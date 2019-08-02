拿什么来认同这样的英雄

文/梦里诗书

对一出老旧好莱坞喜剧的借鉴，《鼠胆英雄》将时代背景放到民国上海的展开，并没有令电影呈现出何般新的生机，相反做作的搞笑，浮夸的服装道具，以及毫无悬念，全然不重逻辑的叙事，都使电影和岳云鹏尴尬的演技一样，充满了了难以让人入戏的违和感。

不知《鼠胆英雄》是否买了90年代《猛警恶匪》的故事，虽然二者时代背景完全不同，但主线却大同小异，同样是身患绝症的小人物，同样是在得知绝症后为了他人不惜以命相博，四处寻死希望牺牲后将抚恤金留给亲人的展开，前者是为了孩子，《鼠胆英雄》中则变成为了岳云鹏饰演的闫大海想为心爱的舞女赎身，电影也正是借男主一心想死，却总是阴差阳错毫发无损，来营造逗人捧腹的幽默和提炼关乎人生美好的内核。

无论是从立意还是剧情来说，《猛警恶匪》都并不差，但当这个故事被嫁接到《鼠胆英雄》里，一切都变的面目全非了起来，最明显的问题便是电影没有了真实和感动，《猛警恶匪》里的主人公是一个行将退休，所以才为了保命畏首畏尾的老警察，面对美国全民持枪和主人公的年龄，这一角色在先天设定上至少合乎情理，而《鼠胆英雄》里岳云鹏饰演的闫大海呢？且不说三十年代的上海有什么样的医学技术可以检测出一个仍旧生龙活虎的年轻人以绝症，本是青龙帮小弟又当上了警察的巧合，明显就是在想当然的胡编乱造。

从情感上来说，《猛警恶匪》里警察的求死是为了能为孩子留下一笔教育经费，《鼠胆英雄》里，闫大海的死则是为了舞女赎身，《鼠胆英雄》的烂并不是因为爱情不能替代亲情，而是电影中岳云鹏与佟丽娅间根本让人感受不到爱的火花，尴尬的强行组合，一出美女爱上屌丝的狗血桥段，浮夸造作下无从得见的真情实感，俨然使原作的内核化为了乌有。

当一部电影最为根本的男主，他的身份都给人带来不了任何认同，他的情感产生不了任何共鸣，那么这部电影俨然也变成了一场噩梦，纵观全片，电影的所有起承转合能只能用巧合来化解，所有的配角人物更是都变成了提线人偶般的存在，为了完成电影自诩搞笑的包袱，《鼠胆英雄》早已将剧情逻辑放在了脑后，其所让人看到的只是一段段小品式的表演被走马观花式的堆砌在了一起。

诚然从布景和服装道具上能看出《鼠胆英雄》为了突显民国风下了不少功夫，但胡编乱造的故事，浮夸烂俗的表演，实则彻底毁了这个本并不算差的好莱坞蓝本，如此闹剧，又能拿什么来让人认同这样的英雄？！