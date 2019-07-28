《烈火英雄》：一部全程高能的主旋律大片

周末，有幸去影院看了电影《烈火英雄》的点映场，着实是被惊艳了一番。

影片改编自纪实文学《最深的水是泪水》，讲述了一起发生在2010年滨海海港码头大火被成功扑灭的热血故事，作为一个观影多年的影迷，一开始，我能从中嗅出明显的主旋律气息，进而联想到沉闷的说教，因此对它的期待并不高。

但没想到，故事不仅不沉闷，还全程高能！

故事的开场就直接从一次救火事件切入，描述了消防队队长江立伟（黄晓明饰）带领队员，冒险救出孩子的惊险场面，液化气在高热中膨胀爆炸的一幕非常具有视觉冲击力，真是开篇就醒脑。

随后，江立伟因事故降职，并因创伤后应激综合征被领导劝退，自己的孩子也因此在幼儿园受尽嘲弄。之前的副队长马卫国（杜江饰）虽然顺势当上了队长，却被老父亲讥讽不是凭实力上位；而其他新队员则抱怨为啥没当上威武的特种兵，总被人低看一眼。

看到这里，我真是十分感慨，虽然知道消防队员的工作很危险，但没想到他们还要面对如此多的误解与困窘，影片拍的真是细腻、地道，但它没有囿于这些文戏而变得拖沓，而是迅速进入了主事件——海港油管管道爆炸事故。

由于泄露的原油很快被点燃，形成了蔓延极快的流淌火，灾情严重。马卫国和江立伟的队伍都被紧急召唤，前者能否放下心结合作，后者能否克服心理疾患，一切都是悬念，但形势之严峻已不容疑虑，一场人与火的较量就此展开。

影片充分利用了交叉剪辑，不仅同步展现了陷入混乱的城市居民和紧张危险的灾区援助，后半程更是集中在灾区油罐控火、化学区阻火以及临海远程输水三个作战点间不断来回切换，其中不乏专业性的细节，如海中漂浮物堵塞抽水泵这等看似不起眼的环节，会直接导致前方龙头断水，化学区瞬间处于被点燃的险境之中，简直是牵一发而动全身，不仅直观而真实地展现了灾情的全貌，且让剧情越发紧张的不容喘息。

而宏大的场面更是不断地震撼着观众的神经。轰然升空的蘑菇云、狂乱肆虐的火海、带着嘶吼声的火苗、冰雹般漫天飞舞的燃烧颗粒、被喷射至半空的铁盖......种种悚人画面轮番上演，且既有近景的特写，又有远处的描摹，整个场面壮观而宏伟，颇有些国际大片的气质，十分带感。

最精彩的还属对消防队员高尚职业操守的展现。

面对如此险境，他们不顾个人安危前赴后继，行进在熊熊烈火之中，炙热的气体灼伤了脸庞、高温的金属物更是直接烫伤双手，一个又一个生命接连牺牲，但他们谁也没说过后悔，而是宣誓着要捍卫到最后一刻......大火无情地焚烧着一切，但人性的光辉却闪耀在上空，马卫国让队员们用手机录下遗言的那一刻，我真是感动得流泪不止，能如此幸福地活着，并非世界从无危险，而是有人在替我们负重前行！

没有僵硬的说教，也无过度的煽情，影片依靠着细腻的情感铺叙、真实的细节描摹，就自然而然地打动了人心，当我在擦拭泪水时，听到了后座传来了同样感动的抽泣声......

走出影院时，夜色已降临，空气中弥漫着夏雨后的潮湿与沉闷，而我却感到整个胸膛都被点燃了似的，这真是一部节奏明快、视觉轰动、感人肺腑的作品。

最后，真诚地向我们的消防队队员致敬！