她被他的气质所深深吸引，即便这个男人最后利用感情害的她几乎倾家荡产，但她却并没有因此放下爱情，而之后她与艺术家史奇澜的情感，则更像是一段互相救赎的历程，因为被她吸引，史奇澜才走进了赌场，却也因此身陷赌局无法自拔，所以一种牵强的责任感成为了他们之间的羁绊。

电影表层所一展的内核是戒毒，但更深层次的去看《妈阁是座城》，其不由让我想起了一部自己深爱的电影《卡比利亚之夜》，叠码仔梅晓鸥与妓女卡比利亚一样，她们身上都有一种相同的气质，那就是对爱的笃信，虽然一次又一次的被伤害，但面对感情却仍旧还是一次又一次的选择了去相信，戒赌的内核中，对爱的勇敢和对人性真善美的着点，是严歌苓笔下的女性最为鲜明的特征，也是这部电影打动我的地方。

可惜的是《妈阁是座城》虽然拥有一个好的蓝本，却并没能拍成一部能堪为佳作的电影经典，面对三场感情的串联，导演对整体节奏的掌控力是欠缺的，犹如一笔流水账般的呈现，使电影在情感上虽有触动观众的点，却无法真正自如的调动观众的思绪，相反在布点后，电影一面没有能真正抓住时代变迁下城市的脉络，一面也几乎没有真正的去构建一个重心，过于碎片化的故事，使电影在戒赌下所暗藏关乎爱的底蕴，变的并不是那么显而易见。

面对节奏的失利，《妈阁是座城》固然没有完成自己预设的构想，但它仍旧洞悉了女性的弱点，也是最为珍贵的品质，相比金钱，女人更愿意为爱而赌。

6.1 

妈阁是座城 (2019)

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妈阁是座城/A City Call Macau(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8192553/
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爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

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