《爱宠大机密2》：九十分钟看完玩具总动员四部曲

评分：7.1 / 10分，3.5/ 5分。





早先第一部的时候就有这种感觉，爱宠大机密简直就是萌宠版玩具总动员，告诉我们主人不在家时宠物们的秘密生活，确实很切合影片的标题。到了今年的爱宠2，恰逢玩具系列出到第四部，看完两部电影发觉，这二者的相似性竟陡然增加。

爱宠2分成了三条剧情线。一条以主人狗麦克斯的视角展开，陪在小主人身边的他就如胡迪附体般家长力爆棚，俨然成为了主人家孩子的第三家长。不过爱宠2中麦克斯的这种家长心态并不像玩具4里胡迪那样严重，毕竟玩具4中的情感已经无限接近成人影片中那种深度，而爱宠2仅浅尝辄止。不过二者结果是一致的，经历过一番独自的冒险，他们都学会了放手和坦然接受。

另一条线则是小白误打误撞结识了被马戏团囚禁虐待的小虎。那个谢尔盖马戏团一片黑的色彩风格完全就和玩具1中住在安弟隔壁的坏小孩审美一致。这段故事也几乎和玩具1一致，都是从虐待者手中拯救同伴。不过那个叫谢尔盖的马戏团团长跟精灵旅社里面的德古拉伯爵倒挺像。第三条线才真正有了点爱宠系列自己的特色，充分挖掘宠物各种特性，制造出了一场狗冒充猫，狗成为猫头领的滑稽戏，尤其是对于猫奴（比如笔者）来说，简直戳中笑点。

三条线的收缩是以马戏团剧情为切入口，只是过于简单，并没有太强的联系，大可以把本片看作是三段故事拼凑而成，就像一条狗的使命那般。但最后那场戏却很好的发挥了不同动物的特长，并和前面埋下的一些铺垫形成了照应。

再回过头看玩具和爱宠这两个系列，玩具的水准、创意和实力都毋庸置疑，爱宠在情节上没法摆脱玩具的影子。但站在人的角度，玩具毕竟是死物，玩具的角色与故事就像乐高大电影那样是玩玩具的人赋予的。宠物则不同，他们依然具有自己的行为与活动，只是透过人的眼睛看过去，那都是犯二卖萌日常罢了。但这就为影片提供了比玩具更便捷、更简单的方式，完全不用担心被人类发现他们活过来的问题。因此从与人类交互的方面来看，爱宠系列其实比玩具做的更好，更容易毫无顾忌的发挥动物的主观能动性。另外，宠物比玩具更具有普遍性，情感更容易跨越国界与文化的差异。

就像前面提到的那个词，作为照明娱乐旗下作品，相信卖萌与搞笑才是影片第一要务，其他方面的探索与讨论真的只能浅尝辄止即可。或许是因为他们没有野心，又或许他们只想为大家呈上一盘不用思考、只需欢笑的超级甜品。但不管怎么说，要论卖萌的水准，当下各家公司与工作室还真没谁敢在照明娱乐面前称第一吧。

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文：史歌

2019年7月7日