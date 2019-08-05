《痛苦与荣耀》：世上最强烈的情感往往在克制中爆发

时间对于我们人类来说，貌似并不太友好，它会让我们从健壮的青年人变成佝偻的老年人、让我们美丽的脸庞爬满皱纹、让我们敏捷的思维变得迟钝，但与此同时，时间也给我们带来了一件礼物，那就是成熟。当人们经受过时间的漫长洗礼之后，这种成熟之美便会在人们身上显现，在我看来，安东尼奥·班德拉斯就完美的表现出了这一点。
初识安东尼奥·班德拉斯还是在小学时看他出演的《佐罗的面具》，当时之时觉得这个风流倜傥的西班牙演员帅气逼人，身上透着野性与神秘的气息，之后也在许多电影中见到过他的身影，但总觉得他还是那个样子，似乎并没有什么变化，但当我看过《痛苦与荣耀》之后，却突然对他有了改观，那个有着半原始野性的性感男人不见了，取而代之的却是一个散发着成熟魅力的老男人。
《痛苦与荣耀》这部电影讲述的就是一个关于经受过岁月洗礼的老男人的故事，这个老男人就是安东尼奥·班德拉斯所饰演的导演萨尔瓦多，当身体的病痛与精神的空虚让他无法在进行导演工作时，他开始回忆过去，找寻那些时间在他以及中留下的隐秘之事，那些既存在于记忆中又存在于他的故事中既真实又虚假的事，那些关于爱情、死亡、母亲和恩怨的种种事情，过去与现实交织，变幻成一段让人迷恋的影响。
对于这部电影，我看到几乎每一位专业的大 V 都是从导演佩德罗·阿莫多瓦的角度出发，围绕着导演之前的作品和导演的人生经历去解读《痛苦与荣耀》，但作为一个业余中的业余，我在此之前仅看过他导演的一部《荒蛮故事》，实在无法从导演之前的作品中或者是电影技法的角度去论述这部电影，我只能通过自己这个非常肤浅的普通电影观众的角度，来谈谈自己的感受。
我想说，这是一部十分美丽的电影，从头到尾都充满了明艳的色彩。从片头字幕出现的第一秒开始，这部影片就用强烈的色彩对我们的视觉进行冲击，但就如同人站在野外太阳的光芒越强烈，人的实现就越看不清一样，这部看起来十分明艳的电影却并没有让我在看完之后有什么十分清晰的感受，反而是变得非常的模糊，但就是这么一团模糊的东西，却始终盘桓在我的脑海中，让我不断回味却又说不清自己到底在回味什么具体的地方。
你是否还记得自己年幼时与父母度过的快乐时光？你是否还记得自己跟初恋情人度过的美好夏日？你是否还记得自己第一次被别人夸赞时的甜美感觉？这些画面和记忆是那么的稀松平常，似乎并没有多重要，连你自己都不会多在意。
然而当你度过了大半生，在回忆过去之时怎么看自己都觉得自己是个混蛋时，这些画面却如同河床中闪烁的金子一样，出现在你面前，让你突然看到了从前的你自己，并且以此为对比，去寻找自己生活的问题究竟出在哪里。
对于片中的主角萨尔瓦多来说，他的荣耀是他所导演的作品，甚至荣耀到他所执导的电影在三十多年后重新上映仍然备受关注，荣耀到邮箱里每天都会收到来自世界各地的活动邀请函；而相比于荣耀，他的痛苦也是那么的强烈，身体垮塌的速度一天甚于一天，精神上也备受抑郁症的折磨，这让这位广受赞誉的著名导演陷入了不断自我否定的创作困境之中。
战士永远渴望自己死在战场上，萨尔瓦多也一样，他也希望自己能够在身体崩溃之前再执导一部作品，作为留给这个世界的礼物，但他怎么也找不到一部他认同的好剧本。这种痛苦比身体上的痛苦更为致命，于是他选择了用嗑药的办法来麻痹自己，但这种麻痹也无意中把他拖进了过去的回忆之中。
这部电影让我觉得很有意思的一点在于：我们一直认为我们的记忆是非常隐秘的，像童年下午的快乐时光、第一次与人相爱、第一次面对死亡等等，这些回忆都被我们藏在心底，不愿意与别人分享，甚至到最后藏的连我们自己都会遗忘掉这些事情。但这些，恰好是我们唯一值得留在这个世界上的东西，因为它们是专属于我们的时刻，这些时刻当时看似平常，却可能对我们的一生都产生着重要的影响，只有这些东西，才是真正的、最宝贵的东西，它们的价值是任何物质上的东西所无法比拟的。
看完这部电影之后，我的脑海中不停的回荡着谢天笑的《那不是我》，歌里有这么一句“那不是我，我从没有丢失自我，你说的那个人，已随装满黄金的船一同沉没”，这首歌竟然和《痛苦与荣耀》这部电影有着某种神奇的相似。萨尔瓦多在经历了记忆与现实的交织之后，终于走出了自己的困境，选择把自己的前半生拍出来，并不是用他之前匿名写的剧本那样满怀忏悔之心，还是怀抱着一种温柔的情感去直视自己的过去，将那些属于他自己的最宝贵的记忆，用影像记录下来，这才是真正的伟大作品。
萨尔瓦多在影片的最后找回了自我，而那些曾围绕着他的痛苦与荣耀如同船上的黄金一般，载着被这些东西所困扰的那个“他”一同沉没于深深海底，留下的是现在的“他”，一个跟四岁时的自己一样的“他”。我想，这可能就是人们常说的不忘初心和赤子之心吧。
在片中有这么一段，萨尔瓦多跟自己的老搭档说戏的时候说到：“不要太煽情，那些一有机会就哭的演员不是好演员，懂得克制的才是”。这句台词正好印证了这部电影，《痛苦与荣耀》通篇都充满了这种克制，把强烈的情感用平淡的方式流露出来，让它们流进我们观众的心里，当我们在心中一次又一次想起影片中的某个片段时，那种强烈的情感才会在一瞬间将我们淹没。
2019年的夏天炎热无比，万事万物在太阳的照射下都了无生气，电影市场也是一样，在这个夏天，无论国内还是国外，无论院线还是网络上，几乎都没有多少优秀的作品，因此这部《痛苦与荣耀》的出现才显得弥足珍贵，希望大家有时间都能静下心来看一看这部电影，去体会时间和记忆的魅力。
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