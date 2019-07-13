口碑遭滑铁卢 真动物版《狮子王》辛巴漂游记

狮子王

The Lion King

(2019)

迪士尼年度巨制《狮子王》上映，虽然说这是属于大家童年时候一直追寻的一部电影，但是在这几天上映以来，它的口碑究竟如何呢？网友们的评论不一，而更多的是对这部电影的失望，那么今天，我将带大家一起看一下这部具有高口碑高期待的迪士尼年度巨制《狮子王》。





《狮子王》由曾经执导过《钢铁侠》并且在漫威中经常露面的“哈皮”所导演，那么这一次他的这部作品，究竟是怎么样呢？首先，在强大的原创音乐之下，我们在影院看到的巨幕效果其实并不是很乐观。《狮子王》忠于特效，才是这部电影最大的看点了，没错，在1994年的作品中，我们仅仅是看到了动画版的《狮子王》，二维的动画虽然看上去没有像现在这样震撼，但却也是让人耳目一新。

如今这部“真动物版”的狮子王，其实说起来也是一项很大的工程，在没有片场的情况下，将如何再现一个经典的世界观，这是很困难的，我们不得不佩服迪士尼特效的同时，更期许的是这种强大特效下所诞生出的每一个生命。没错，《狮子王》这部真动物版电影，完全就是在电脑上制作出来的，虽然说也有人在演绎配音，但是从技术而言，这已经做的很好了。

辛巴的故事从小时候一直陪伴我们到如今，可以说，辛巴的故事教会了我们成长，更教会了我们如何去面对人生中的困难，这是很多电影中无法呈现的东西。《狮子王》的故事看上去很简单，但是却讲述了一个勇于担责任的狮王成长的过程，一步一步，从被赶走到最后的荣耀回归，为了狮群在不停的战斗，争夺属于自己的地方，在这片大草原中，我们看到的是一种生态的和谐和更替还有种群的一种延续。

想必延续才是这部电影最重要的，剧情依旧是以前的剧情，只不过是用这种真动物版的3D技术再现了出来。整整相隔了25年的时间，一部经典的作品被搬上银幕，那么我们眼中的《狮子王》是不是要重新进行定义了呢？其实并不是这样的，如今的电影技术比起25年前已经超越了时代，没有摄影机、没有演员，这种复制是让很多人能够接受的。情怀就是这部电影最大的基点，比起那些我们看到的Duang的场景，《狮子王》的场景真的是很贴切了，得亏有剧情，否则这便是一部《动物世界》。

在我的映像中，任何一部迪士尼出品的动画电影离不开的都是音乐，这是经久不衰的。我们看到的《阿拉丁》《美女与野兽》这样的作品中，无时无刻的都在穿插着现场的音乐剧既视感。而这部电影依旧是如此，其实这对于一部真动物版的《狮子王》来说，倒是一个噱头或者是一个笑点了，因为动物唱歌看上去总是有些怪怪的。这点其实迪士尼是需要改进的，毕竟观众能够接受人物音乐剧，而不能接受的是这种动物的唱歌。

音乐的重点在于渲染情绪，比起动画版的《狮子王》，这部电影的确是少了一些形式主义，不过细节方面还是值得深究的，带给观众的感情也是满足了，狮王的成长之路，到彭彭和丁满这两个活宝，更是陪伴狮子王成长的一个重要历程。刀疤和娜娜这两个角色，在这部电影中得以剧情的延伸，比起动画版来说的确是精彩了不少。

我们或许依旧会喜欢任何一个版本的小辛巴，但是辛巴成长之后，却也是慢慢的成熟起来，它懂得了自己的责任，更懂得了那些不容忘却的使命和痛。在该片最终结局的时候，一切又回归到开篇的时候，种族要延续下去，那个熟悉的动作，成就了迪士尼最高规格的动画。（本文由【资深影评人 @编剧高喜顺 】作者原创，未经许可禁止搬运转载，侵权必究！）