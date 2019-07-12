文/梦里诗书

粗制滥造的制作使《机动战士高达NT》作为一部剧场版作品，即便从外表上来看也没有一个与之相匹的卖相，而在剧情上这部高达剧场版，更是将高达机体想当然的变成了若神般的存在，这一设定不但与高达世界的初始设定背道而驰，同样也是电影对人性与人类命运的侃侃而谈，言之无物。

《机动战士高达NT》最为明显的问题便是电影制作水准的参差不齐，很难想象在如今会有一部剧集电影版动画会做的如此敷衍随意，大场面的打斗画面虽有着一定的水准，但在不少细节和人物刻画上则显得非常潦草，最为重要的独角兽三号机也没能博取多少眼球，简而言之，即便是把电影作为一个贩卖3号机模型的超长广告，这部电影也不会让人产生购买这款玩具模型的欲望。

严格意义上来说《机动战士高达NT》早已失去了高达原本的灵魂，胡编乱造的神棍理论，以及过于强大的机体设定，特别是对所谓“精神力”的展现，几乎颠覆了之前系列的很多设定，这种想当然的做法，不但无法博取粉丝的认同，也使一个本并不复杂的机甲故事变得散乱无章，而电影在人物刻画上也缺乏情感铺垫，这一系列的缺陷使电影根本无力去承载一个宏大的科幻命题。

其实从《攻壳机动队》到《大都会》，日本科幻动画从来不缺乏对人与科技的审视哲思，从立意来看，《NT》也正是希望透过机甲间的战斗，赋予电影以人类未来发展的内核，这看似一更为深刻的内在纵深，这种做法成则电影很可能会是一部不逊的科幻经典，败则会一败涂地，这在于如果观众无法跟随电影的视角沉浸其中，那么其所做的一切无异于白费功夫。

电影的失败则正在于希望把一个深刻的哲思理念嫁接到一部已经拥有成熟世界观的动画中，这就例如你不可能把多啦A梦变成神一样，他虽然在大雄的眼中无所不能，但仍旧有着世界观所赋予其的限制，而《NT》则就是在打破了高达的世界观，赋予了机体以太过强大的能量，而电本身影又没有一个缜密的剧情架构去支撑，其结果就是使电影既失去了高达动画的精髓，也没能成功传递自身的理念。

制作上先天不足，剧情上难见传承，人设又空洞苍白，这样的《机动战士高达NT》，锻造的早已不再是那个世人眼中代表自由与正义的高达，而只是一个不伦不类的神棍。