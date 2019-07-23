他是哪吒 他不只是哪吒

文/梦里诗书

基于哪吒传说的颠覆式改编，《哪吒之魔童降世》充沛的剧情构思下，电影有着打动人心的羁绊，有着催人泪目的亲情，有着关乎自我认知的觉醒，更还有着哪吒“我命由我不由天”热血的反叛意识，这部足以让人为之瞠目的国产动画，令人见证的不再仅是国漫的崛起，而是国漫拥有了真正能与好莱坞动画佳作相媲美的灵魂。

1979年，大胆打破原著桎梏的《哪吒闹海》，在画风与音乐的完美结合中上演了一场饱含反叛意识，挑战封建权威的动画经典。时隔四十年后的的《魔童降世》，电影在继承前作亮点的同时，又再一次的对原有故事进行了大刀阔斧的改动，而这些贴合时代的改编在没有改变原著精髓的情况下，又赋予了电影以惊艳的全新观感，使哪吒这一人物得以以一个崭新的面貌再一次走进了世人视野。

浓重的黑眼圈，脸上还常带着原本专属反派的邪魅之笑，如果不是那极具识别性的外形，相信所有人都很难把这一形象与哪吒联系在一起，但电影透过这样一个鲜明的新形象，在很短的时间内便让人走进了他与外表完全不同的内心，因为是魔丸转世，即便本性善良，他从小便被世人所畏惧嫌弃没有玩伴，独自一人被关押在结界之内，更加剧了他的孤独感，他的破坏也好，玩世不恭也罢，不过都是他希望引人瞩目的方法。

诚然这部电影在搞笑上仍旧不乏国漫刻意的通病，但电影借哪吒这一人物为原点，围绕他所展开的亲情与友情，使整个故事中每一个人物都越发的立体了起来，在原作中，作为父亲的陈塘关总兵李靖本为生出了怪胎闷闷不乐，他与哪吒间也是矛盾重重，但在这部电影里，他与妻子被赋予了更多的“人性”色彩，为了打破三年后天雷降临的宿命，身为父母的他们一直都在用自己的方式保护哪吒，特别是李靖最后不惜牺牲自己也要保护孩子的爱，即成为了电影最为夺人泪目的一笔，也促成了哪吒真正的蜕变成长。

在《魔童降世》中另一极为出色的改编，便是对龙王三太子敖丙的颠覆，原作里敖丙因助纣为虐被哪吒扒皮抽筋，他只是诱发龙王复仇的一个点，但在这部电影里，他是与哪吒“魔丸”相生相克的“灵珠”转世，龙宫也不是昔日宫廷楼宇的繁华锦簇，相反电影中的龙宫成为了看守妖魔的炼狱，所以他身上肩负了整个龙族复兴的希望，然而命运却让他与哪吒成为了朋友。同样本性善良的他，不得不为了龙族的复兴大业牺牲友谊，甚至毁灭整个陈塘关，但在最后关头，他却又不惜挺身而出帮助哪吒，电影对这一身负重责，挣扎于矛盾之中的形象塑造，使剧情变得更为饱满了起来。

不论是哪吒，还是敖丙，他们都成为了电影紧扣自我觉醒，突显反叛意识的具象化人物，在他们的身上我们都感受到孤独，以及渴望得到认可，被世人所接受的夙愿。但同样《魔童降世》也让我们感受到世俗的眼光是无法被轻易改变的，拯救小女孩的哪吒是如此，被当众戳穿身份的敖丙也是如此，相比原著，电影不在将矛头直指体制权威的不公，而是借以“我命由我不由天”的自我觉醒，来缔结反叛意识的内核，能掌握自己命运的永远只有自己。

从对原著精髓的继承，到全新的人物设定，在《魔童降世》里我们看到的即是哪吒，但又不只是哪吒，亲情、友情、偏见，以及对宿命的抗争，凝聚成了这部电影生动立体的层次，而在最后这部电影也暴露了自己更大的野心，一个全新封神宇宙的开启，值得期冀。

个人评分：9