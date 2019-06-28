文/梦里诗书

在《蜘蛛侠：英雄远征》中电影仍旧延续了汤姆·赫兰德版蜘蛛侠青春搞笑的风格，而电影的时间线上承接于《复联4》的大战之后，面对失去钢铁侠的现实，小蜘蛛侠从抗拒到肩负责任的成长，俨然成为了这部续作借以突显蜘蛛侠“能力越大，责任越大”的内核。

伴随着灭霸影响的逐渐消失，小蜘蛛侠也从超级英雄回归到了校园，而《英雄远征》的展开则源于暑假，彼时的彼得·帕克心中仍旧挥之不去的阴霾便是钢铁侠的死，但青春年少的他却也还是有着活力的一面，所以这部续作可以说是一部尤为贴合《复联4》的续作，他继承了前作的情感脉络，却也不乏漫威英雄电影一贯的幽默诙谐，而更为重要的是，《英雄远征》也让我们见证了小蜘蛛侠真正的蜕变成长。

电影大体可以被划分为两部分，一部分关于青春，这也是这部漫威电影的与众不同之处，彼得·帕克甜美的爱情，以及关乎青春的展现，都使这部电影在伊始便有着出色的代入感，而另一部分则是彼得·帕克的成长，抛开蜘蛛侠的身份，我们在他的身上所看到的是和普通人一样面对困难会退缩畏惧，同样会渴望平凡快乐的生活，蜘蛛侠不仅是一份荣耀，他也更关乎于一份责任。

反派上， 神秘客的存在并没有沦为一个配角，相反从他的身上，我们能看到电影试图映射于更深的社会现实，他利用虚假的幻想去将自己打造成一个英雄，用人们所希望看到的一面去为之对其膜拜尊崇，这样的假象其实在我们平常的生活中又何尝无处不在？我们总愿意盲目的去相信我们希望相信的东西，却往往失去了分辨真假和思考的能力，蜘蛛侠在这部电影中与神秘客的抗衡，其实也是一种对自我的笃信，心怀正义，真想总有一天会戳破流言。

除了剧情言之有物，《蜘蛛侠：英雄远征》从始至终也维系了以颇为中肯的节奏把控，前诙谐后紧凑，三段大战，从威尼斯到布拉格，再到伦敦的大战，无人机与VR的融入，使得电影在视效上有了新的突破，不仅整体制作远好过其前作《英雄归来》，在动作设计上也不乏新颖的亮点，这些都使电影作为一部商业大片是无可挑剔的。

相比于《英雄归来》，《蜘蛛侠：英雄远征》个人感觉才是真正的英雄篇章，它虽然有着钢铁侠的影子，但这并不是一种对情怀的贩卖，也并不是漫威希望把蜘蛛侠变成钢铁蜘蛛侠，而是希望透过彼得·帕克这一角色的继承与成长，让我们看到超级英雄最为真实的一面，而这部续作也让人相信，小蜘蛛侠有能力去开启一段属于自己的新传奇。

个人评分：8