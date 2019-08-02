网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>新锐编剧视角独特《我的单板女孩》坚持原创令人惊喜

新锐编剧视角独特《我的单板女孩》坚持原创令人惊喜

加入收藏

2019-8-2 9:29:12

做梦拿奖金，睡醒就泡汤的单板女孩米粒，带着一股冰雪般的清新却又燃到冰雪融化的鸡血斗志，闯进观众视线——这是新锐编剧郭晓婧带来的国内首部滑雪题材网剧《我的单板女孩》，讲述了青山雪场内心情伤煎熬的老板沈默与滑雪教练米粒，从互相敌视到联手拯救雪场的治愈浪漫爱情故事。

无论是早些年讲元武道的《旋风少女》、孙杨客串的游泳题材剧《浪花一朵朵》、还是足球运动主题的《旋风十一人》，竞技体育题材类作品都收获了不少关注和热议，作为国内首部滑雪题材网剧，一探滑雪职业令人神驰的危险与激情，同样有着令人期待的神秘之感。

确实，迄今为止，聚焦滑雪运动题材的网剧几乎没有。而作为编剧郭晓婧的处女作，这部剧不但视角新颖独特，令人惊喜之处更在于故事的成熟与流畅，从米粒与沈默相识，到滑雪场经营遇到的瓶颈困境，再到联手拯救雪场，不但直抵滑雪这一专业的故事深处，同时也目睹了当代年轻人为梦想为爱情奋起而战的勇气和决心，而剧中，沈默与父亲的隔阂，米粒和沈默的爱情，白安卉对沈默的情结……情由起因，爱有源头，人物感情线推进生动自然，欢笑中各有情深。

主要人物各自成长蜕变，让人看到编剧对角色的掌控能力，而编剧功力还体现在群像出彩，暖到令人心醉的中国好邻居方鸿浩，修电脑外带送电脑，手笔之大，寻常剧里根本少见，而带点霸道总裁色彩的白安卉，一手抱狗，一手打理公司，女强人气场两米八，还有比老板还横的雪场经理，小资女孩苏冉冉……你可以叫他们配角，但绝不能小瞧他们各自的戏份。

这部剧让人津津乐道的，还是内在气质，幽默与严肃并重，看似云淡风轻的调侃，却不改各自内心初衷，雪场可以不要，因为情伤始终未能愈合，而在破产、倒闭这样沉重的大方向设定下，仍能安排进许多令人忍俊不禁的细节，就显得有些心大了。

当然，沈默和米粒两人对待事业，对待市场的态度，也间接表现出编剧对市场与观众的不迎合，她们更愿意听从内心以及情感深处的召唤，也保护自己这种内心与情感，不被市场大潮裹挟。

其实，在当下影视环境下，坚持原创是件非常困难甚至艰难的事情，但这种逆流而上的精神，也无比契合体育题材中那种鼓舞人心的斗志和战力，当你踏足冰雪覆盖的雪场，助滑，过渡，腾空、起跳、回旋，着陆，抵达终点，完成了一场热血沸腾的滑行，会生出无尽的热爱与自豪。

冰雪虽冷，血仍未冷，因为爱，冰雪依然可以燃烧青春。


我的单板女孩 (2019)

影评(2)

收藏(0)

我的单板女孩(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/724359/blog/8195568/
--------------------
负责围观 起哄 闹炸

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5869名成员20868个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 