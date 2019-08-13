文/梦里诗书

对时间与空间游刃有余的掌控，奉俊昊在一贫一富两个家庭间所一展环环相扣的寄生关系，构成了《寄生虫》对贫富阶级对立与差异的社会寓言，在这个悲喜交融的故事里，电影为人所见的不仅是来自底层阶级的绝望与无奈， 更一针见血的戳中了阶级矛盾的本质。

《寄生虫》的故事是简单而又复杂的，它表面上是讲述挣扎于社会底层的基泽一家，用尽骗术，瞒天过海将全家四 人包装成课外教师，心理治疗师，司机，佣人，各司其职的成功寄生在了富人家庭。基泽一家四口因此成为了电影 中最先被观众认同的“寄生虫”，但这其实只是电影的冰山一角，奉俊昊透过身份悬殊两个家庭关系的建立，并不是为了单向去展现一场穷人依赖富人生存的寄生关系。

电影中的朴社长一家是立于上流社会的家庭，表面上看他们是被寄生的对象，但他们其实也是寄生虫，财富给他们带来的不只是体面高雅的生活，也是生活和认知能力的退化。他们需要寄生在司机，佣人，家庭老师这些人身上，吸取他们的养分，他们同时又寄生在上流社会的意识形态中，家教要名牌大学生，司机要服务过其他富豪的司机，佣人也要最专业的会所定制，一切必须要符合上流社会家庭的体面。基泽一家的骗局并不缜密，一个电话就可以戳破一切，但他们却最懂有钱人不较真，要体面这一死穴。

这部电影一个颇为高明的点在于奉俊昊并没有把朴社长家塑造成一群为富不仁的反派，相反电影开始便透过基宇朋友的言谈将朴社长妻子设定为了“单纯”的存在，而基泽一家在与朴社长夫妻的接触中，作为富人阶级的他们也带上了伪善的面具，但这幅面具下电影把“气味”作为了一个贯穿始终的重要节点，朴社长夫妻对“穷味”漫不经心处展现的生理性厌恶，即体现了阶级差距即便在现代社会同样无孔不入，也酿成了电影最终的悲剧。

朴社长家的旧佣人是电影走向悲剧的导火索，如果没有她为了躲藏于豪宅地下室里老公的再次出现，朴社长家与基泽家微妙的双重寄生关系并不会在如此短的时间里被打破，因为他们已然都各取所需的获得了一种暂时性的稳定共生，基泽家寄生于朴社长家供给的财富下，朴社长家则寄生于基泽家提供的服务和虚名中，但也正是旧佣人这一角色带来的转折赋予了电影以更深层次的社会寓言。

在今天相信很多人提及奴隶这个词，都会认为他是封建社会最为不该存在的弊病，但其实在古代有不少人愿意将自己卖身给达官贵人为奴，甚至在近现代的清朝只有皇帝亲近的满臣才能自称奴才，这在于当人成为奴丧失人格的时候，同时也获得了某种庇佑，这何尝又不是一种寄生。《寄生虫》里的基泽家寄生在朴社长家后也是如此，他们的生活乍看确实得到了飞跃，暗暗自喜，但同时他们却忽视了自己的命运也被绑在了朴社长家身上，而旧佣人发现他们的秘密不仅加速了这段必将走向破灭关系的进程，甘愿在旧佣人面前下跪举手示弱的基泽家也将寄生后命运被他人掌握的窘境展现的淋漓尽致。

电影借此也带出了最为让人印象深刻的一幕，制服了旧佣人的基泽一家人，发现本该外出野营的朴社长家因为大雨突然返程，为了不被发现他们如寄生虫般四处躲藏，最终冒着大雨狼狈的逃离朴社长家后，发现地下室的家被大雨淹没，一家人顿时成了受灾的难民。位于高处的朴社长家不但安然无恙，第二天还打算为孩子举办生日派对，朴社长的妻子还感谢这场雨带来了难得的好天气，两家鲜明的对比成为了贫富阶级最为鲜明的比照。

受灾后的基泽家，第二天不得不为要过生日的朴社长家尽心准备，父亲基泽忙着帮助太太采买各种用品，还被又一次的嫌弃味道，面对生死未卜的旧佣人也是忧心忡忡，负面情绪与压力的一次一次叠加，最终在面对女儿被伤后又一次露出嫌弃气味神态的朴社长身上爆发了，他对这位在开始还感恩戴德的雇主举起了屠刀。

正如同这个社会没有永远的奴隶与主人，这个社会同样不会有永远真正固化的阶级，当阶级上升的正常渠道被切断，上层阶级与底层阶级间的差距无法被缩小，看似善良无害的上层阶级终有一天会只活在自己的世界里，会露出发自内心对底层阶级穷困的鄙视，而自卑无为的底层阶级面临不断被压缩的尊严与生存空间，最终会在绝望中用不顾一切的暴力毁灭所有。奉俊昊只是把这一在历史上已然上演过无数次的社会现象带入到了现代社会，带入到了这段穷有味，富流血的寄生悲剧里，上演了一出足以影响所有人的警世寓言。