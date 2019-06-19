别忘了自己最初的样子

文/梦里诗书

在吉卜力的动画电影中，最为让我钟爱的便是《千与千寻》，这是一部不仅献给孩子更是献给大人的寓言童话，在主人公千寻看似平凡的外表下，她的纯真与勇敢，不仅成为了其面对神怪世界的利器，也无时不刻的不在触动着观众对成长的共鸣，宫崎骏用动画寓言现实的光影之梦卓尔不凡。

《千与千寻》的故事在吉卜力工作室的作品中并不是最离奇，格局也不是最大的，但它的成功却恰在于它的波澜不惊，电影以误入神秘世界的千寻一家为引，父母因为贪吃变成猪后，小千寻独立面对一切，如何生存，如何拯救父母，如何挽救受伤的好友小白，构建起了电影剧情的脉络，面对这样一个自己未曾经历过的神秘世界，瘦弱的千寻从最初的无助到最后的独立，并救回了父母，宫崎骏借此勾勒的是一段生而为人，如何成长蜕变的历程。

一部好的电影从来不会去说教自己的主旨，而是让人去思考，《千与千寻》最为成功的，就在于其仅用一部电影的时长，却几乎完美诠释了人该如何面对自我，如何面对成长，如何面对社会，这一系列复杂辩证的问题，这就例如为什么千寻的父母会变成猪？因为贪婪，为什么千寻能感化一个又一个怪物？因为真诚，名字为什么成为电影一直强调的所在？因为我们每个人都不该在纸醉金迷的社会中迷失自我，这部电影的每一个点都巧妙的关联了人面对真实社会的隐喻，这种及其丰富的层次感，正是宫崎骏在这部电影中的大成之笔。

电影所布的点再多，如果没有一个强大的主干，那么其所建立的一切也都只是空中楼阁，而《千与千寻》在诱人思考的同时，从始至终也都在打造一个足够有吸引力的神怪世界，在这个世界里它不只是在表象上有着无脸怪，坊宝宝，锅炉爷爷这些在现实世界不存在，天马行空的设定，而是透过这些角色巧妙的构建起了一个各司其职，同样有框架阶级的社会，在这样一个神鬼世界里，千寻虽然遇到了小白，但纵然是龙之身的他，同样在这个社会里无法为所欲为。

千寻在这个神秘的世界里无疑成为了一个打破秩序的人，她之所以能打破秩序，并不是因为她拥有多少力量，而就是源于她的纯真，因为她的纯真才获得了锅炉爷爷的帮助，因为她的纯真才得到了救白龙的药丸，也是因为她的纯真，才感染了原本刁蛮的宝宝，她在原本的秩序里，一次次能获得所有人的认可，就是因为她拥有着这个世界不曾具有的品质，也为这个原本怪异又冷漠的世界注入了温暖的生机。

由此我们再来看这部电影，或许对于年幼的孩子，他看到的只是一场奇异的冒险之旅，而大人在这部电影寻找到的则是一个渐行渐远的自己，千寻所历经的神怪世界其本质就是我们现实世界的缩影，它有着自己的秩序，也有着太多的诱惑。我们都在被自己不断膨胀的欲望所支配，在这一秩序的规则下尽可能的去获取最大利益，但实际我们失去的却是真正感知幸福的能力，而《千与千寻》的魔力就在于它成功在光影的世界里唤醒了我们这种能力，为千寻的命运所牵挂，被她的真诚所感动，最后在她的身上看到自己的影子。

成长的道路上，谁都不会是一帆风顺的，我们会面对欺骗，别离，挫折，也会面对自我的欲望，但我们同样在最初也曾像千寻一样拥有着抵御这些的能力，拥有着人性最为宝贵的一切，而我们所能做的就是不论身处何地，都别忘了自己最初的样子。