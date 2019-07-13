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《素人特工》:花里胡哨的烂秀

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2019-7-13 21:58:47

文/梦里诗书

装疯卖傻的素人，智商负分的特工，《素人特工》预以将搞笑与动作糅合的方式其实并没有错，但电影胡编乱造的 剧情显然只是为剧组能前往布达佩斯游玩所找的借口，米拉·乔沃维奇的参演更只是沦为电影博人眼球的噱头，一 场假借无厘头为名的国际闹剧，惨不忍睹，丢人现眼。

《素人特工》的烂并不只于哪一点的问题，而是电影从头至尾甚让人找不出哪怕一星半点的可看之处，长达113分钟 的时长，电影甚至没有建立起一个能让人信服的主人公，王大陆饰演的所谓极限运动达人，给人留下的唯一印象便 是假大空，主角间莫名其妙的情感演变更是让人哭笑不得，而电影预设插科打诨的配角，非但没有带来何般“笑果 ”，相反只留以如坐针毡的尴尬。

人设的彻底崩坍，固然有演员演技的浮夸做作，但昔日纵然有刘德华主演的《富春山居图》，何尝不是一地鸡毛？ 整个剧组从导演到编剧，根本就没有考虑剧情逻辑的合理性，为了突显所谓的高大上，便跑到布达佩斯去取景，为 了使电影显得国际范，请来了米拉·乔沃维奇参演，但请导演编剧扪心自问，你们用好了这些资源吗？布达佩斯再 美的风景也无从掩盖电影剧情的愚蠢，米拉·乔沃维奇纵然再有功夫，也经不起变成龙套打卡的角色。

无厘头并不等同于烂片，喜剧片更并不等于一味的装疯卖傻，从昔日离奇荒诞的《百变星君》到调侃特工的《憨豆 特工》，这种类型片电影其实从来不乏逗人捧腹又兼具深度的佳作，但为什么明明《素人特工》摆出了各种包袱， 换来的却是狗血尴尬，根本原因就在于电影没有一个起码的故事，还想着把搞笑，动作，煽情一锅烩，尚没学会走 便想飞的浮躁，端出的也就只会是这样一锅让人难以下咽的乱炖。

找不到丁点逻辑的故事，尴尬至极的包袱，以及自诩高大上的呈现，以《素人特工》为名的呈现，其实一点也不“ 素”，花里胡哨的烂秀，使布达佩斯也只能为之黯然失色。

4.7 

素人特工 (2019)

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