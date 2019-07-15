《狮子王》：25年后，王者再度归来

对于不少影迷而言，1994年是非常特别的一年。在那一年里，诞生了《肖申克的救赎》《阿甘正传》《低俗小说》《活着》《东邪西毒》……太多中外经典电影。

迪士尼动画《狮子王》也是其中之一。此外，它还是中国首部引进的好莱坞动画电影，并创下全球9.68亿美元的动画电影票房记录，可谓深深影响了一代人。

我本人就是在电影院看的《狮子王》，如今二十多年过去了，仍有些许清晰的记忆。

当时我9岁，是爸妈带我去的电影院，那个高兴劲甭提了，兴奋程度堪比过年、过儿童节以及过生日。

前阵子，我还路过了那家名叫“影乐宫”的电影院，不过和众多老国营影院一样，它也难逃关门停业的命运……

时隔25年，真人版《狮子王》再次搬上大银幕。和老版相比，除了片长增加了近30分钟，人物形象刻画得更加丰满外，另一点最大的不同就是它足以的CG技术。

影片全片只有一个镜头是实拍的，其余全部为CG制作。

逼真到什么程度呢？你坐在电影院里，仿佛就是在看一部自然纪录片，小到飞虫，大到狮子，栩栩如生、触手可及。包括动物们的奔跑、吼叫、毛发、习性等细节都几乎和原始生态一致，代入感相当强烈。

不过这也衍生出另外一个问题，就是画面太真实了，反而产生了一种“失真感”。

就好比你在看“动物世界”的时候，本来看得好好的，突然这些动物说起了英语，还唱起了歌、跳起了舞……这种违和感在影片初期还是蛮强烈的。

此外，这种真实感也让人不得不怀疑，作为百兽之王的狮子，辛巴在长大过程中，真的只吃虫子就能果腹吗？

它对身边的疣猪彭彭，一次都没有起过杀心吗？

木法沙统治荣耀王国时期，狮子等食肉动物的食物来源，是靠食草动物抽签决定谁来献祭的吗？

我认为，真人版《狮子王》带来的，更多是技术的进步，以及细节和角色刻画上的丰富。跟动画版相比各有千秋，没有绝对的高低之分。

此外，7、8岁时是看动画版《狮子王》，如今30＋再看一遍真人版的，感受也有很大的不同。

孩童时期感觉这就是一部全家欢版的“王子复仇记”，辛巴王者归来，击败叔叔刀疤，为父报仇的同时，也成为新一任领袖。

如今再看你会发现，其实当一名领袖真的很难。除了长得要高大威猛外，还要有一个颗包容、仁爱的心。

更要命的，你在做一名优秀统治者的同时，还要当一个好爸爸，以及儿子成长路上的人生导师，可谓难上加难。

如果说，从前的我更喜欢辛巴这个角色，那么现在的我，则对辛巴的父亲——木法沙愈发敬佩。

同时，它也是让我学习的榜样。

你觉得呢？