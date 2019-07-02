《教授》：旧瓶装旧酒，味道还不错

如果你的生命只剩下六个月，你会怎么做?

毫无疑问，大多数人都会选择利用仅剩的生命时光放纵一把，去做一些自己不敢做的事情，毕竟你就要离开这个世界了，现实社会中的那些枷锁此时都无法桎梏你了，不如利用有限的时间去把酒当歌活的潇潇洒洒。提到这种内容的电影，恐怕很多人第一时间脑海中都会浮现出《遗愿清单》的画面，杰克尼克尔森和摩根弗里曼两位老戏骨为我们献上了精彩绝伦的表演，同时也把《遗愿清单》送上了的巅峰，使得后世的同类型电影都很难再有所超越。

不过无法超越并不意味着就没有精品，今天我要为大家推荐的，就是这样一部“临终疯狂”式的电影——《教授》。





理查德是一名年轻有为的大学教授，有一位艺术家妻子和一个漂亮的女儿，这在外人看来是典型的成功美国中产阶级人士的代表，但只有理查德自己才知道，这华丽的表象之下隐藏着多少肮脏与不堪。人到中年的理查德教授面对着一大摊子中年危机的糟心事，而最糟心的，是自己被诊断出得了肺癌，还是晚期那种，住院能活一年，不住院就只能活半年。于是，当了大半辈子温文尔雅的教授的理查德暴走了一回，选择不治疗，而这剩下的日子里，他要准备在放浪中度过。





人有时候就是这样，当你觉得一生还很漫长的时候，你就会老老实实的缩着像个乌龟，不敢跟傻逼上司争吵，不敢阻止乱插队的混混，对身边的每一个人不管喜不喜欢都笑脸相迎，之所以这么做是因为你害怕变化，害怕失去，害怕生活中的任何一个小失误导致你现有的稳定生活被打乱；但当你确切地知道自己死期的时候，一切就都无所谓了，因为你已经看到了现有生活将要荡然无存的准确日期，既然知道自己即将一无所有，离开世界，那为什么还要继续为了生活为了面子死撑下去呢？

这一点既是这种电影吸引人的地方，也是制约这种电影的地方，因为这种电影套路很明显，无疑就是主角趁生命最后的时光开始疯狂的作，把自己平时不敢干的事情都干了，然后说出点珍惜时光啊、把握好今天做自己之类的鸡汤话拔高一下，最后在主角的离世中影片结束。这部《教授》亦是如此，只不过稍有不同的事，主角理查德看似在影片中进行了最后的放纵，其实使用一种温柔的方式跟自己爱的一切做告别。





这一点体现在他与妻子的关系中。作为一个得知自己被戴了绿帽子的男子，特别是在知道自己命不久矣的情况下，正常人的反应恐怕都是用暴力手段对出轨的当事者进行报复。

（这里插个题外话，在小说《士兵如何修理留声机》中，有一段非常精彩的描写，里面有个叫做"海象"的裁判在撞破妻子偷情并看到情夫还打破了他自己游戏机上的记录时,他暴怒的赶走了出轨的妻子，并且用一下午的时间让自己的名字重新回到了记录榜首，然后又跑到情夫家，把自己的名字刷到了对方的游戏机榜首，之后砸烂了情夫家的一切东西然后一车一车倒进了河里。由此可见一个男人在面对自己被戴了绿帽子时会有多么恐怖的表现）

但作为一个体面的中产阶级，特别是为人师表的大学教授，理查德的羞耻心显然不允许他这么做，于是他开始搞婚外性行为，对妻子的作品和情夫各种讽刺挖苦，但很快，理查德便不再这么做，因为他明白了，自己生命的倒计时并不是让他来疯狂发泄的，而是给他一个机会重新审视生活，好好的去跟所有人说再见。

我觉得这一点其实跳出电影之外，对我们来说也是很有启发意义的，当然这只是我个人非常片面的观点。我认为不管是一段恋情还是一段婚姻，如果是出了问题，往往都不可能只是一个人的问题，愤怒是人之常情，但人类之所以能成为人类，就是需要你去控制自己的愤怒，并且思考问题出在哪里，恋情或者婚姻失败并不可怕，但你一定要弄明白原因是什么。还有，当一段感情无法挽回时，大家都尽量保持体面，多去想想对方在最初时给你带来的美好回忆，毕竟生命随时都有可能结束，为什么不留下点美好的回忆呢？





回到电影之中，除了对待家人，理查德对待学生也是一样的态度，在一开始得知自己命不久矣之时，他选择了在课堂上各种胡闹，但当他自己冷静下来后，他才真正的开始关注和了解自己仅剩的几个学生，并且试图在自己离开之前告诉他们一些人生的道理，虽然这些道理早已在各种电影中被一遍遍的提起，但在这部电影中出现时，仍然让人有些感动。





总的来说，《教授》就是一部“旧瓶装旧酒”的电影，但仍旧能给人比较好的观影体验，其中一些关于生活的顿悟和“疯狂”，仍能让人为之会心一笑或是动容，而这部电影的结尾也并不像其他同类型电影那样以主角的离世作为终结，反而是一种开放的不确定的收场，让人不禁去幻想这个故事会不会有另一个结局。好多人评论这部电影的时候都喜欢说这部电影是“一个教授决定去死”或者是“一个叫约翰尼德普的男人决定去死”，而我觉得这部电影更应该叫“一个男人决定在死前拥抱世界”。

最后说说本片的主演约翰尼德普，这几年来，约翰尼德普似乎和“非正常人类”挂上了钩，一提到他人们脑海里基本想到的都是海盗船长杰克斯派洛，甚至很多人觉得他只适合演那种疯疯癫癫的角色。但在这部《教授》中，约翰尼德普的演技却给我带来很大的惊喜，在本片的前半段，你仍会感觉他是一个疯疯癫癫的人，但随着剧情的推进，他却把那种人到中年后的疲惫、无奈，得知自己身患绝症后的恼怒、不甘以及想通之后对身边人和世界的不舍与眷恋都演绎得淋漓尽致，甚至可以说，在这部“旧瓶装旧酒”的电影中，就是靠着德普的强大演技与魅力，才撑起了整个故事。希望以后能看到他更多的出演这种人物性格复杂的电影。



