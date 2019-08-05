《痛苦与荣耀》：世上最强烈的情感往往在克制中爆发

时间对于我们人类来说，貌似并不太友好，它会让我们从健壮的青年人变成佝偻的老年人、让我们美丽的脸庞爬满皱纹、让我们敏捷的思维变得迟钝，但与此同时，时间也给我们带来了一件礼物，那就是成熟。当人们经受过时间的漫长洗礼之后，这种成熟之美便会在人们身上显现，在我看来，

时间对于我们人类来说，貌似并不太友好，它会让我们从健壮的青年人变成佝偻的老年人、让我们美丽的脸庞爬满皱纹、让我们敏捷的思维变得迟钝，但与此同时，时间也给我们带来了一件礼物，那就是成熟。当人们经受过时间的漫长洗礼之后，这种成熟之美便会在人们身上显现，在我看来， 安东尼奥·班德拉斯 就完美的表现出了这一点。

初识安东尼奥·班德拉斯还是在小学时看他出演的《佐罗的面具》，当时之时觉得这个风流倜傥的西班牙演员帅气逼人，身上透着野性与神秘的气息，之后也在许多电影中见到过他的身影，但总觉得他还是那个样子，似乎并没有什么变化，但当我看过《痛苦与荣耀》之后，却突然对他有了改观，那个有着半原始野性的性感男人不见了，取而代之的却是一个散发着成熟魅力的老男人。









《痛苦与荣耀》这部电影讲述的就是一个关于经受过岁月洗礼的老男人的故事，这个老男人就是安东尼奥·班德拉斯所饰演的导演萨尔瓦多，当身体的病痛与精神的空虚让他无法在进行导演工作时，他开始回忆过去，找寻那些时间在他以及中留下的隐秘之事，那些既存在于记忆中又存在于他的故事中既真实又虚假的事，那些关于爱情、死亡、母亲和恩怨的种种事情，过去与现实交织，变幻成一段让人迷恋的影响。



