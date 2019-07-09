《爱宠大机密2》：别把萌当成了遮瑕笔

文/梦里诗书

仍旧善于用宠物卖萌讨喜的《爱宠大机密2》，可谓延续了《爱宠》的精髓，但同样这部电影和前作一样，并没能带来一个足够打动人心的故事，相反其在叙事上，三线叙事的展开乍看赋予了其更为充沛的剧情，然而电影最终却无力将其凝聚为一，这使电影关乎成长的内核显得浅尝辄止。

从1到2.《爱宠》的优点，就在于电影非常清楚的知道如何去挑动养宠人的笑点，也能从宠物的习性为出发，给予角色以恰合身份的人物设定。从性格分明的猫狗，到第一部中担任反派，备受瞩目的兔子小白，他们在这部电影中仍旧借此不断的制造着笑点与萌点，而《爱宠2》也并非在本质上没有野心，多线叙事手法的采用，以及更大的格局，都显示电影试图去弥补第一部中已知的不足。

然而可惜的是，不成功的多线叙事反成为了这部续作最大的诟病，伊始这部电影让人一度错以其将重心放在了狗狗麦克与孩子的关系上，然而随后电影又加入了麦克来到乡村，兔子小白渴望成为超级英雄，博美犬啾啾如何“做猫”，三条线索融汇于拯救老虎，力战反派，只可惜从最终来看《爱宠2》根本没考虑为这位驯兽师反派耗费笔墨，他只是被仓促的一带而过。

纵看全片，你会发现虽然电影尚且清晰的能被划分成三个部分，但故事之间的联系却显得非常牵强，三个故事几乎都是各自独立的，而这些故事除了狗狗麦克的线外，最大的作用便是为了去卖萌，在小黄人身上尝到甜头的照明娱乐在这部电影的后来发展上，俨然也失去了考虑剧情合理性的能力，一味卖萌本末倒置的做法，使整个故事最终看来充满了割裂感。

对多线叙事驾驭的无力，所造成的伤害不单是使剧情变的不够连贯，深层次的影响更在于令电影本所预想表达的内核失去了感染力，你或许会对这部电影中的某一个又萌又蠢的画面发出欢笑，但并不会因为电影中的某一个点心生共鸣，不管是成长也好，勇敢也罢，还是电影对马戏团驯兽的批判，这些点本都是构成这部电影尤为重要的奠基，但最后却都是只是虎头蛇尾的被草草了事。

在制作上，照明娱乐其实并不逊于迪士尼的动画电影，但从《神偷奶爸》系列口碑的直线下滑，再到《爱宠大机密2》的种种问题，都让人看到，一个萌字并不能成为掩盖所有问题的遮瑕笔。