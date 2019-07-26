一针“象”血能让人精神多久？

文/梦里诗书

用喜剧手法去呈现一段昏暗的人生之光，《跳舞吧！大象》虽然是一部预以励志的喜剧电影，然而电影却并没有考虑到这一切的奠基应当建立在真实的的基础上，拿消费胖子的丑态当作笑料，在造作的选秀节目中突显励志，还自作聪明的打着同性话题的擦边球，如此励志，百无聊赖。

同林育贤的《滚吧！阿信》一样，其所执导的这部《跳舞吧！大象》仍旧是一个关乎励志的故事，但显然林育贤并没能吸取在前作中暴露的细节诟病，相反把这一问题更大程度的显现出来。电影故事也并非一无是处，女主角黎春夏本是少年宫舞蹈班 “四小天鹅” 的领舞，一场突如其来的车祸让她沉睡了15年，15年后那个昔日纤瘦的“小天鹅"醒来却变成了体重两百斤的胖子“大象”。面对现实，心智仍旧停留在了13岁的她，用自己不曾变更的初心，执着追梦，但遗憾的是电影对梦想的感染力却停留在了自嗨的层级。

为什么这样一个关乎梦想，不放弃的故事，却无从动人以情？首当其冲的便是导演并没有接到地气，从明显用胖子制造的搞笑，到夸张的服装道具，再到经不起逻辑推敲的故事，作为一部喜剧励志电影，虽然没有必要苛求电影必须拥有多么缜密的逻辑，但电影至少需要用起码的真实去引人入胜，这一点不单是《跳舞吧！大象》，也是很多烂俗喜剧最终无从动人的根本。

乍看《跳舞吧！大象》，它是一个以身处低谷的小人物为出发的励志故事，但这部电影是用什么来鼓舞人心呢？在这部没几乎没有正常人的电影中，我看到的是随心所欲的情感演变，是打了同性擦边球情感却又牵强莫名的掩耳盗铃，是一碗用俗套的选秀节目，熬制的“每个人都有一次成功权利”的毒鸡汤，电影对初心追梦的立意本没有错，却错在用最拙劣的方式将其呈现了出来。

《阳光姐妹淘》里打动人心的是友谊，《海洋天堂》中感人至深的是父爱，每一部佳作都会有一个真正能在电影过程中被酝酿突显的内核，但这一点在《跳舞吧！大象》里却是缺失的，这部电影关乎友谊，关乎父爱，关乎小人物不屈的梦想，但当电影把这些全部糅合在一起，却没有能去形成情感的共振，正如电影将大象和阿童木都只是沦为了表象化的符号，电影刻意造作的煽情也无力去真正鼓舞那些带着梦想却笨重前行的成年人。

在现实中不是每个人都会遇到愿意去陪你跳舞的挚友，也不是每个人都会遇到皮鲍十般的老师，黎春夏的义无反顾是因为这种角色只能存活在这若童话般的故事中，用煽情和浮夸伪饰的虚无，这样的一针“象”血又能让人精神多久呢？

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