《库尔斯克》：击败帝国的不是无知，而是傲慢

全片有个桥段很令人感慨，俄国海军出海训练时，白发苍苍的海军上将站在甲板上，望着庞大的海军作战舰队叹息：二十年前，我们的舰队规模是现在的三倍还多，可惜，现在那些优良舰船要么被拿来运送猪肉大白菜，要么被卖给私人公司，去探索泰坦尼克沉船。

老将军的语气中充满无限落寞与惆怅！

此时此刻，正是史上最严重的“库尔斯克号”核潜艇沉没、全员丧生事件发生的时间——2000年。

电影伊始，银幕用4:3画面呈现俄罗斯海军潜艇船员的日常，快速营造故事背景和生活气息。窘迫的生活、可爱的孩子、温良的妻子、给力的战友....

为了能让新婚哥们儿办个热闹体面的婚礼讨媳妇儿回家，薪水都领不齐全的其他穷战友们一个个当掉自己的手表，凑钱为他买酒，一群有情有义、有血有肉的鲜活船员角色跃然而出。

随着例行训练的“库尔斯克号”核潜艇缓缓驶出海港，漆黑巨大的艇身潜入水下，银幕画面慢慢拉开至16:9尺寸。前20分钟的欢乐气氛开始渐渐凝结，一场惨烈灾难即将到来....

不知何故，潜艇武器舱内的鱼雷温度快速升高、失控，紧张的船员们没来得及采取任何措施，鱼雷便猛烈自爆。出港时大伙儿还开开心心一起观赏电视台转播的摇滚乐音乐会，转瞬间天人永隔。

接下来，余下20几个幸运逃生战友被困在低温缺氧的船舱内，直面死神冰冷的镰刀！

由于本片完全由法国影人拍摄（吕克贝松的欧罗巴公司出品），制作团队既非当事的俄罗斯人，亦非参与救援的英国人，更不是喜欢拿文艺作品黑化俄罗斯的好莱坞，所以影片立场非常客观，剧本可信度很高。

当灾情发生，彼时的北约、英国、美国都提出出手援救，但俄罗斯官方担心的不是潜艇内船员的生命安全，而是别国会不会借机窃取自己最先进战术核潜艇的技术？于是傲慢的发布严正声明：俄罗斯完全有能力解救被困船员，不需要你们帮忙。

官员们却不知道，“敌人”对俄海军落后的救援设施早已了如指掌。后续的事实也证明，陈旧的救援船不但没能正常工作，更白白浪费了施救的最佳时机，间接将被困船员推向死亡的深渊！

被困船员在海底潜艇中垂死挣扎的同时，岸上的士兵父母们、妻儿们、家属们心急如焚。面对家属们在事件发布会上焦灼的真相追问，政府高级官员却大谈为国捐躯，扔出满嘴敷衍和谎言。

连番冷漠言论令愤怒的家属们对官员代表们群起攻之，发布会顿时场面失控....

冷战思维下的ZF官僚为了大国颜面、为了保守所谓军事机密，对外拒绝国际援救，对内欺骗民众的剧情，让我瞬间想起前些天看的美剧《切尔诺贝利》。

事件过后的追悼会上，高级官员代表ZF慰问殉难船员家属群，年迈的他主动伸出手致敬，却被家属子女一个个沉默的拒绝。孤儿寡母们无人握手回应的尴尬场面仿佛抽在官员脸上一记响亮的耳光！

影片开始于一场热热闹闹的船员婚礼，却以沉痛的海军士兵追悼会收尾。

帝国昔日的荣耀与光辉早已不再，击败他的不是无知，而是傲慢！