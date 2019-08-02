新锐编剧视角独特《我的单板女孩》坚持原创令人惊喜

做梦拿奖金，睡醒就泡汤的单板女孩米粒，带着一股冰雪般的清新却又燃到冰雪融化的鸡血斗志，闯进观众视线——这是新锐编剧郭晓婧带来的国内首部滑雪题材网剧《我的单板女孩》，讲述了青山雪场内心情伤煎熬的老板沈默与滑雪教练米粒，从互相敌视到联手拯救雪场的治愈浪漫爱情故事。

无论是早些年讲元武道的《旋风少女》、孙杨客串的游泳题材剧《浪花一朵朵》、还是足球运动主题的《旋风十一人》，竞技体育题材类作品都收获了不少关注和热议，作为国内首部滑雪题材网剧，一探滑雪职业令人神驰的危险与激情，同样有着令人期待的神秘之感。

确实，迄今为止，聚焦滑雪运动题材的网剧几乎没有。而作为编剧郭晓婧的处女作，这部剧不但视角新颖独特，令人惊喜之处更在于故事的成熟与流畅，从米粒与沈默相识，到滑雪场经营遇到的瓶颈困境，再到联手拯救雪场，不但直抵滑雪这一专业的故事深处，同时也目睹了当代年轻人为梦想为爱情奋起而战的勇气和决心，而剧中，沈默与父亲的隔阂，米粒和沈默的爱情，白安卉对沈默的情结……情由起因，爱有源头，人物感情线推进生动自然，欢笑中各有情深。

主要人物各自成长蜕变，让人看到编剧对角色的掌控能力，而编剧功力还体现在群像出彩，暖到令人心醉的中国好邻居方鸿浩，修电脑外带送电脑，手笔之大，寻常剧里根本少见，而带点霸道总裁色彩的白安卉，一手抱狗，一手打理公司，女强人气场两米八，还有比老板还横的雪场经理，小资女孩苏冉冉……你可以叫他们配角，但绝不能小瞧他们各自的戏份。

这部剧让人津津乐道的，还是内在气质，幽默与严肃并重，看似云淡风轻的调侃，却不改各自内心初衷，雪场可以不要，因为情伤始终未能愈合，而在破产、倒闭这样沉重的大方向设定下，仍能安排进许多令人忍俊不禁的细节，就显得有些心大了。

当然，沈默和米粒两人对待事业，对待市场的态度，也间接表现出编剧对市场与观众的不迎合，她们更愿意听从内心以及情感深处的召唤，也保护自己这种内心与情感，不被市场大潮裹挟。

其实，在当下影视环境下，坚持原创是件非常困难甚至艰难的事情，但这种逆流而上的精神，也无比契合体育题材中那种鼓舞人心的斗志和战力，当你踏足冰雪覆盖的雪场，助滑，过渡，腾空、起跳、回旋，着陆，抵达终点，完成了一场热血沸腾的滑行，会生出无尽的热爱与自豪。

冰雪虽冷，血仍未冷，因为爱，冰雪依然可以燃烧青春。



