《非法入境》法：远走他乡的爱情！

伊拉克共和国（阿拉伯语：الجمهورية العراقية，库尔德语：كۆماری عێراق），简称“伊拉克”，位于亚洲西南部，阿拉伯半岛东北部，南方是沙特阿拉伯、科威特，北方是土耳其，西北是叙利亚，伊朗和约旦各位于其东西两侧。历史悠久，是两河文明的发源地。公元前2000年阿摩利人建立了世界四大文明古国之一的巴比伦王国。公元前550年起，先后遭波斯帝国、阿拉伯帝国和奥斯曼帝国入侵和统治。1920年沦为英国“美索不达米亚托管地”，1958年7月14日成立共和国。石油工业是其经济支柱，原油储量排名世界第四，仅次于委内瑞拉、沙特阿拉伯和伊朗。





阿拉伯人全国总人口的73%，库尔德人占21%。该国穆斯林占人口的95%，其中什叶派占54%、逊尼派占41%。官方语言为阿拉伯语，北部库尔德地区的官方语言是库尔德语，东部地区有些居民讲波斯语。2003年3月20日，美、英等国单方面发动伊拉克战争，4月9日，美军攻占巴格达，萨达姆政权被推翻。5月1日，美国总统布什宣布伊拉克主要战事结束。2011年12月20日，美国实现从伊拉克的完全撤军。2015年2月5日，鉴于伊首都巴格达安全局势好转，决定于7日开始解除巴格达长达数年的宵禁。











从美伊战争局势来看长达8年多之久，担惊受怕、民不聊生的日子让影片中男主的女友一家移民到了英国，因为她父亲是在英国工作了很多年，她们属于合法移民。而男主家境经济一般，为了见到女友和她在一起，独自从伊拉克步行三个月，经历了长途跋涉、千山万水才顺利到了法国。从伊拉克到法国，两国地理中心的直线距离为3777公里，当男主到达法国后身上的盘缠已然不多，他看到有难民排队领食物也上前排着，突然看见前面队伍里有认识的老乡，他也到达法国好一阵子了。





通过老乡的介绍出钱就能藏在货车里偷渡到英国，可之后男主为此试过多次都失败：每次都被罩在头上的塑料袋，闷得透不过气来，这和男主曾受到被美军俘虏，用黑布套着脑袋数天而产生的心理阴影有关。而在检查站工作人员用仪器设备测量二氧化碳含量超标时，被发现有人躲在货物里。











于是没钱的男主想通过游泳拉芒什海峡到达英国。他来到了游泳管，请了一位专业的教练教他自由泳两节课，这位法国游泳教练曾经是全国冠军。他和妻子结婚多年也没有生孩子，影片中也没有明说他们离婚的原因，他们似乎还惺惺相惜着：对待彼此态度很客气、超市相遇互相抢着结账、正在办理离婚手续的他倍感孤独，在压力很大时，前妻在有新男朋友了任然愿意用性爱配合他发泄。









前妻除了在学校任职外，还义务帮助难民，受妻子的影响教练开始关注这位来拼命学游泳的阿拉伯人，了解他的真实意图后开始帮助他。教练还仁慈的把男主及老乡带回公寓楼过夜，并被邻居投诉。被分别投诉两次后，教练的人身自由被受到了限制，每天得去社区管理处报到。而男主的泳技已经提高了很多，接到女友即将要嫁给大龄开饭店的表哥而哭诉的电话后。他一早就带着教练给的防冻泳衣，历经10小时的奋力拼搏，遭遇了无数的大风大浪，终于快游到离英国800米处却被海上警卫队发现，体力不支的他为躲避惨死在了螺旋桨下，年仅17岁，真是太可惜了。







