葛铮诠释小人物逆袭，《无主之城》绝境之旅已然开启

最近在爱奇艺播出的《无主之城》首先在题材上就让人眼前一亮。这部新颖剧集包括了荒岛求生，身份疑云，生死危机，善恶抉择等众多因素……不过最牵动人心的还是那种绝对无法预料的不确定性。每个角色的好坏善恶，不到尘埃落定的那一刻谁都没法下定论。

在《无主之城》中由葛铮饰演的阿新，就是这样一个令人捉摸不透的角色。火车驾驶员阿菲的孩子失踪，她拒绝开火车带众人离开。而此时安全员阿新却表示，他也可以开火车。由于阿新在剧中的首次出场比较低调，这个时候观众可能对阿新还没有太多关注，不过他已经用自己难以捉摸的深邃眼神悄然暗示，阿新这个角色在未来一定不容小觑。

第五集对于阿新来说应该是个关键的转折点，在此之前，阿新只不过是一个处于工作底层的列车安全员，挨欺负向来是家常便饭。不过自从陈立跟阿新达成了“合作”关系后，阿新身上的狼性就开始逐渐显现出来，他首先向数次欺凌他的列车长进行了痛快利落的还击，这种以牙还牙以眼还眼的报复方式简直看得不要太过瘾。不过阿新这一小人物的快意逆袭，不过是他“黑化”的开始。

最初对列车长实施报复获得的巨大成就感，使得阿新的后续行为变得越来越一发不可收拾，拿棍棒欺负感染者阿菲，甚至还来欺负怀孕的安琪。阿新竟然从最初的受害者变成了如今的施暴者。一开始，巨大的角色转变可能会让观众感觉有些难以接受，不过仔细一想其实非常合情合理，因为一个人的行为就是他之前所有经历和遭遇的映射。你不能指望一个从未得到过善待的人，有朝一日能够带着怜悯和爱心去对待身边的每一个人。阿新受到过太多粗暴的对待，所以他注定以这种方式对待他人。演员葛铮在举手投足的每一个微小动作中，都将阿新的这种微妙心理完完全全地诠释出来，让观众清楚感知到阿新这一角色的心理转变，并且能够懂得他，理解他。

演员葛铮对于广大网剧爱好者们来说应该是个老面孔了，很多人看到他下意识的反应肯定是网剧《余罪》中那个有些冲动耿直，为人却又十分仗义的张猛。此次在《无主之城》中饰演的底层小人物阿新，是个反差度比较大的角色，尤其是阿新在逆袭之后的性格转变更是一个难度比较大的挑战。《无主之城》一路追下来，可以说葛铮对阿新的内心揣摩和行为诠释是非常恰如其分的。

正所谓绝境鉴心，正是因为《无主之城》有着这样一个流落荒岛、与世隔绝的设定，才让每个人的真实一面得以完全展现出来。在绝境之中实现逆袭的阿新显然是转变最大的一个，他在孤立的处境中做了属于自己的选择，至于他后续的命运如何，要为自己的选择承担怎样的代价，还得继续追《无主之城》才能知道答案。