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好一出渣男配渣女

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2019-7-30 16:42:35

文/梦里诗书

辗转东南亚各国取景的风光，俊男靓女的演绎，当然还有泰式惯以的清新基色，这些装点虽然使《友情以上》不乏唯美，但电影却并没能呈现出一段多么真挚的爱恋，做作狗血的女主，甘当备胎的男主，如此不惜扭曲三观，刻意制造矛盾的剧情，不过只是为了迎合女性市场而衍生的荒诞之作。

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什么是电影所谓的“友情之上”？电影中的潘与琴是高中同学，潘本希望向琴告白，却害怕自己的告白琴不接受连朋友都没得做，所以始终无法鼓足勇气，就这样十年过去了，琴有了自已的恋人却也始终与潘保持着男闺蜜的关系，而琴的恋人则是一个身为音乐制作人的高富帅，对男友始终无法放心的琴，不仅偷看男主手机，甚至还不惜跟随男友的脚步飞去各国跟踪行踪，而潘则成为了琴的贴身帮手。

这部电影的讨巧之处在于抓住了两点，一个是边界模糊的暧昧，暗恋是很多经典爱情电影都惯用的手法，也是一个颇为能打动人心的所在，而另一个则是对潘的塑造，试问哪个女人会不希望能有一个可以无底线惯着自己，能逗自己开心，还能随时出现在自己身边，又不需要对他负责的贴心帅哥呢？但在这些迷人眼球的外表下，电影却选择性的忽视了这种关系对旁人的伤害，选择性的忽视了这样的爱情究竟有多么荒谬。

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暗恋虽从来不乏纯美，但这种暗恋所建立的基础是在两个人都对彼此相爱的基础之上，而不是琴已经爱上了他人，潘也有了新欢，两人仍旧保持着这种模凌两可的关系，他们之间如果是纯粹的友谊在疗伤的过程中建立了爱情，那么这部电影或许还不乏值得探讨的深度，但电影一面直接用“友情之上”否定了男女关系的纯粹，一面又让男女主间纠缠不清，这样关系的延续是一个单亲家庭的背景所根本无法诡辩的。

作为潘可以坚守爱情，做万年备胎，每个人都有权决定自己的人生，但这样的决定不应该是建立在伤害他人基础之上。而作为琴呢？电影用她始终把这段关系当成友情一带而过，但潘的所作所为早已是电影“友情之上”的范畴，难道琴就一点无从觉察吗？真正的朋友从来不是无底线的索取，琴的所作所为其实早已将潘看作了备胎，如此三观不正的设定，只是在扭曲爱情价值观的同时，跪舔着讨好女性观众。

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《友情以上》告诉男性作为一个备胎，你需要倾尽所有的去付出，说不定某一天你就被她看上荣幸转正了，同时也在告诉女性，谈朋友你要为自己准备好一个备胎，说不定某一天你就用上了。如此冠以爱情之名的演绎，不经让人感叹真是好一出渣男配渣女。

个人评分：2.5

7.5 

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8195275/
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爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

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