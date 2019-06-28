网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>真正的英雄篇章

真正的英雄篇章

加入收藏

2019-6-28 20:52:45

文/梦里诗书

在《蜘蛛侠：英雄远征》中电影仍旧延续了汤姆·赫兰德版蜘蛛侠青春搞笑的风格，而电影的时间线上承接于《复联4》的大战之后，面对失去钢铁侠的现实，小蜘蛛侠从抗拒到肩负责任的成长，俨然成为了这部续作借以突显蜘蛛侠“能力越大，责任越大”的内核。

伴随着灭霸影响的逐渐消失，小蜘蛛侠也从超级英雄回归到了校园，而《英雄远征》的展开则源于暑假，彼时的彼得·帕克心中仍旧挥之不去的阴霾便是钢铁侠的死，但青春年少的他却也还是有着活力的一面，所以这部续作可以说是一部尤为贴合《复联4》的续作，他继承了前作的情感脉络，却也不乏漫威英雄电影一贯的幽默诙谐，而更为重要的是，《英雄远征》也让我们见证了小蜘蛛侠真正的蜕变成长。

电影大体可以被划分为两部分，一部分关于青春，这也是这部漫威电影的与众不同之处，彼得·帕克甜美的爱情，以及关乎青春的展现，都使这部电影在伊始便有着出色的代入感，而另一部分则是彼得·帕克的成长，抛开蜘蛛侠的身份，我们在他的身上所看到的是和普通人一样面对困难会退缩畏惧，同样会渴望平凡快乐的生活，蜘蛛侠不仅是一份荣耀，他也更关乎于一份责任。

反派上， 神秘客的存在并没有沦为一个配角，相反从他的身上，我们能看到电影试图映射于更深的社会现实，他利用虚假的幻想去将自己打造成一个英雄，用人们所希望看到的一面去为之对其膜拜尊崇，这样的假象其实在我们平常的生活中又何尝无处不在？我们总愿意盲目的去相信我们希望相信的东西，却往往失去了分辨真假和思考的能力，蜘蛛侠在这部电影中与神秘客的抗衡，其实也是一种对自我的笃信，心怀正义，真想总有一天会戳破流言。

除了剧情言之有物，《蜘蛛侠：英雄远征》从始至终也维系了以颇为中肯的节奏把控，前诙谐后紧凑，三段大战，从威尼斯到布拉格，再到伦敦的大战，无人机与VR的融入，使得电影在视效上有了新的突破，不仅整体制作远好过其前作《英雄归来》，在动作设计上也不乏新颖的亮点，这些都使电影作为一部商业大片是无可挑剔的。

相比于《英雄归来》，《蜘蛛侠：英雄远征》个人感觉才是真正的英雄篇章，它虽然有着钢铁侠的影子，但这并不是一种对情怀的贩卖，也并不是漫威希望把蜘蛛侠变成钢铁蜘蛛侠，而是希望透过彼得·帕克这一角色的继承与成长，让我们看到超级英雄最为真实的一面，而这部续作也让人相信，小蜘蛛侠有能力去开启一段属于自己的新传奇。

个人评分：8

8.1 

蜘蛛侠：英雄远征 (2019)

影评(29)

收藏(639)

蜘蛛侠：英雄远征/Spider-Man: Far From Home(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8193106/
--------------------
爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5868名成员20812个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 