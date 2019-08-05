幼儿园教师——无人理解的犯罪





“我想到了一首诗。”

无人倾听。

影片在吉米幼稚而有些不知所措的独语中，落下帷幕。

他知道发生了什么吗？也许，和大多数观众一样，他知道自己被绑架了。但又和大多数成年观众不同的是，他并非知道自己为何被绑架。

诗是瞬间的艺术，就像一阵清风忽然掠过。诗又是永恒的艺术，像是一朵盛开在宇宙中的星云。

影片将视角紧紧跟随着幼儿园资深教师丽莎，从她发现吉米，到与之相伴，最后绑架吉米的过程和原因。看过此片的人，无一不为这位可怜的女子所动容。

她无疑有着超脱于这个乏味社会的梦想。在她周围，有着太多所谓“成功”与“正常”的事情。但长期与未经挑染的孩子们相处，并偶然地加入一个短诗兴趣班的经历，使得她依然保持着一个不妥协的心。

直到某天，这颗心灵被男童吉米那充满非现实的美丽诗句唤醒。她仿佛看见了另一个世界的大门缓缓开启。

她的所作所为，被女儿戏称为“联合国文化大使。”在平庸而琐碎的生活中，她似乎超越了某种沉重的羁绊，追求诗意的栖居的她不仅爱上了诗歌，也爱上了拥有一颗诗人心灵的男童吉米。

这超脱了种族、阶层、男女、年龄的纯真之爱，也许只有她自己明白。为了保持吉米不受现实污染，也为了独享着充满诗意的生活。她唯一能做的，就是带着吉米一起逃离。

然而，现实没有为这场逃离提供世外桃源，诗意的生活也仅仅是昙花一现。吉米对丽莎产生了“合乎情理”的不信任感，逃离变成了绑架，这合乎所有围观者的正常逻辑。

影片，就在这一正常逻辑的终点，落下帷幕。除了那不合时宜的吉米的诗，一切都变得十分平常。

此片，将成人的乏味生活作为故事的背景，无论是丽莎的家人或是吉米的父亲，他们都在过着合乎“标准”的生活。这似乎并非值得谴责的世界，却在可怕地淹没和泯灭着可贵的天赋和个性。而保护天赋与个性，张扬天赋和个性，正是教育与艺术的核心任务。

从这点来说，影片一直在两者的矛盾和冲突中，小心翼翼地保持着某种平衡，直到这个平衡被打破。

丽莎因为缺乏艺术才华，而被诗人俱乐部除名，而吉米因为丽莎“自私”的目的，而被带离了受丽莎呵护的幼儿园。诗歌，不应该是某种被现实所压迫的负面情绪的发泄，而是在现实的重压下，依然挥发出的某种永恒而轻盈的气息的东西。

毫无疑问，影片为我们提供了两种思考。艺术，像是某种珍贵的矿藏，就隐藏在我们的内心深处，而我们是否应该将生活的节奏慢下来，从而在浮躁虚幻的泡沫中，去真正倾听属于我们内心的声音。相比于物质和名声，其实，还有一种东西能够使我们感到真正的幸福与满足。还有就是，关于教育。让人成为他们自己，远远要比让他成为别人眼中的成功者更为复杂和艰难。因为，从某种意义上，我们周围的一切，经过“过滤”，都已变得狭隘和相似，无论是彼此的世界观和价值观，或是爱情与亲情，这些，似乎都被打上了“批量生产”的标签。在你尚未明白自己有哪些独特性之前，你已经被“同化”了。

在大众看来，不能被理解的资深幼儿园教师，最终被打上了“犯罪者”的标签，她为自己“叛逆的”艺术和教育“梦想”付出了代价。这是一场不能被理解的犯罪。而这场犯罪的可悲之处，并非在于犯罪本身，恰恰在于无人理解这场犯罪。