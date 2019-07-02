北京乐与路----张婉婷的摇滚梦

在一个及其偶然的机会下看到如下耿乐与吴彦祖的剧照，开始根本不相信是真的，后来发现两个背景气质南辕北辙的两个人居然演了一部由香港导演张婉婷执导的一部由北京摇滚为背景的片子---北京乐与路，之前导演还有演员团队合作的影片就是那部著名的《玻璃之城》，你想想香港女导演+北京摇滚乐能碰撞出怎样的火花呢，真的非常期待。

虽然是以激烈的摇滚为背景，但是通过几个角色的自述片段以及俏皮混搭漫画风格背景的融合，一下子通过这种香港特有的温情小品模式将观众带入角色内心，这是女导演特有的细腻之处。

即使在处理打架或是某些激烈的场面，也是用了跳帧的技巧进行了剪辑，激烈而不混乱，甚至是显得跳跃而轻松，你能清晰地捕捉到主要角色的表情和心理活动，这种处理方式甚至是会让人觉得不失为一种幽默，也更能为观众所接受。

三个背景迥异的年轻人，不论贫穷与富有，都不是样样顺心，杨颖看似乐观，但是对于各种事物都渴望寻求极限的刺激与挑战，一开始和平路一起为的就是死得痛快。

平路有一个稳定的家庭背景，但是偏偏不走寻常路，本来想实现理想，实则被理想玩弄，当他看到父亲看到他演出的一刹那，再也难以掩饰现实的不堪，他跳下舞台，再也没有上去。

启彦看似物质满足，实则也是被理想摧残都体无完肤，他老豆亦是如此。

影片有三个让人印象深刻的画面

第一个是开头，通过各种主要人物与纪实风格的镜头剪切转换，短短的三分钟将背景与主要观众徐徐代入观众的视线中，告诉你这是一个混搭风格特色的电影，几乎所有老北京的景象为你一一呈现。

第二个是中间平路与父亲在火车站的见面，通过各种镜头的设计与人物视角切换，将亲情这一共同的情感融入其中，最脆弱的地方莫过如此，特别值得一提的是摄影鲍德熹。

第三个是最后高潮四组视角的切换

平路代表的是与理想的共生与幻灭，杨颖没有答应他都求婚，这是他乡现实妥协的最后一根稻草，所以最后他选择了一往无前，随理想一样灰飞烟灭。

杨颖代表的是挣扎，可能她自己都不知道从什么时候开始她开始憧憬美好的明天，可能也是平路给她的勇气，所以即使生活再苦，她也保持微笑。这也是感染启彦的地方。

启彦代表的是放弃挣扎，完全的妥协与无奈，虽然法庭上的泪水看似为了平路，何尝又不是为了自己。

黑旋风李逵其实是另一个平路，黑白的影像象征着虚拟世界里平路的挣扎，但是它奇迹般地逃出了本已无路可退的境地，坚持了下来，这是一个对于平陆来说相对圆满得结局，但是平路本人没有逃离扼住喉咙的命运。

这四组相互交替出现相当震撼，强大的戏剧张力把影片推向了高潮。

摄影很好的运用自然光记录了一个虚拟故事背景下真实感极强的故事，村庄、街道、小卖部，一个再真实不过的北京，通过镜头的设计和转换记录了每个角色最为生动令人动容的地方。而且我不得不要提一下舒淇的演技，一个台湾女孩演一个安徽来京的姑娘，虽然口音稍有违和，但是演技真实自然灵动，丝毫没有任何让人出戏的地方，真的要夸赞一下。

摇 滚乐可以说是最直抒胸臆的表达自我的方式，有多少人唱着摇滚却不得不妥协在世界中麻木的穿梭，多少人渴望着生如夏花般绚烂的生活，到头来不过是飞蛾扑火被现实作弄。

最后究竟有没有墨西哥跳豆呢，原来神奇的秘密仅仅是里面的虫子而已，不过杨颖并没有告诉启彦，而是选择继续让魔力延续。其实说起墨西哥跳豆，其实之前曾经是张婉婷学生时期的乐队名，她本身也是摇滚乐粉丝，深入了解过北京这边的摇滚文化，可以说这部电影其实也是倾注了她的个人梦想在里面。

之前的《玻璃之城》，其实是香港回归后的一次很好的尝试和探索，作为那个时代背景下的港人有着自己对新时代来临的憧憬与迷茫，《玻璃之城》可以说是很好得记忆了那个旧时代，又通过结尾联通了新的世纪进程，《北京乐与路》其实也是很好的将两种不同的地域因素柔和在一起，通过女性导演特有的视角传达给观众的一种融合，共通的依然是理想和现实的激烈碰撞。

上个世纪九十年代，你所知道的内地几个主要的摇滚团体曾在香港集体开唱，你能想到的甚至是安保人员都一起在呐喊，可想而知当时造成的影响力和震撼。

如你所见，在以摇滚为背景的前提下，足见整个剧组付出了很多的努力和诚意，诚意推荐更多人看到本片。