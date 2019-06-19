落幕之际，聊聊《X战警》系列的与众不同

福斯影业的《X战警》系列电影开启于2000年，早于漫威影业的《钢铁侠》（2008年），也早于索尼影业的《蜘蛛侠》（2002年）。说它是新世纪漫威系超级英雄漫改元老是不为过的。

在它步入20周年之际，以一种不太体面的方式告别观众，是一种遗憾。

遥看索尼的《蜘蛛侠》，早已开始新一轮重启并融入了漫威宇宙（MCU）。

而《X战警》系列一直是有别于漫威宇宙超英电影的存在。它很有特色，在属于自己的世界里活得相当精彩。





1、群戏出众

和漫威“分久必合，合久必分”的单飞+组队模式不同，《X战警》一直强调以团体出镜（《金刚狼》的单飞属于个案）。

不妨把钢铁侠、美国队长、蜘蛛侠等MCU英雄比作金庸笔下的人物（张无忌、郭靖、杨过等），都拥有坎坷且独立的英雄起源史。

而X战警们则像是古龙笔下的英雄团队（楚留香的大船、欢乐英雄的富贵山庄等），一出场便天赋异禀、身手非凡，重在展示团队的精诚合作，以及相互之间的恩怨情仇。

这种以群戏为主的特色让《X战警》系列在众多超级英雄电影中独树一帜，在与MCU、DCEU的对抗中不输战阵，形成三足鼎立之势。





2、主题鲜明

《X战警》系列里一直秉承着一条哲学主线，那便是“变种人的身份认同”。

我是谁？我从哪里来？要到哪里去？

作为少数种群，他们不被主流人类认同。

我们因何而生？是否是上帝无意的错误，还是造物主有意的安排？

我们是应该融入人类，并与之和平相处；还是应该独立于人类，进而击败并统治他们？

变种人究竟该何去何从？

两派的矛盾贯穿于整个《X战警》历史，直接的表象便是X教授建立的“X学院”与万磁王领衔的“兄弟会”之间的战争。









这也是正传三部曲的主要戏剧冲突点。在前传系列里，这种简单粗暴的正邪两立演变为柔情似水的相爱相杀，两派时而亲密无间，时而剑拔弩张，使得情节发展更为扑朔迷离。

人类与变种人形成统治与被统治的种族歧视关系，偶然也会形成反转。崔斯克和史崔克们对变种人的能力既爱又恨，觊觎他们的基因并不断暗中使坏。这使得《X战警》在强调变种人民的内部矛盾的同时，仍会时不时的举起无产阶级革命的大旗。

这种主题一以贯之，与只有强敌入侵时才会临时组建的复仇者联盟或是正义联盟有很大的不同。换言之，MCU、DCEU里每个英雄都有自己的追求与单挑的宿敌，各忙各的。只有变种人有着共同的身份危机与自由理想。

这便是他们的与众不同。





3、巧用历史

MCU与DCEU是虚构的独立宇宙，与我们身处的世界无关。但《X战警》却巧妙的融入了我们这个真实的世界，仿佛他们真的生活在我们身边，无处不在。

从南北战争、一战、二战到越战，似乎全世界的重要战争中都隐藏着变种人的身影；

从金字塔、奥斯维辛集中营、恶魔岛到五角大楼，地球很多重要地标里都曾神秘关押着一个或一群变种人；

在肯尼迪遇刺、水门事件、古巴导弹危机等政治事件里，变种人都曾悄无声息的插上了那么一脚；

而在前苏联切尔诺贝利、美国三里岛核泄漏事件中，变种人也毫无悬念的牵涉其中……

这些历史事件的旁征博引，都让阴谋论爱好者津津乐道，也让熟悉历史的观众们会心一笑。

编剧们费尽心机让变种人融入我们这个真实世界，这与前述的主题不谋而合，也有别于其他超级英雄电影的架空史实，使得《X战警》系列有一种历史揭秘的独特魅力。













4、融入MCU的前景

因为各自宇宙分离太久（《X战警》系列20年，MCU系列11年），目前的《X战警》与漫威主宇宙格格不入。所以即便迪士尼收购了福斯，短时间内我们也很难看到X战警的身影出现在漫威电影里。

长远来看，迪士尼肯定会重启《X战警》，并以类似《银河护卫队》的团队模式融入漫威主宇宙。如果是这样，X战警们便会重蹈银河护卫队存在感不强的尴尬，只能让金刚狼这样的人气角色强入复仇者联盟，毕竟漫画中金刚狼便是复联元老之一。

可以想象，未来的MCU里《X战警》引以为傲的群戏与主题都会大大削弱，而“巧用历史”的编剧手法也将彻底沦为历史，不再有灵光乍现。

失去以上三个与众不同的特性，《X战警》未来必将与MCU大一统，风格尽失。

这也难怪在《黑凤凰》里会有MCU（Mutant Control Unit）绑走一整火车厢变种人的桥段，自嘲着X战警终将被MCU（Marvel Cinematic Universe）收编并囚禁的未来。





如果变种人就隐藏在我们的身边，给他们一次逆转未来的机会，他们会选择以下哪种：

1、 重返1994年，阻止当时濒临破产的漫威卖掉X战警的版权；

2、 重返1901年，阻止一个婴儿的降生，这个婴儿叫做华特·迪士尼……