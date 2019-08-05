张哲瀚：扑最烈的火，扛最深的情《烈火英雄》英雄无畏

没有枪林弹雨，但依然随时都有生命危险，《烈火英雄》将视角从亘古荒凉的太空、战火纷飞的国外收回，回到和平时代的家园故土，回到烈焰焚身的灾难现场，回到这群在烈焰中打通生命通道的普通人之中，而普通人之所以伟大，是因为他们永远在逆流而行，向死而生。

这是一部让无数人在银幕前饱含热泪的影片，故事被烈火淬炼，酷烈的有些灼心，而张哲瀚在影片中饰演的郑志却是全片最大的泪点所在，因为他那一句“把头盔给我妈”，有观众便在影院放声大哭大哭起来——很多时候，英雄的牺牲，并不是对亲人毫无挂牵的不负责任，恰恰是因为太想给予亲人更好更安全的生活，而那个经过烈火焚烧的头盔，则象征了消防员这一职业的尊严与荣誉。

英雄并不会消逝，相反，会更长久也更深刻的活在多数人的记忆中，在于演员对英雄的诠释，张哲瀚对郑志这个人物角色的塑造，是从小事做起的，日常训练与相处，走姿，站位，说话的神情、语气，都是人物可以在观众心里成型的关键，甚至，一个鸡腿，就让这个角色完整立体起来，就像网上那个在别人车头吃完泡面拿衣服擦干净的消防员被网友赞誉一样，生活里的小动作，才是击中人心的大招。

作为张哲瀚的大银幕处女作，其完成度相当之高——他确实用“小动作”完成了对人物的塑造，通过如何扛水带，将人物憨憨的愣愣的性格展露无遗，而那个砸中他的高压水枪，在通水之后的压力达到100公斤，相当于100公斤的铁砣直接砸在脸上，又通过在水压的重重冲击下为战友带来生存希望，令观众内心震荡，他的进阶之路，恰是一个平凡人展现伟大之处的过程，或者说，一个平凡人的成长之路。

而且，张哲瀚在影片中的形象颠覆比较大，很多观众一开始甚至都无法认出他来，但这显然并不妨碍他对角色的塑造，相反，可以自由抛开形象上的包袱，更加轻松的投入角色之中，演绎一个从未经历过，但却激情四溢，热血鼓荡的赤子青年，而趟过一片火海的张哲瀚，也给自己未来的电影之路，找到一种可以令泪腺滚烫的表演风格。

“最深的水是泪水”，真实事件让这种极度调动情绪的叙事风格成为影片最大的标签，扑最烈的火，扛最深的情，是影片中所以热血男儿的责任，也是角色人物的使命所在，于是，张哲瀚所扮演的郑志最终被留在火海之中，那么镜头里，经常被队长Q的郑志，显然有了让兄弟情有了合适的切入角度，男子汉，要的就是这种生死共之的豪情。

这个时代总有人崇拜逆天改命，但也有人，更愿意付出生命，去给予你改命的安全性。



