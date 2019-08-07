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《烈火军校》：热血淬炼励志青春类型剧作

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2019-8-7 23:40:50

爱国、校园、青春、热血……《烈火军校》将青春题材在民国背景下进行全新融合与演绎，为青春化类型剧作，找到新的征途。群像人物的聚集、转变和成长，轨迹鲜明的将青年从军开始的顺势而为，直至逐渐坚定人生信仰，展现爱国抱负的过程尽汇期间，与当下高涨的爱国热情相得益彰。 

“烈火军校”重开，是纷乱时局下的大势所趋——培养有担当有学识之青年为时代所需，但进入军校的青年却初心不同，喜欢惹事生非的顾燕帧（许凯 饰），女扮男装的谢襄（白鹿 饰），孤冷但正义的沈君山（李程彬 饰），土味校友黄松（刘思博 饰）等等，都各有特质。如何将纷乱之心聚拢，剑指一处戮力同心，看故事的功力，也看人物的感悟与成长，而这些，也正是和观众产生共鸣的过程。 

顾燕帧绝对是最具代表性的人物，这是一个“帧让人头大”的人物，出场就耍流氓，不但公开调戏女明星，还一把扔肩上直接往家扛，即使被抓，也毫不含糊，警察局里打麻将，吓的队长腿筛糠，原因是有个好爹，算是背靠大树好乘凉。这样的角色被送往军校，怎么看怎么像是秉持了“为民除害”的初衷。

但越是玩世不恭越是纨绔子弟，转变的过程越是笑点密集，也越是意义深刻，从入校就被教官吊起来严惩，还被教官丢下两块银元戏弄，令人难以忍俊，有道是恶人自有恶人磨。但热血青年，总会被磨砺，也总能从战火中看到他们这一代人应该担负的使命，并最终找到信仰，成为一代精锐，在此之前，所有任性，都是青春该有的模样。

化名谢良辰进入军校的谢襄，带着女儿之身的秘密在一众男青年之中训练、生活，绝对是一项艰巨的任务，但偏偏这样的人，却和顾燕帧分到了一个宿舍，而且因为一件内衣，还被顾燕帧胁迫，真是步履维艰，作为“帧襄CP”，两人这次同舍而眠，究竟是劫是缘，恐怕也只有两人自己知道。 

作为女主，其实谢襄这个角色还有更为重要的任务，就是在家国大义背景下立体化呈现女性的力量，因为在这段大时代的风起云涌中，觉醒的更有千千万万的女子，她和闺蜜还有女明星曲蔓婷互为映射的群像，清新而坚定的在热血青年的家国热爱中，展现出女性的成长蜕变以及自强、追求平等的力量。

校园，作为故事前期的主要发生地，也作为价值观的输出地，让观众一睹热血青年在这里的激烈交锋，也见识青春化类型剧作的活力四射，群集而来的众人，也在这里展现出不同的青春姿态，或桀骜，或冷静，或冲动，或懵懂，但都在烈火中淬炼，并最终勇敢的投身烈火，为自己的青春，也为那段岁月，写下热血而励志的宣言——勇、往、直、前。

烈火军校 (2019)

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烈火军校(2019)
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